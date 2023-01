Corza Medical erweitert globales Führungsteam

Westwood, Massachusetts, 9. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Corza Medical hat wichtige Ergänzungen zum globalen Führungsteam bekannt gegeben, während das Unternehmen die nächste Wachstumsphase vorbereitet.

„Corza Medical konzentriert sich intensiv darauf, jede Kundeninteraktion bemerkenswert zu machen, das Vertrauen des Kunden durch unsere hochwertigen Technologien zu gewinnen und einen herausragenden Wert zu liefern. Mit der Gründung der Corza Medical, die mittlerweile etabliert ist, freuen wir uns, die nächste Stufe der Unternehmensführung bekannt geben zu können, die Chief Executive Officer Tom Testa unterstellt ist", bemerkte Gregory T. Lucier, Executive Chairman von Corza Medical.

Thierry Leclercq wurde zum Senior Vice President of Biosurgery ernannt und ist Tom Testa unterstellt. Leclercq ist eine versierte Führungskraft; er war mehr als 30 Jahre bei GE Healthcare tätig und erreichte mit seiner Rolle als President und CEO von GE LifeCare Solutions seinen beruflichen Höhepunkt. Nach seiner Karriere bei GE übernahm er die Position des CEO am Dutch Ophthalmic Research Center, Niederlande (DORC), einem führenden Hersteller von Vitreoretinalchirurgie-Geräten für die Augenheilkunde. Leclercq wird seinen Sitz in Europa haben, um auch die wachsende medizinische Präsenz von Corza Medical auf dem Kontinent zu überwachen.

Dr. James Getty hat sich Corza Medical in der neugeschaffenen Position des Vice President of Technology angeschlossen und konzentriert sich darauf, den Produktentwicklungsprozess zu verfeinern und die interne Innovation anzuregen, um unsere Kunden weltweit besser zu bedienen. Getty verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Medizinprodukten und war zuletzt als Vice President und General Manager bei Nordson Medical tätig. Seine Leistungen bei der Anwendung fortschrittlicher Chemie in Kombination mit Medizinprodukten werden von entscheidender Bedeutung sein, da wir unser Angebot in den Bereichen Wundversorgung, hämostatische Wirkstoffe und ophthalmologische Lösungen erweitern.

Schließlich wird Jack Simmons zum Senior Vice President of Ophthalmology befördert, womit wir die Bedeutung dieses schnell wachsenden Geschäftssegments anerkennen, das Ophthalmologen mit Präzisionsinstrumenten versorgt, sowie die Wirkung der Führungsqualitäten von Simmons. Vor seiner Arbeit bei Corza Medical bekleidete Simmons Führungspositionen bei Cardinal Health.

„Nachdem wir in den letzten zwei Jahren das Fundament des Unternehmens aufgebaut haben, freuen wir uns über diese Verstärkung unseres herausragenden Führungsteams, während wir uns jetzt auf Wachstum durch Wandel konzentrieren", erklärte Tom Testa, CEO von Corza Medical. „Unser Ziel ist es, ein nachhaltiges Medizintechnikunternehmen aufzubauen, das für eine einwandfreie Ausführung und eine großartige Service-Erfahrung angesehen wird und gleichzeitig ein überzeugendes Wertversprechen für unsere Kunden bietet."

Corza Medical ist ein Portfolio-Unternehmen von GTCR, einer führenden Private-Equity-Gesellschaft, die an der Gründung und dem Aufbau des Unternehmens mit Gregory T. Lucier beteiligt war. Im Januar 2021 haben GTCR und Lucier gleichzeitig die Surgical Specialties Corporation und das Carve-out TachoSil von Takeda Pharmaceutical in das neu benannte Corza Medical übernommen und fusionierte mit ihnen. Corza Medical erweiterte seine chirurgische Plattform mit den Akquisitionen von Katena Products und Barron Precision Instruments weiter in den Augenheilkundesektor.

Corza Medical ist ein weltweit führender Hersteller innovativer chirurgischer Technologien. Mit einem globalen Team von mehr als 2.300 Mitarbeitern, die Kliniker, Distributoren und Medizingeräteunternehmen weltweit unterstützen, bietet Corza Medical medizinischen Fachkräften eine Plattform für chirurgische Technologien mit branchenführenden Marken, einschließlich Quill® knotenloser Wundverschluss, Sharpoint® Plus and Look™ chirurgische Nähte, Katena® wiederverwendbar und Blink™ Einweginstrumente für die Augenheilkunde, Sharpoint® Augenheilkunde und TachoSil® Fibrin-Wundauflage.



