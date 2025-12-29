Le Costa Rica renforce son leadership mondial dans le domaine des dispositifs médicaux et exporte l'innovation dans le monde entier

Le pays a quadruplé ses exportations de produits médicaux de haute technologie en moins de dix ans.

SAN JOSÉ, Costa Rica, 29 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Une nouvelle analyse du secteur des dispositifs médicaux confirme que le Costa Rica est devenu l'un des centres les plus dynamiques, les plus innovants et les plus compétitifs au monde pour la fabrication et l'exportation de technologies médicales. Selon The World's Health Is Made in Costa Rica, une étude menée par l'Agence de promotion du commerce et de l'investissement du Costa Rica (PROCOMER), le pays a enregistré un taux de croissance annuel moyen de 22 % des exportations de dispositifs médicaux entre 2020 et 2024, atteignant 8,675 milliards de dollars américains et consolidant sa position de 10e exportateur mondial et de premier exportateur mondial par habitant.

Manufacturing plant in Costa Rica.

Le Costa Rica représente également 52 % de l'ensemble des nouveaux investissements dans l'industrie des dispositifs médicaux en Amérique latine et est devenu le troisième bénéficiaire mondial des projets d'investissement direct étranger (IDE) dans ce secteur. Aujourd'hui, plus de 100 entreprises des États-Unis, d'Allemagne, d'Irlande, de Suède, du Japon, d'Espagne et d'autres marchés opèrent dans le pays, dans des domaines spécialisés tels que l'endoscopie, la cardiologie, l'orthopédie, l'ophtalmologie, le diagnostic et les solutions chirurgicales avancées.

Ces résultats reflètent la transition du Costa Rica vers une économie axée sur l'innovation, l'industrie manufacturière de pointe et la production à forte valeur ajoutée. Les dispositifs médicaux représentent aujourd'hui 48 % des exportations totales de marchandises du pays et sont expédiés vers les marchés d'Amérique, d'Europe et d'Asie.

Les données de PROCOMER montrent qu'en octobre de cette année, les exportations du secteur ont atteint 9,199 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 30 % d'une année sur l'autre et dépasse déjà la valeur totale exportée jusqu'en 2024.

« Le Costa Rica exporte une diversité de talents, de capacités et de solutions qui améliorent les conditions de vie dans le monde entier. Cette industrie prouve que notre capacité à innover et à fournir des technologies de pointe ne connaît pas de frontières. Le Costa Rica ne se contente pas d'attirer des investissements spécialisés ; il fabrique et exporte des produits à valeur ajoutée exceptionnellement élevée, soutenus par une proposition de valeur unique qui allie stabilité, talents qualifiés et engagement fort en faveur de la qualité », a déclaré Laura López, PDG de PROCOMER.

Actuellement, le Costa Rica exporte 164 produits médicaux différents vers 88 marchés, les principales catégories étant les aiguilles, les cathéters et les canules (41,5 %), les autres dispositifs médicaux (30,8 %) et les prothèses médicales (14,5 %). Les États-Unis restent la principale destination, avec 66,5 % des exportations, suivis par les Pays-Bas et la Belgique.

La chaîne d'approvisionnement locale du pays s'est également renforcée de manière significative, soutenue par des fournisseurs spécialisés dans l'outillage, le travail des métaux, les plastiques, la stérilisation, la fabrication en sous-traitance, les salles blanches et l'assemblage de précision. Cet écosystème permet des opérations efficaces tout en favorisant le transfert de connaissances et en améliorant les normes industrielles parmi les fournisseurs nationaux.

Un écosystème fiable et stable pour les investissements mondiaux

L'étude PROCOMER souligne que le leadership du Costa Rica dans le domaine des dispositifs médicaux repose sur une combinaison de facteurs clés :

Stabilité économique, politique et sociale

Une matrice d'électricité renouvelable compétitive

Des ressources humaines hautement qualifiées

Infrastructure productive et logistique avancée

Des liens solides avec la chaîne d'approvisionnement locale

Trois décennies d'expérience accumulée dans la fabrication de pointe

Ensemble, ces atouts ont permis au Costa Rica de passer d'une fabrication de base à des produits très précis et technologiquement sophistiqués, quadruplant ainsi le nombre de produits médicaux de haute technologie exportés en moins d'une décennie.

La consolidation du secteur des dispositifs médicaux démontre son rôle de pilier structurel du modèle de développement du Costa Rica. Ses effets multiplicateurs se traduisent par des emplois de meilleure qualité, une intégration plus poussée des fournisseurs, un plus grand transfert de technologies et une présence accrue dans les chaînes de valeur mondiales des soins de santé.

D'autres conclusions de l'étude indiquent que l'industrie continuera à se développer, stimulée par une demande internationale soutenue, une innovation permanente et une collaboration étroite entre PROCOMER, le secteur privé, le monde universitaire et les partenaires stratégiques mondiaux.

