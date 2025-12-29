Costa Rica stärkt seine globale Führungsposition bei medizinischen Geräten und exportiert Innovationen in die ganze Welt

Das Land hat seine Exporte von medizinischer Hochtechnologie in weniger als einem Jahrzehnt vervierfacht.

SAN JOSÉ, Costa Rica, 29. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Eine neue Analyse des Medizingerätesektors bestätigt, dass Costa Rica sich zu einem der weltweit dynamischsten, innovativsten und wettbewerbsfähigsten Zentren für die Herstellung und den Export von Medizintechnik entwickelt hat. Laut The World's Health Is Made in Costa Rica, einer Studie der Handels- und Investitionsförderungsagentur von Costa Rica (PROCOMER), verzeichnet das Land zwischen 2020 und 2024 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 22 % bei den Exporten von Medizinprodukten, die 8,675 Milliarden US-Dollar erreichen und seine Position als zehntgrößter Exporteur weltweit und als weltweit führender Exporteur auf Pro-Kopf-Basis konsolidieren wird.

Manufacturing plant in Costa Rica.

Auf Costa Rica entfallen außerdem 52 % aller Neuinvestitionen in der Medizinprodukteindustrie in Lateinamerika, und das Land hat sich zum drittgrößten Empfänger ausländischer Direktinvestitionen (ADI) in diesem Sektor entwickelt. Heute sind mehr als 100 Unternehmen aus den Vereinigten Staaten, Deutschland, Irland, Schweden, Japan, Spanien und anderen Märkten im Land tätig, die spezialisierte Bereiche wie Endoskopie, Kardiologie, Orthopädie, Augenheilkunde, Diagnostik und moderne chirurgische Lösungen abdecken.

Diese Leistung spiegelt den Übergang Costa Ricas zu einer Wirtschaft wider, die von Innovation, fortschrittlicher Fertigung und Produktion mit hoher Wertschöpfung angetrieben wird. Medizinische Geräte machen inzwischen 48 % der gesamten Warenexporte des Landes aus und werden auf Märkte in ganz Amerika, Europa und Asien geliefert.

Die Daten von PROCOMER zeigen, dass die Exporte des Sektors im Oktober dieses Jahres einen Wert von 9,199 Milliarden US-Dollar erreichten, was einem Wachstum von 30 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und bereits jetzt den Gesamtwert der Exporte im Jahr 2024 übersteigt.

„Costa Rica exportiert eine Vielfalt von Talenten, Fähigkeiten und Lösungen, die das Leben in der ganzen Welt verbessern. Diese Branche beweist, dass unsere Fähigkeit zur Innovation und zur Bereitstellung von Spitzentechnologie keine Grenzen kennt. Costa Rica zieht nicht nur spezialisierte Investitionen an, sondern produziert und exportiert auch Produkte mit einer außergewöhnlich hohen Wertschöpfung, unterstützt durch ein einzigartiges Wertangebot, das Stabilität, qualifizierte Talente und ein starkes Engagement für Qualität kombiniert", sagte Laura López, CEO von PROCOMER.

Derzeit exportiert Costa Rica 164 verschiedene Medizinprodukte in 88 Märkte, wobei die wichtigsten Kategorien Nadeln, Katheter und Kanülen (41,5 %), andere Medizinprodukte (30,8 %) und medizinische Prothesen (14,5 %) sind. Die Vereinigten Staaten bleiben mit 66,5 % der Ausfuhren das wichtigste Zielland, gefolgt von den Niederlanden und Belgien.

Auch die lokale Lieferkette des Landes hat sich deutlich verstärkt, unterstützt von spezialisierten Anbietern in den Bereichen Werkzeugbau, Metallverarbeitung, Kunststoffe, Sterilisation, Auftragsfertigung, Reinräume und Präzisionsmontage. Dieses Ökosystem ermöglicht effiziente Abläufe und fördert gleichzeitig den Wissenstransfer und die Anhebung der Industriestandards unter den einheimischen Anbietern im ganzen Land.

Ein zuverlässiges und stabiles Ökosystem für globale Investitionen

Die PROCOMER-Studie hebt hervor, dass Costa Ricas führende Position im Bereich der Medizinprodukte durch eine Kombination von Schlüsselfaktoren gestützt wird:

Wirtschaftliche, politische und soziale Stabilität

Eine wettbewerbsfähige, erneuerbare Elektrizitätsmatrix

Hochqualifiziertes menschliches Talent

Fortschrittliche produktive und logistische Infrastruktur

Starke lokale Verbindungen in der Lieferkette

Drei Jahrzehnte Erfahrung in fortschrittlicher Fertigung

Diese Stärken haben es Costa Rica ermöglicht, von der einfachen Fertigung zu hochpräzisen, technologisch anspruchsvollen Produkten überzugehen und die Zahl der exportierten High-Tech-Medizinprodukte in weniger als einem Jahrzehnt zu vervierfachen.

Die Konsolidierung des Sektors der medizinischen Geräte zeigt seine Rolle als struktureller Pfeiler des Entwicklungsmodells Costa Ricas. Seine Multiplikatoreffekte spiegeln sich in höherwertigen Arbeitsplätzen, einer stärkeren Integration der Zulieferer, einem größeren Technologietransfer und einer wachsenden Präsenz in den globalen Wertschöpfungsketten des Gesundheitswesens wider.

Weitere Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass die Branche weiter wachsen wird, angetrieben durch eine anhaltende internationale Nachfrage, kontinuierliche Innovationen und eine starke Zusammenarbeit zwischen PROCOMER, dem privaten Sektor, der Wissenschaft und globalen strategischen Partnern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2849461/Medical_Devices1.jpg