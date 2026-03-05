Couche-Tard nombrado ganador con distinción del premio Gallup al lugar de trabajo excepcional de 2026

LAVAL, QC , 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Alimentation Couche-Tard, líder mundial en comodidad y movilidad, ha sido galardonado con el Premio Gallup al Lugar de Trabajo Excepcional (GEWA) 2026, que reconoce las culturas laborales más comprometidas del mundo. Este es el quinto año consecutivo que Couche-Tard ha sido galardonado con el GEWA.

La designación de Ganador con Distinción se otorga únicamente a unas pocas organizaciones que han realizado un trabajo significativo implementando iniciativas estratégicas para mantener el compromiso y ayudar a los empleados a prosperar. A pesar de la disrupción constante y los rápidos cambios en los entornos laborales globales, Gallup concluyó que Couche-Tard sigue marcando la pauta en la construcción de una cultura de alto rendimiento y la creación de un entorno donde los empleados se sienten valorados, escuchados y capacitados para dar lo mejor de sí mismos.

"Ganar el premio Gallup al Lugar de Trabajo Excepcional por quinto año consecutivo, y obtener el reconocimiento de Ganador con Distinción, demuestra que los resultados de nuestros continuos esfuerzos por fomentar el compromiso se están intensificando", afirmó Ina Strand, directora de personal de Couche-Tard. "Nuestra colaboración con Gallup a través de nuestra encuesta de compromiso de los empleados myVOICE proporciona información importante que nuestros líderes convierten en acciones significativas cada año. El resultado es un entorno laboral donde nuestros empleados no solo se sienten escuchados, sino que también ven la diferencia que marca su voz. Esto, a su vez, nos ayuda a crear un entorno donde pueden crecer, prosperar y construir carreras profesionales significativas".

"Este reconocimiento es una prueba más de que nuestra cultura de Un Equipo se basa en algo real y duradero: nuestra gente. Ellos son nuestra forma de trabajar, nuestra forma de estar listos para nuestros clientes con un servicio rápido y amable, y nuestra forma de ofrecer un valor irresistible", afirmó Alex Miller, presidente y consejero delegado de Couche-Tard. "Cuando Gallup nos dice que nuestra gente sigue estando entre las más comprometidas del mundo, me llena de orgullo y energía, porque al navegar por un mercado en constante cambio y ejecutar una estrategia renovada, nuestra gente y nuestra cultura son nuestra ventaja competitiva".

Las investigaciones de Gallup demuestran consistentemente que las organizaciones que priorizan tanto a las personas como al rendimiento están mejor posicionadas para el éxito a largo plazo. El metaanálisis de Gallup sobre el compromiso y el rendimiento del equipo es el estudio laboral más completo jamás realizado, con datos de más de 3,3 millones de empleados en 347 organizaciones de 53 sectores y 90 países. Las organizaciones altamente comprometidas superan significativamente a sus pares en importantes resultados empresariales, como las valoraciones de los clientes, la rentabilidad, la productividad, la rotación de personal, los incidentes de seguridad, las pérdidas de personal, el ausentismo, la calidad, el bienestar y la ciudadanía organizacional.

Para consultar la lista completa de ganadores del Premio GEWA, visite la página de 2026 Gallup Exceptional Workplace Award Winners. Obtenga más información sobre los premios aquí.

Acerca de Alimentation Couche-Tard, Inc.

Couche-Tard es líder mundial en conveniencia y movilidad, con presencia en 29 países y territorios, con cerca de 17.300 tiendas, de las cuales aproximadamente 13.200 ofrecen combustible para el transporte terrestre. Con sus reconocidas marcas Couche-Tard y Circle K, es uno de los mayores operadores independientes de tiendas de conveniencia en Estados Unidos y líder en el sector de tiendas de conveniencia y venta minorista de combustible para el transporte terrestre en Canadá, Escandinavia, los países Bálticos, Bélgica e Irlanda. También tiene una importante presencia en Luxemburgo, Alemania, Países Bajos, Polonia y la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China. Su red cuenta con aproximadamente 149.500 empleados.

Acerca de Gallup

Gallup ofrece análisis y asesoramiento para ayudar a líderes y organizaciones a resolver sus problemas más urgentes. Con más de 80 años de experiencia y su alcance global, Gallup conoce mejor las actitudes y comportamientos de empleados, clientes, estudiantes y ciudadanos que cualquier otra organización del mundo.

Contactos: relaciones con inversores: Mathieu Brunet, vicepresidente, relaciones con inversores y tesorería, Tel: (450) 662-6632, ext. 4362, [email protected]; relaciones con los medios: Chris Barnes, responsable global de Comunicaciones, Tel: (704) 583-6293, [email protected]

