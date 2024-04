Corvias RESPONDER-HF-Bestätigungsstudie wird durch RELIEVE-HF-Daten unterstützt

Zweite große Studie zur Vorhof-Shunt-Therapie zeigt die Bedeutung der Patientenauswahl

TEWKSBURY, Massachusetts, 12. April 2024 /PRNewswire/ -- Corvia Medical, Inc, ein Unternehmen, das sich der Transformation der Herzinsuffizienzbehandlung verschrieben hat, begrüßt die jüngste Veröffentlichung der RELIEVE-HF-Studiendaten von V-Wave, die die Evidenzbasis für die Vorhof-Shunt-Therapie untermauern. Diese Therapie wird derzeit im Rahmen der globalen RESPONDER-HF-Studie mit dem Corvia® Atrial Shunt untersucht.

RELIEVE-HF verfehlte den primären Wirksamkeitsendpunkt und führte bei Patienten mit Herzinsuffizienz und erhaltener Ejektionsfraktion (HFpEF) weder zu einer Verringerung der Herzinsuffizienzereignisse noch zu einer Verbesserung der Lebensqualität. Die Ergebnisse bestätigen jedoch, wie wichtig es ist, Patienten mit Merkmalen auszuwählen, die wahrscheinlich von einem Vorhof-Shunt profitieren, und von solchen zu unterscheiden, bei denen dies nicht der Fall ist.

„Die Auswahl der Patienten ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere bei HFpEF", so Sanjiv Shah, MD, Direktor des HFpEF-Programms an der Northwestern University School of Medicine und einer der leitenden Prüfärzte von RESPONDER-HF. „In unserer letzten Studie REDUCE LAP-HF II haben wir festgestellt, dass HFpEF-Patienten mit Herzschrittmachern oder Lungengefäßerkrankungen nicht von einem Vorhof-Shunt profitieren. In unserer laufenden RESPONDER-HF-Studie schließen wir diese Patienten aus und verwenden die Belastungshämodynamik, um HFpEF-Patienten zu qualifizieren und zu randomisieren, die am ehesten auf einen Shunt ansprechen."

„In diesem aufstrebenden Bereich kommt es darauf an, die Nuancen verschiedener Studien in Bezug auf die Patientendemografie und die Studienmethodik zu erkennen, um eine Fehlinterpretation der Ergebnisse zu vermeiden", erklärt Dr. Martin Leon, Leiter der Abteilung für interventionelle kardiovaskuläre Versorgung am Columbia University Irving Medical Center und ebenfalls leitender Prüfarzt von RESPONDER-HF. „Wir wissen, dass ein Shunt sicher ist und bei entsprechend ausgewählten Patienten mit HFpEF eine positive Wirkung hat, und wir haben Dreijahresdaten, die dies belegen. Wir sind zuversichtlich, dass durch die laufende RESPONDER-HF-Studie wichtige Fortschritte erzielt werden, um Millionen von HFpEF-Patienten eine atriale Shunt-Therapie zu ermöglichen."

Informationen zu Herzinsuffizienz (HF) und dem Corvia Atrial Shunt

Weltweit leiden mehr als 26 Millionen Menschen an Herzinsuffizienz, die meisten von ihnen an HFpEF, und sind vom größten ungedeckten klinischen Bedarf in der Herz-Kreislauf-Medizin betroffen. Der Corvia Atrial Shunt wurde entwickelt, um den erhöhten Druck im linken Vorhof (LAP) zu senken, den wichtigsten Verursacher von HF-Symptomen bei HFpEF-Patienten, indem er einen Durchgang zwischen dem linken und dem rechten Vorhof schafft, wodurch HF-Ereignisse reduziert und die Lebensqualität verbessert werden.

Informationen zu Corvia Medical, Inc.

Corvia Medical, Inc. revolutioniert die Behandlung von Herzinsuffizienz durch neuartige transkathetergestützte kardiovaskuläre Geräte. Corvia wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Tewksbury, US-Bundesstaat Massachusetts. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, den Standard für die Behandlung von Herzinsuffizienz zu transformieren, damit Patienten ihre Lebensqualität zurückgewinnen können. Besuchen Sie https://corviamedical.com. Informationen zur Teilnahme an der RESPONDER-HF-Studie finden Sie unter https://treatmyheartfailure.com.

