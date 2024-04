L'essai de confirmation RESPONDER-HF de Corvia étayé par les données RELIEVE-HF

Le deuxième essai majeur pour la thérapie de shunt auriculaire démontre l'importance de la sélection des patients

TEWKSBURY, Mass., 12 avril 2024 /PRNewswire/ -- Corvia Medical, Inc., une entreprise dédiée à la transformation du traitement de l'insuffisance cardiaque, se réjouit de la publication récente des données de l'essai RELIEVE-HF de V-Wave qui soutiennent la base de données probantes sur le traitement du shunt auriculaire qui est actuellement à l'étude dans le cadre de l'essai global RESPONDER-HF du shunt auriculaire de Corvia®.

RELIEVE-HF n'a pas atteint son objectif principal d'efficacité et n'a pas réduit les événements liés à l'insuffisance cardiaque ni amélioré la qualité de vie chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection préservée (ICFEp). Cependant, les résultats ont confirmé l'importance de sélectionner les patients présentant des caractéristiques susceptibles de bénéficier d'une dérivation auriculaire par rapport à ceux qui n'en bénéficieront pas.

« La sélection des patients est essentielle, en particulier dans l'ICFEp, a déclaré Sanjiv Shah, directeur du programme ICFEp à la Northwestern University School of Medicine, et co-chercheur principal de RESPONDER-HF. Nous avons constaté dans notre dernier essai, REDUCE LAP-HF II, que les patients atteints d'ICFEp et porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'une maladie vasculaire pulmonaire ne bénéficiaient pas d'une dérivation auriculaire. Dans notre essai RESPONDER-HF en cours, nous excluons ces patients et utilisons l'hémodynamique de l'exercice pour qualifier et randomiser les patients atteints d'ICFEp les plus susceptibles de répondre favorablement à la dérivation. »

« Dans ce domaine émergent, il est crucial de reconnaître les nuances des différentes études en ce qui concerne la démographie des patients et les méthodologies d'essais pour éviter une mauvaise interprétation des résultats, a déclaré Martin Leon, directeur des soins cardiovasculaires interventionnels au Centre médical Irving de l'Université Columbia et co-chercheur principal du RESPONDER-HF. Nous savons que la dérivation est sûre et qu'elle a un effet positif sur des patients atteints d'ICFEp correctement sélectionnés, et nous disposons de données sur trois ans pour le prouver. Nous sommes persuadés que l'essai RESPONDER-HF en cours sera une étape décisive dans la mise en place d'un traitement du shunt auriculaire pour des millions de patients atteints d'ICFEp. »

À propos de l'insuffisance cardiaque (IC) et du shunt auriculaire Corvia

Plus de 26 millions de personnes dans le monde souffrent d'IC et plus de la majorité d'entre elles sont atteintes d'ICFEp, ce qui en fait le plus grand besoin clinique non satisfait en médecine cardiovasculaire. Le shunt auriculaire de Corvia est conçu pour réduire la pression auriculaire gauche élevée, principal facteur des symptômes d'insuffisance cardiaque chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque, en créant un passage entre les oreillettes gauche et droite, réduisant ainsi les événements liés à l'insuffisance cardiaque et améliorant la qualité de vie.

À propos de Corvia Medical, Inc.

Corvia Medical, Inc. est en train de révolutionner le traitement de l'insuffisance cardiaque grâce à de nouveaux dispositifs cardiovasculaires implantés par voie transcathéter. Fondée en 2009 et basée à Tewksbury, dans le Massachusetts, Corvia Medical se consacre à l'amélioration de la qualité des soins pendant le traitement de l'insuffisance cardiaque, permettant aux patients de retrouver une vie normale. Visitez https://corviamedical.com. Pour en savoir plus sur l'admissibilité à l'étude RESPONDER-HF, consultez le site suivant : https://treatmyheartfailure.com.

