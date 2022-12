Corvia Medical anuncia la aleatorización del primer paciente del ensayo confirmatorio RESPONDER-HF

La derivación auricular Corvia® puede cambiar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca

TEWKSBURY, Mass., 6 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Corvia Medical, una empresa dedicada a transformar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca (IC), ha anunciado que el primer paciente ha sido aleatorizado en RESPONDER-HF, un ensayo global de confirmación de la derivación auricular Corvia en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (IC-FEp) o ligeramente reducida (HFmrEF).

Corvia InterAtrial Shunt Device (IASD)

El primer paciente fue inscrito y aleatorizado por el doctor Scott Lilly, cardiólogo intervencionista, y el doctor Rami Kahwash, cardiólogo especialista en insuficiencia cardíaca del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio. "Nos complace participar en RESPONDER-HF y continuar la importante labor de estudio de la terapia de derivación auricular, que puede representar un beneficio clínico significativo para millones de pacientes con insuficiencia cardíaca", comentó el doctor Lilly. El doctor Kahwash añadió: "A pesar de los continuos avances farmacéuticos, el tratamiento de la IC-FEp sigue siendo un reto, y se necesitan múltiples terapias para tratar una enfermedad tan heterogénea. Nos complace ofrecer acceso a una nueva opción terapéutica que puede aliviar la disnea de nuestros pacientes y mejorar su calidad de vida".

RESPONDER-HF es un ensayo aleatorizado, controlado con simulacro, que incluye hasta 260 pacientes de 60 centros de Estados Unidos, Europa y Australia. El ensayo evaluará la eficacia de la derivación auricular Corvia para reducir las hospitalizaciones por IC y mejorar la calidad de vida. El doctor Sanjiv Shah, director de Investigación del Instituto Cardiovascular Bluhm y director del Programa de IC-FEp de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, y el doctor Martin Leon, director de Cuidados Cardiovasculares Intervencionistas del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, son los investigadores principales del estudio.

El ensayo confirmatorio RESPONDER-HF se basa en los amplios datos científicos y en los aprendizajes progresivos de REDUCE LAP-HF II, el mayor ensayo controlado aleatorizado de un tratamiento basado en dispositivos para pacientes con IC-FEp. Como se publicó en Circulation1, REDUCE LAP-HF II es el único estudio de un dispositivo terapéutico implantable que ha demostrado un beneficio clínico en esta población. En el amplio grupo de pacientes que respondieron al tratamiento, que representaba el 50 % de los pacientes del estudio, el tratamiento con la derivación auricular Corvia dio lugar a una reducción del 45 % de los episodios de IC y a una mejora de la calidad de vida un 55 % mayor en comparación con el control simulado.

"Estamos decididos a demostrar el beneficio potencial de la terapia de derivación auricular y prevemos que RESPONDER-HF validará los resultados del grupo respondedor REDUCE LAP-HF II, que corresponde a dos tercios de las personas con IC-FEp, es decir, 2 millones de personas solo en Estados Unidos", comentó el doctor Leon. El doctor Shah añadió: "El ensayo RESPONDER-HF no solo seguirá avanzando en nuestro conocimiento científico de la derivación en la IC-FEp, sino que también tiene el potencial de cambiar el paradigma del tratamiento y, al hacerlo, acercarnos un paso más a la medicina de precisión en la insuficiencia cardíaca".

Más de 26 millones de personas en todo el mundo padecen IC2, y la mayoría tiene IC-FEp3, la mayor necesidad clínica no cubierta en medicina cardiovascular. La derivación auricular Corvia se ha diseñado para reducir la presión auricular izquierda (PAD) elevada, que es la causa principal de los síntomas de IC en los pacientes con IC-FEp. La derivación se coloca a través de un catéter entre las aurículas izquierda y derecha, formando un conducto que permite que la sangre fluya desde la aurícula izquierda de alta presión a la aurícula derecha de baja presión, con el objetivo de reducir los síntomas y eventos de IC y mejorar la calidad de vida.

Acerca de Corvia Medical, Inc.

Corvia Medical, Inc. está revolucionando el tratamiento de la insuficiencia cardíaca mediante novedosos dispositivos cardiovasculares transcatéter. Fundada en 2009 y con sede en Tewksbury, MA, Corvia se dedica a transformar el estándar de atención para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, permitiendo a los pacientes recuperar sus vidas. La derivación auricular Corvia recibió la designación de Breakthrough Device de la FDA en 2019. De capital privado, la compañía está respaldada por Third Rock Ventures, General Catalyst Partners, AccelMed, Lumira Ventures, Edwards Lifesciences y un inversor estratégico no revelado. Si desea disponer de más información visite la página web https://corviamedical.com/ .

Para obtener información sobre los requisitos para participar en el estudio RESPONDER-HF, visite https://treatmyheartfailure.com .

