CorVent Medical reçoit de la FDA l'autorisation d'utilisation en urgence de son nouveau ventilateur RESPOND-19™ pour plusieurs patients

Un système respiratoire intuitif pour les soins intensifs permet un déploiement fiable et abordable pour traiter davantage de patients lors des pics d'admission

NEW YORK, 8 décembre 2020 /PRNewswire/ -- CorVent Medical , une société du portefeuille de Coridea spécialisée dans le développement de ventilateurs polyvalents, réutilisables et permettant de sauver des vies, a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a délivré une autorisation d'utilisation d'urgence (Emergency Use Authorization, EUA) pour l'utilisation en soins intensifs primaires du ventilateur RESPOND-19™. Créant une nouvelle catégorie de ventilateurs, RESPOND-19 est conçu pour une expansion rapide de la capacité de ventilation artificielle en soins intensifs afin de permettre aux hôpitaux de traiter plus de patients souffrant du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) pendant les périodes où ils en ont le plus besoin. Le système de soutien en cas de crise est optimisé pour un stockage à long terme et garantit une préparation aux soins de santé rentable. Avec l'obtention de l'EUA, le ventilateur RESPOND-19 est maintenant disponible pour une utilisation commerciale aux États-Unis et la société attend le marquage CE au début de 2021.

« Comme beaucoup de mes collègues, j'ai connu la première vague de cas de COVID-19 et l'augmentation du nombre de ventilateurs nécessaires aux patients qui en a résulté. Lorsque les besoins dépassent le nombre de ventilateurs disponible, les prestataires de soins de santé doivent être en mesure d'augmenter rapidement les ressources de manière sûre et financièrement responsable », a déclaré le Dr Patrick Troy, pneumologue à l'hôpital Hartford Hospital de Hartford (Connecticut) et directeur médical de CorVent Medical. « À l'avenir, une préparation efficace aux catastrophes sanitaires inclura inévitablement des ventilateurs de soutien fiables qui peuvent être déployés à la demande pour répondre à une demande accrue des patients. »

Le ventilateur CorVent RESPOND-19 complète les capacités existantes en fournissant un soutien aux soins critiques primaires pour plusieurs patients avec un appareil rentable. Ce système intuitif combine des fonctions de ventilation sophistiquées avec une configuration plug-and-play pour rationaliser la gestion des soins aux patients. En outre, les filtres antiviraux à plusieurs niveaux du système assurent un excellent contrôle des infections afin de protéger à la fois les patients et le personnel médical. Optimisé pour un stockage à long terme sans maintenance, ce système fiable élimine le besoin de contrats de service coûteux pour les systèmes de ventilation des unités de soins intensifs. La COVID-19 a transformé le marché et RESPOND-19 vise à répondre au besoin immédiat et croissant de capacité de ventilation flexible pour les soins critiques.

« Les ventilateurs de soins intensifs actuels ne sont pas conçus pour une utilisation périodique, comme lors de pandémies mondiales ou de plans de reconstruction. Ils nécessitent une maintenance coûteuse et un temps de déploiement supplémentaire après un stockage à long terme et ne sont pas optimisés pour empêcher la transmission des maladies respiratoires », a commenté Richard S. Walsh, PDG de CorVent Medical. « L'expertise de notre équipe en matière de développement de ventilateurs et son expérience éprouvée dans la mise sur le marché de produits innovants nous permettent de répondre avec succès à ce besoin clinique pressant urgent. Nous sommes fiers que le ventilateur RESPOND-19 élargisse l'accès à l'assistance respiratoire vitale, de manière financièrement viable, pour les hôpitaux et les agences gouvernementales pendant cette crise sanitaire. »

Cette annonce s'inscrit dans le prolongement de l'annonce récente d'un cycle de financement d'amorçage de 4,5 millions de dollars pour financer la commercialisation du premier ventilateur de la société. Le cycle a été mené par l'éminente société européenne de capital-risque dans le domaine des sciences de la vie, Sofinnova Partners avec la participation de The Deerfield Foundation , Exor Seeds, Genesis Medtech Group , Redmile Group, The Pagliuca Family Office, et le fondateur d'Accel, Jim Swartz.

À propos de CorVent Medical, Inc.

CorVent Medical, une société privée du portefeuille de l'incubateur de technologies médicales Coridea LLC , s'est engagée à développer des ventilateurs intelligents, polyvalents et capables de sauver des vies pour les soins intensifs. Le premier produit de la société, le respirateur RESPOND-19™, fournit une assistance respiratoire vitale conçue pour un déploiement fiable et abordable lors des pics d'admissions et des périodes de plus grand besoin. Optimisé pour une utilisation par plusieurs patients, le système simplifié permet une ventilation sophistiquée avec un excellent contrôle des infections. Le ventilateur RESPOND-19 a récemment reçu l'autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA (EUA) et est actuellement disponible pour un usage commercial. Pour en savoir plus sur CorVent Medical, veuillez consulter le site www.corventmedical.com .

