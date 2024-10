Corporater nommé parmi les leaders du marché des logiciels de résilience opérationnelle par un cabinet d'études indépendant

STAVANGER, Norvège, 22 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Corporater, un leader mondial des solutions logicielles pour la gouvernance, la gestion des risques et la conformité (GRC) ainsi que la gestion des performances (conjointement « GPRC »), est fier d'annoncer qu'il a été nommé parmi les leaders dans l'étude « Operational Resilience Software Benchmark » récemment publiée par Verdantix. Le rapport indique que « Corporater offre une solution de gouvernance inédite pour la résilience ».

La structure flexible et les puissantes capacités de la plateforme logicielle Corporater offrent des processus de bout en bout pour se conformer aux exigences réglementaires, par exemple NIS2, SEC Sound Practices to Strengthen Operational Resilience, DORA, et UK Operational Resilience PS 21/3, et PRA 6/21, alors que la résilience opérationnelle (OpRes) est en train de devenir une priorité absolue pour les organisations du monde entier.

L'accent mis sur la gouvernance, l'IA, l'exécution des processus et les capacités complètes en matière de gestion des risques ouvre la voie à la suite intégrée de Corporater en matière de GRC et de performance en tant qu'outil de premier plan pour une transformation numérique réussie du programme de résilience d'une organisation, s'inscrivant éventuellement dans un programme GPRC holistique et intégré où la résilience opérationnelle est l'un des nombreux objectifs critiques de l'entreprise.

« Chez Corporater, nous pensons que le programme de GRC doit être intégré à l'entreprise dès sa conception et donc aligné sur les objectifs de l'entreprise et les performances par rapport à ces objectifs. La résilience opérationnelle est intégrée à l'entreprise dès la conception et constitue un excellent exemple de la manière dont un logiciel intégré de GRC et de performance peut permettre à une organisation d'atteindre son objectif/obligation de résilience », a déclaré Paul Greenhalgh, responsable produit pour la solution de résilience opérationnelle au Royaume-Uni chez Corporater.

« Corporater demeure une référence en matière de solutions intégrées de GRC et de gestion de la performance », a déclaré Owe Lie-Bjelland, directeur du GPRC chez Corporater. « Cette reconnaissance de Verdantix signifie beaucoup pour nous, car notre objectif est de permettre aux organisations non seulement de gérer efficacement les risques et la conformité dans l'ensemble de l'entreprise, mais aussi d'améliorer les performances globales de l'entreprise grâce à un programme de GRC intégré. »

Corporater est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions logicielles d'entreprise pour la gestion de la gouvernance, de la performance, des risques et de la conformité (GPRC). Avec plus de 20 ans d'expérience, d'innovation et de satisfaction de la clientèle, Corporater permet aux moyennes et grandes organisations d'atteindre leurs objectifs grâce à des programmes efficaces de GRC et de performance. Qu'il s'agisse de défis GRC traditionnels tels que les risques d'entreprise, le système de contrôle interne, les risques informatiques, la gestion des incidents et l'audit interne ou de défis émergents tels que l'ESG ou la résilience opérationnelle, Corporater peut fournir un système intégré sur une plateforme unique. Rendez-vous sur corporater.com ou suivez-nous sur LinkedIn.