Costa Rica hat seine Bemühungen zur Investitionsförderung in Europa in den Bereichen Agrartechnologie, globale Dienstleistungen und Tourismusinfrastruktur verstärkt

Die Agentur für Handels- und Investitionsförderung Costa Ricas (PROCOMER) hat in Portugal und Spanien eine strategische Investitionsagenda umgesetzt, deren Schwerpunkt auf hochwertigen Wirtschaftszweigen lag.

Die Mission umfasste die Teilnahme am World Seed Congress 2026 sowie Termine im Rahmen der Shared Services & Outsourcing Week (SSOW) Europe, einer der weltweit führenden Veranstaltungen für Unternehmensdienstleistungen, KI und digitale Transformation.

SAN JOSÉ, Costa Rica, 22. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Während Unternehmen weltweit ihre Lieferketten weiter umgestalteten und neue Standorte für ihre Expansion prüften, schloss die costa-ricanische Agentur für Handels- und Investitionsförderung (PROCOMER) eine strategische Investitionsförderungsmission in Portugal und Spanien ab, deren Ziel es war, Costa Rica als wettbewerbsfähige Plattform für hochwertige Aktivitäten in den Bereichen Agrartechnologie, globale Dienstleistungen und Tourismusinfrastruktur zu positionieren.

Laura López, CEO of PROCOMER. During the Costa Rica Investment Day, organized by CEOE and PROCOMER, in collaboration with the Embassy of Costa Rica in Spain.

Im Mittelpunkt der von Laura López Salazar, CEO von PROCOMER, geleiteten europäischen Agenda stand die Stärkung der Beziehungen zu internationalen Unternehmen und Investoren bei gleichzeitiger Diversifizierung sowohl der Branchen als auch der Herkunftsländer der nach Costa Rica fließenden ausländischen Direktinvestitionen.

„Costa Rica wartet nicht darauf, dass sich Chancen bieten – wir gehen sie aktiv in Branchen an, die die Weltwirtschaft neu gestalten. Europa stellt eine strategische Chance dar, Investitionsquellen zu diversifizieren und weiterhin anspruchsvolle, hochwertige Unternehmen anzuziehen. Allein im Jahr 2025 stammten 29 der 55 neuen Investitionsprojekte, die Costa Rica für sich gewinnen konnte, aus Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten. Dies spiegelt die wachsende Bedeutung Costa Ricas als globale Plattform für Unternehmen wider, die Stabilität, Talente, Nachhaltigkeit und langfristiges Wachstum suchen", sagte Laura López Salazar, CEO von PROCOMER.

Einer der wichtigsten Meilensteine der Mission war die erstmalige Teilnahme von PROCOMER am ISF World Seed Congress 2026, der weltweit führenden Veranstaltung für die Saatgutindustrie, die in Lissabon, Portugal, stattfand. An dem Kongress nahmen mehr als 1.000 Akteure aus aller Welt aus den Bereichen Agrarinnovation, Biotechnologie sowie Forschung und Entwicklung teil.

Im Rahmen der Veranstaltung führte PROCOMER Gespräche mit internationalen Unternehmen, um Möglichkeiten in den Bereichen landwirtschaftliche Forschung und Entwicklung, Pflanzenzüchtung, Biotechnologie und Agrartechnologie zu erörtern.

Costa Rica stellte sein Wertversprechen als regionaler Knotenpunkt für landwirtschaftliche Innovationen vor und hob dabei Alleinstellungsmerkmale wie ganzjährige Produktionskapazitäten, spezialisierte Fachkräfte, Wasserverfügbarkeit, vielfältige Mikroklimata sowie ein regulatorisches Umfeld hervor, das die Agrarforschung und Biotechnologie fördert. Weltweit tätige Unternehmen wie Bayer, BASF und Nutrien sind bereits in dem Land vertreten.

Parallel dazu veranstaltete PROCOMER den „Costa Rica Investment Day", dessen Schwerpunkt auf globalen Unternehmensdienstleistungen und digitalen Technologien lag, wobei die Anwesenheit der Führungskräfte genutzt wurde, die an der „Shared Services & Outsourcing Week Europe 2026" teilnahmen. Die Veranstaltung gilt als eines der wichtigsten internationalen Foren für Global Business Services (GBS), Shared Services, Automatisierung, künstliche Intelligenz und digitale Transformation.

Im Rahmen von Treffen und Networking-Veranstaltungen positionierte PROCOMER Costa Rica als äußerst wettbewerbsfähigen Nearshore-Standort für hochwertige Dienstleistungsaktivitäten und hob dabei den zweisprachigen Fachkräftepool des Landes, die nachgewiesene Erfolgsbilanz im Bereich globaler Dienstleistungen sowie das wachsende digitale und technologische Ökosystem hervor.

Die Mission wurde in Madrid mit dem „Costa Rica Investment Day – Spanien" fortgesetzt, der gemeinsam mit der Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) organisiert wurde. Die branchenübergreifende Veranstaltung warb für Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen Tourismusinfrastruktur, Agrarwirtschaft, fortschrittliche Fertigung, Biowissenschaften, Dienstleistungen und Halbleiter.

Im Rahmen dieser Europa-Mission stärkte PROCOMER die internationale Positionierung Costa Ricas als zuverlässiger und attraktiver Investitionsstandort, der sich an den globalen Trends in den Bereichen Nachhaltigkeit, Innovation und Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze orientiert.

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