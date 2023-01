Corza Medical élargit son équipe de direction internationale

WESTWOOD, Massachusetts, 9 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Corza Medical a annoncé des ajouts clés à l'équipe de direction internationale alors que la société se prépare à sa prochaine phase de croissance.

« Corza Medical s'efforce de rendre chaque interaction avec le client remarquable, de gagner leur confiance grâce à ses technologies de haute qualité et d'offrir une valeur exceptionnelle. Les fondations de Corza Medical étant désormais établies, nous sommes ravis d'annoncer le prochain niveau de direction qui relèvera du directeur général, Tom Testa », a déclaré Gregory T. Lucier, président exécutif de Corza Medical.

Thierry Leclercq a été nommé vice-président senior de la biochirurgie, sous la responsabilité de Tom Testa. Leclercq est un dirigeant chevronné qui a passé plus de 30 ans chez GE Healthcare, dont le point culminant a été son rôle de président et de PDG de GE LifeCare Solutions. Après sa carrière chez GE, il a assumé le rôle de PDG du Dutch Ophthalmic Research Center, NL (DORC), un leader dans le domaine des dispositifs de chirurgie ophtalmique vitréo-rétinienne. Leclercq sera basé en Europe pour superviser la croissance de la présence de Corza Medical sur le continent.

James Getty, Ph.D., a rejoint Corza Medical au poste nouvellement créé de vice-président de la technologie. Il se concentre sur le perfectionnement du processus de développement des produits et catalyse le moteur d'innovation interne afin de mieux servir nos clients dans le monde entier. Getty a près de 30 ans d'expérience dans le développement et la fabrication de produits de dispositifs médicaux. Il a récemment occupé le poste de vice-président et directeur général chez Nordson Medical. Ses réalisations en matière d'application de la chimie avancée en combinaison avec les dispositifs médicaux seront cruciales pour l'expansion de nos offres dans le domaine du traitement des plaies, des agents hémostatiques et des solutions ophtalmologiques.

Enfin, Jack Simmons est promu au poste de vice-président senior de l'ophtalmologie, en reconnaissance de l'importance de ce secteur d'activité à croissance rapide, qui fournit aux ophtalmologistes des instruments de précision, et de l'impact du leadership de Simmons. Avant de travailler chez Corza Medical, Simmons a occupé des postes de direction chez Cardinal Health.

« Après avoir construit les fondations de l'entreprise au cours des deux dernières années, nous nous réjouissons de ces ajouts à notre remarquable équipe de direction alors que nous nous concentrons maintenant sur la croissance transformationnelle », a déclaré Tom Testa, PDG de Corza Medical. « Notre objectif est de construire une entreprise de technologie médicale durable, respectée pour son exécution sans faille et ses expériences de service exceptionnelles, tout en offrant une proposition de valeur convaincante à nos clients. »

Corza Medical est une société du portefeuille de GTCR, une société de capital-investissement de premier plan, qui a participé à la création et au développement de l'entreprise aux côtés de Gregory T. Lucier. En janvier 2021, GTCR et Lucier ont simultanément acquis et fusionné Surgical Specialties Corporation et la division TachoSil de Takeda Pharmaceutical dans la nouvelle société Corza Medical. Corza a ensuite étendu sa plateforme chirurgicale au secteur de la chirurgie ophtalmique grâce aux acquisitions complémentaires de Katena Products et Barron Precision Instruments.

Corza Medical est un fabricant mondial de premier plan de technologies chirurgicales innovantes. Avec une équipe mondiale de plus de 2 300 employés soutenant les cliniciens, les distributeurs et les entreprises de dispositifs médicaux dans le monde entier, Corza fournit aux professionnels de la santé une plateforme de technologies chirurgicales avec des marques leaders du secteur, notamment les sutures barbelées Quill®, les sutures chirurgicales Sharpoint® Plus et Look™, les instruments ophtalmiques réutilisables Katena® et à usage unique Blink™, l'ophtalmique Sharpoint® et le patch de colle de fibrine TachoSil®. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.corza.com

