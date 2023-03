COSRX annonce que les produits de soins de la peau viraux sur TikTok seront proposés dans les Amazon Spring Deals 2023

LONDRES, 25 mars 2023 /PRNewswire/ -- COSRX, la marque de soins de la peau préférée des dermatologues, a le plaisir d'annoncer l'inclusion de ses produits phares dans les Amazon Spring Deals 2023 (soldes de printemps 2023). La vente aura lieu du 27 au 29 mars et proposera une gamme de produits de soins de la peau viraux sur TikTok signés COSRX à des prix réduits.

COSRX x Amazon Spring Deals 2023

La marque COSRX est réputée pour ses produits de soin efficaces, scientifiquement prouvés et doux pour la peau. Pendant les soldes de printemps d'Amazon, les clients auront la possibilité d'acheter certains des produits les plus populaires de COSRX à des prix imbattables.

Les produits suivants seront inclus dans les Amazon Spring Deals 2023 (jusqu'à 50 % de réduction) :

[Royaume-Uni]

[Allemagne]

[France]

[Italie]

[Espagne]

Advanced Snail 96 Mucin Power Essence

Les TikTokers ne sont pas les seuls à raffoler de cette essence d'escargot Snail Essence. Elle a reçu plus de 28 000 évaluations cinq étoiles sur Amazon, et beaucoup affirment qu'elle fait des merveilles sur les peaux sèches, abîmées et sujettes à l'acné, en aidant à renforcer la barrière cutanée et à obtenir le teint éclatant tant convoité.

Un client a déclaré : « Je ne vais pas mentir, j'ai entendu parler de ce produit sur TikTok. Je l'ai acheté et je suis ravi de constater que ce produit est incroyable. J'utilise du rétinol et j'ai donc la peau sèche. Ce produit résout ce problème, restaure la barrière cutanée et laisse votre peau resplendissante ! JE LE RECOMMANDE VIVEMENT. »

Advanced Snail 92 All in one Cream

L'essence d'escargot Snail Essence est devenue virale, et la crème d'escargot Snail Cream ne fait pas exception. Contenant 92 % de filtrat de sécrétion d'escargot, cette crème hydratante légère est extrêmement populaire parmi les TikTokers spécialisés dans la beauté pour sa capacité à réparer les dommages cutanés, à nourrir et à illuminer la peau, la laissant douce et rebondie.

Des milliers d'internautes ont salué les résultats de cette crème, décrivant cette dernière comme une « crème hydratante incontournable », « le Saint-Graal », et en déclarant « j'en suis fan » et c'est « ma nouvelle obsession ». L'un d'entre eux a indiqué : « Bon sang de bonsoir, ça marche du tonnerre. [....] fonctionne À MERVEILLE ! SANS parfum, ce que je préfère. Aucune irritation. Excellente hydratation. Le produit pénètre dans la peau plutôt que de rester en surface. Il est légèrement collant à l'application, mais cette sensation disparaît une fois qu'il a pénétré dans l'épiderme. Je le recommande à 100 % ».

« Nous sommes ravis de nous associer à Amazon pour les soldes de printemps et de proposer nos produits viraux sur TikTok à des prix réduits », a affirmé un porte-parole de COSRX. « Nous pensons que tout le monde mérite d'avoir accès à des soins de la peau efficaces, et nous sommes très heureux de pouvoir proposer nos produits à un prix plus accessible. »

Pendant les soldes de printemps d'Amazon, les clients pourront acquérir des produits COSRX avec des réductions allant jusqu'à 50 %. Ne manquez pas cette occasion d'essayer certains des meilleurs produits de soins de la peau sur le marché.

Pour plus d'informations sur les soldes de printemps d'Amazon, visitez la boutique Amazon de COSRX .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2039772/MicrosoftTeams_image__2.jpg

SOURCE COSRX