Le Costa Rica redouble ses efforts de promotion des investissements en Europe dans les secteurs des technologies agricoles, des services mondiaux et des infrastructures touristiques

L'Agence de promotion du commerce et de l'investissement du Costa Rica (PROCOMER) a déployé un programme d'investissement stratégique au Portugal et en Espagne axé sur les secteurs à forte valeur ajoutée.

La mission comprenait la participation au Congrès mondial des semences 2026 et des engagements liés à la Shared Services & Outsourcing Week (SSOW) Europe, l'un des principaux rassemblements mondiaux pour les services aux entreprises, l'IA et la transformation numérique.

SAN JOSÉ, Costa Rica, 23 mai 2026 /PRNewswire/ -- Alors que les entreprises du monde entier continuent de remodeler leurs chaînes d'approvisionnement et d'évaluer de nouveaux sites d'expansion, l'Agence de promotion du commerce et de l'investissement du Costa Rica (PROCOMER) vient d'achever une mission stratégique de promotion des investissements au Portugal et en Espagne visant à positionner le Costa Rica comme une plateforme compétitive pour les opérations à forte valeur ajoutée dans les domaines des technologies agricoles, des services mondiaux et des infrastructures touristiques.

Laura López, CEO of PROCOMER. During the Costa Rica Investment Day, organized by CEOE and PROCOMER, in collaboration with the Embassy of Costa Rica in Spain.

L'agenda européen, sous la direction de Laura López Salazar, directrice générale de la PROCOMER, s'est concentré sur le renforcement des relations avec les entreprises et les investisseurs internationaux, tout en diversifiant les secteurs et les origines des investissements étrangers directs qui arrivent au Costa Rica.

« Le Costa Rica n'attend pas que les opportunités se présentent, il les recherche activement dans les secteurs qui sont en train de remodeler l'économie mondiale. L'Europe représente une opportunité stratégique de diversifier les sources d'investissement et de continuer à attirer des opérations sophistiquées et de grande valeur. Rien qu'en 2025, 29 des 55 nouveaux projets d'investissement conclus par le Costa Rica provenaient de pays autres que les États-Unis, ce qui témoigne de la pertinence croissante du Costa Rica en tant que plateforme mondiale pour les entreprises à la recherche de stabilité, de talents, de durabilité et de croissance pérenne », déclare Laura López Salazar, directrice générale, PROCOMER.

L'une des principales étapes de la mission a été la participation inédite de la PROCOMER au Congrès mondial des semences 2026 de l'ISF, le principal événement mondial de l'industrie des semences, qui s'est tenu à Lisbonne, au Portugal. Le congrès a rassemblé plus de 1 000 acteurs mondiaux de l'innovation agricole, de la biotechnologie, de la recherche et du développement.

Au cours de cet événement, PROCOMER a rencontré des entreprises internationales à la recherche d'opportunités dans les domaines de la R&D agricole, de la sélection végétale, de la biotechnologie et de l'agrotechnique.

Le Costa Rica a mis en avant sa proposition de valeur en tant que centre régional d'innovation agricole, en soulignant des éléments différenciateurs tels que les capacités de production tout au long de l'année, les talents spécialisés, la disponibilité de l'eau, la diversité des microclimats et un environnement réglementaire qui soutient la recherche agricole et la biotechnologie. Des entreprises mondiales telles que Bayer, BASF et Nutrien sont déjà présentes dans le pays.

Parallèlement, PROCOMER a organisé la Journée de l'investissement au Costa Rica, axée sur les services commerciaux mondiaux et les technologies numériques, en tirant parti de la présence de cadres participant à la Shared Services & Outsourcing Week Europe 2026. L'événement est considéré comme l'un des forums internationaux les plus importants pour les services commerciaux mondiaux, les services partagés, l'automatisation, l'intelligence artificielle et la transformation numérique.

Grâce à des réunions et à des engagements de mise en réseau, PROCOMER a positionné le Costa Rica comme une destination nearshore hautement compétitive pour les opérations de services de grande valeur, en mettant l'accent sur le réservoir de talents bilingues du pays, sur une performance éprouvée de services mondiaux et sur son écosystème numérique et technologique en pleine croissance.

La mission s'est poursuivie à Madrid avec la Journée de l'investissement au Costa Rica - Espagne, organisée en collaboration avec la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Cet événement multisectoriel a permis de promouvoir les opportunités d'investissement dans les infrastructures touristiques, l'agro-industrie, l'industrie de pointe, les sciences de la vie, les services et les semiconducteurs.

Grâce à cette mission européenne, PROCOMER a renforcé le positionnement international du Costa Rica en tant que destination d'investissement fiable et sophistiquée, alignée sur les tendances mondiales en matière de durabilité, d'innovation et de création d'emplois de qualité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2986376/IMG_8937.jpg