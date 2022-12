CORVIA MEDICAL GIBT RANDOMISIERUNG DES ERSTEN PATIENTEN FÜR DIE BESTÄTIGUNGSSTUDIE RESPONDER-HF BEKANNT

Corvia® Atrial Shunt hat das Potenzial, die Behandlung von Herzinsuffizienz zu verändern

TEWKSBURY, Massachusetts, 6. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Corvia Medical, Inc. , ein Unternehmen, das sich der Transformation der Behandlung von Herzinsuffizienz (HF) widmet, gab heute bekannt, dass der erste Patient in RESPONDER-HF randomisiert wurde, einer globalen Bestätigungsstudie des Corvia Atrial Shunt bei Herzinsuffizienz-Patienten mit erhaltener (HFpEF) oder mit mittelgradiger (HFmrEF) Ejektionsfraktion.

Corvia InterAtrial Shunt Device

Der erste Patient wurde von Scott Lilly, M.D., interventioneller Kardiologe, und Rami Kahwash, M.D., Herzinsuffizienz-Kardiologe am Ohio State University Wexner Medical Center aufgenommen und randomisiert. „Wir freuen uns, an RESPONDER-HF teilzunehmen und die wichtige Arbeit des Studiums der Atrial-Shunt-Therapie fortzusetzen, die für Millionen von Herzinsuffizienz-Patienten einen signifikanten klinischen Nutzen darstellen könnte", kommentierte Dr. Lilly. Dr. Kahwash fügte hinzu: „Trotz der anhaltenden pharmazeutischen Fortschritte bleibt die Behandlung von HFpEF weiterhin eine Herausforderung, und es sind mehrere Therapien nötig, um eine solch heterogene Erkrankung zu behandeln. Wir freuen uns, Zugang zu einer neuen Behandlungsoption anbieten zu können, die das Potenzial hat, die Atemlosigkeit unserer Patienten zu lindern und ihre Lebensqualität zu verbessern."

RESPONDER-HF ist eine randomisierte, scheinkontrollierte Studie, an der bis zu 260 Patienten aus 60 Studienzentren in den USA, Europa und Australien teilnehmen. Die Studie wird die Wirksamkeit des Corvia Atrial Shunt bewerten, um HF-Hospitalisierungen zu reduzieren und die Lebensqualität (Quality of Life, QoL) zu verbessern. Sanjiv Shah, M.D., Director of Research für das Bluhm Cardiovascular Institute und Director des HFpEF-Programms an der Northwestern University Feinberg School of Medicine, und Martin Leon, M.D., Director of Interventional Cardiovascular Care am Columbia University Irving Medical Center, fungieren als Studienleiter.

Die konfirmatorische Studie RESPONDER-HF baut auf umfangreichen wissenschaftlichen Daten und progressiven Erkenntnissen aus REDUCE LAP-HF II auf, der größten randomisierten kontrollierten Studie einer gerätegestützten Therapie für HFpEF-Patienten. Wie im Umlauf veröffentlicht, ist1 REDUCE LAP-HF II die einzige Studie eines implantierbaren therapeutischen Geräts, die klinische Vorteile bei dieser Population zeigt. Innerhalb der großen Responder-Gruppe, die 50 % der Probanden repräsentiert, führte die Behandlung mit dem Atrial Shunt von Corvia zu einer Reduzierung der HF-Ereignisse um 45 % und einer um 55 % höheren Verbesserung bei QoL im Vergleich zur Studie mit Scheinkontrolle.

„Wir setzen uns dafür ein, den potenziellen Nutzen der Atrial-Shunt-Therapie zu demonstrieren, und erwarten, dass RESPONDER-HF die Ergebnisse der REDUCED LAP-HF II Responder Group validieren wird, was zwei Dritteln der Menschen mit HFpEF oder zwei Millionen Menschen allein in den USA entspricht", kommentierte Dr. Leon. Dr. Shah fügte hinzu: „Die RESPONDER-HF-Studie wird nicht nur unser wissenschaftliches Verständnis von Shunting bei HFpEF weiter fördern, sondern auch das Potenzial haben, das Behandlungsparadigma zu ändern, und uns dabei einen Schritt näher an die Präzisionsmedizin bei Herzinsuffizienz heranführen."

Mehr als 26 Millionen Menschen weltweit haben HF,2 und die Mehrheit hat HFpEF,3 den größten ungedeckten klinischen Bedarf in der kardiovaskulären Medizin. Der Atrial-Shunt von Corvia wurde entwickelt, um den erhöhten linken Vorhofflimmerndruck (LAP) zu reduzieren, der bei HFpEF-Patienten die Hauptursache für HF-Symptome ist. Der Shunt wird über einen Katheter zwischen dem linken und rechten Atrium platziert und bildet eine Passage, die es ermöglicht, das Blut vom linken Atrium mit hohem Druck zum rechten Atrium mit niedrigerem Druck zu leiten, mit dem Ziel, die HF-Symptome und -Ereignisse zu reduzieren und die QoL zu verbessern.

Informationen zur Corvia Medical, Inc.

Die Corvia Medical, Inc. revolutioniert die Behandlung von Herzinsuffizienz durch neuartige Herz-Kreislauf-Transkatheter-Produkte. Corvia wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tewksbury, im US-Bundesstaat Massachusetts, und hat sich der Aufgabe verschrieben, den Standard für die Behandlung von Herzinsuffizienz zu verbessern und es Patienten zu ermöglichen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Der Atrial Shunt von Corvia wurde 2019 von der FDA mit der Bezeichnung „Breakthrough Device" (bahnbrechendes Produkt) ausgezeichnet. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und wird von Third Rock Ventures, General Catalyst Partners, AccelMed, Lumira Ventures, Edwards Lifesciences und einem unbekannten strategischen Investor unterstützt. Besuchen Sie https://corviamedical.com/.

Informationen zur Eignung von RESPONDER-HF-Studien finden Sie auf https://treatmyheartfailure.com.

