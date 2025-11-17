Costa Rica: der weltweit führende Exporteur von Ananas und ein Produzent von Wohlbefinden

Entdecken Sie Rezepte und Wellness-Tipps mit costaricanischer Ananas auf https://procomer.com/pina/

Die Frische der costaricanischen Ananas kommt nach Europa und wird in Supermärkten in Spanien, Deutschland und dem Vereinigten Königreich verkostet.

SAN JOSÉ, Costa Rica, 17. November 2025 /PRNewswire/ -- Die costaricanische Ananas ist mehr als eine tropische Frucht - sie ist ein natürlicher Botschafter des Wohlbefindens. Diese Frucht, die nachhaltig und im Einklang mit der Umwelt angebaut wird, hat Costa Rica zum weltweit führenden Ananasexporteur gemacht und ist ein Symbol für das Engagement des Landes für Qualität, Innovation und verantwortungsvolle Produktion.

Zwischen Januar und September 2025 erreichten die Ananasexporte einen Wert von 992 Millionen Dollar, wobei mehr als 1,5 Millionen Tonnen weltweit verschifft wurden. Die Frucht macht 35 % der Agrarexporte Costa Ricas aus und erreicht 44 internationale Märkte, wobei die Vereinigten Staaten (54 %), Belgien (12 %) und Spanien (8 %) zu den wichtigsten Zielländern gehören. Seine starke Präsenz in Europa spiegelt die wachsende Vorliebe für Produkte wider, die Geschmack, Rückverfolgbarkeit und Wohlbefinden miteinander verbinden.

„Die Ananas aus Costa Rica ist heute weltweit ein Maßstab für hervorragende Qualität. Sein Geschmack, seine Qualität und seine Innovation haben ihn zu einem Favoriten auf den führenden Märkten der Welt gemacht. In einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld arbeiten wir bei der Trade & Investment Promotion Agency of Costa Rica (PROCOMER) daran, diese Führungsposition zu erhalten und auszubauen, indem wir unseren Exporteuren neue Möglichkeiten eröffnen und der Welt ein Produkt präsentieren, das das Beste von Costa Rica verkörpert: Gesundheit, Nachhaltigkeit und Vertrauen", sagte Laura López, CEO von PROCOMER.

Die costaricanischen Ananas werden hauptsächlich in den nördlichen, südlichen und karibischen Regionen des Landes angebaut, wo tropisches Klima und fruchtbare Böden ideale Wachstumsbedingungen schaffen. Der Wirtschaftszweig schafft über 81.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze, stimuliert die ländliche Wirtschaft und stärkt die Lebensgrundlagen der landwirtschaftlichen Gemeinschaften, die durch ein gemeinsames Prinzip verbunden sind: mit Sorgfalt und Qualität zu produzieren.

Die Führungsrolle Costa Ricas in dieser Kategorie beruht auf einer strikten Verpflichtung zu ökologischer Verantwortung und hervorragender Produktion. Die Früchte werden unter Zertifizierungen wie GlobalG.A.P. und Rainforest Alliance angebaut, die nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken, den Schutz des Ökosystems und das Wohlergehen der Gemeinschaft garantieren. Nach der Ernte sorgen wir dafür, dass jede Ananas den Verbraucher in optimalem Zustand erreicht - frisch, sicher und mit natürlichem Geschmack.

Im Rahmen der internationalen Kampagne „The Natural Choice" wirbt die Ländermarke essential COSTA RICA beim europäischen Publikum für die authentischen Geschmacksrichtungen des Landes. In Zusammenarbeit mit Amazon Ads Brand Innovation Lab steht die costa-ricanische Ananas als Symbol für Wohlbefinden und Qualität im Mittelpunkt und wird in einem eigenen Brand Store mit Rezepten und Wellness-Inspirationen präsentiert, die ihre Vielseitigkeit in der modernen Küche unterstreichen.

Ergänzt wird diese Initiative durch eine Reihe von Verkostungsaktionen in Geschäften in ganz Europa, bei denen die Verbraucher den Geschmack und die Frische der Ananas aus Costa Rica aus erster Hand erleben können:

Spanien: Die Verkostungen finden in Bonpreu Supermärkten vom 14. bis 29. November an 21 Standorten statt.

Die Verkostungen finden in Supermärkten vom an statt. Deutschland: Vom 17. November bis 14. Dezember finden auf Handelshof / Edeka Aktionen und Verkostungen statt, die sich auf 16 Märkte erstrecken.

Vom 17. finden auf Aktionen und Verkostungen statt, die sich auf erstrecken. Großbritannien: Das Erlebnis wird die britischen Verbraucher über Morrison (24.-30. November) und Tesco (ab 10. Dezember) erreichen und die unverwechselbare Süße und Frische der costaricanischen Ananas hervorheben.

Im Rahmen dieser Werbereise wird Madrid eine Live-Kochshow mit dem costaricanischen Koch Luis Guillermo Castro veranstalten, der typische Gerichte mit Ananas, Maniok und Banane zubereiten wird.

Die Veranstaltung, an der Journalisten, Vertreter der Lebensmittelindustrie und Partner wie AhorraMás, Bonpreu und Cultivar S.A.teilnehmen, findet am 27. November im El Gusto es Nuestro, C/ Puente la Reina 25, Las Tablas statt.

Neben ihrer Süße und Frische ist die Ananas aus Costa Rica ein funktionelles Lebensmittel, das von Natur aus reich an Vitamin C, Bromelain, Antioxidantien und Mineralien ist, die die Gesundheit des Immunsystems und das allgemeine Wohlbefinden unterstützen.

Erhältlich unter frisch (auch in rosa), tiefgekühlt, getrocknet oder in Dosen, positioniert sich Costa Rica weiterhin als zuverlässige Quelle für Produkte, die das Wohlbefinden fördern und ein Land verkörpern, das von Natur aus nachhaltig und durch sein Handeln vertrauenswürdig ist.

Für weitere Informationen, Rezepte und Wellness-Inspiration besuchen Sie den essential COSTA RICA Brand Store auf Amazon oder erkunden Sie www.procomer.com/pina.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823969/Campa_a_Pi_a.jpg