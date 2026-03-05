Couche-Tard remporte le prix Gallup Exceptional Workplace Award 2026 avec distinction

LAVAL, QC, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- Alimentation Couche-Tard, un leader mondial de l'épicerie et de la mobilité, a remporté le prix Gallup Exceptional Workplace Award (GEWA) 2026 avec distinction. Ce prix récompense les cultures d'entreprise les plus engagées au monde. C'est la cinquième année consécutive que Couche-Tard remporte le GEWA.

La mention « avec distinction » n'est décernée qu'à un petit nombre d'organisations qui ont déployé d'importants efforts pour mettre en œuvre des initiatives stratégiques visant à maintenir l'engagement des employés et à les aider à s'épanouir. Malgré les perturbations continues et les changements rapides qui touchent les milieux de travail partout dans le monde, Gallup a constaté que Couche-Tard continue d'établir la norme pour instaurer une culture de haute performance et créer un environnement dans lequel ses salariés se sentent valorisés, écoutés et dotés des outils nécessaires pour donner le meilleur d'eux-mêmes.

« Remporter le prix Gallup Exceptional Workplace Award pour une cinquième année consécutive et obtenir la mention " avec distinction " montrent que nos efforts soutenus pour favoriser l'engagement portent de plus en plus leurs fruits », a déclaré Ina Strand, cheffe de la direction des ressources humaines de Couche-Tard. « Notre partenariat avec Gallup dans le cadre de notre sondage myVOICE sur l'engagement des salariés nous fournit de précieuses informations que nos dirigeants et dirigeantes transforment chaque année en actions significatives. Il en résulte un milieu de travail où en plus de se sentir écoutés, nos collaborateurs sont aussi à même de constater l'impact de leur voix. Cela nous aide à créer un environnement dans lequel ils peuvent grandir, s'épanouir et bâtir des carrières stimulantes. »

« Cette reconnaissance est une nouvelle preuve que notre culture " One Team " est ancrée dans quelque chose de réel et de durable : nos collaborateurs. Ils sont au cœur de notre exécution, de notre disponibilité pour les clients par l'offre d'un service rapide et amical, et de notre capacité à créer de la valeur ajoutée », a déclaré Alex Miller, président et chef de la direction de Couche-Tard. « Lorsque Gallup nous dit que notre personnel continue d'être l'un des plus engagés au monde, je me sens à la fois fier et énergisé. Alors que nous évoluons dans un marché en constante évolution et mettons en œuvre une stratégie actualisée, notre personnel et notre culture constituent notre avantage concurrentiel. »

Les études de Gallup montrent invariablement que les organisations qui accordent la priorité à la fois aux personnes et aux performances sont mieux placées pour connaître le succès à long terme. Fondée sur les données de plus de 3,3 millions de salariés provenant de 347 organisations dans 53 secteurs d'activité et 90 pays, la méta-analyse de Gallup sur l'engagement et la performance des équipes est l'étude sur les milieux de travail la plus complète jamais réalisée. Les organisations très engagées obtiennent des résultats nettement supérieurs à ceux de leurs pairs en ce qui concerne d'importants résultats commerciaux, notamment l'avis des clients, la rentabilité, la productivité, la rotation du personnel, les incidents de sécurité, les pertes, l'absentéisme, la qualité, le bien-être et la citoyenneté organisationnelle.

Pour obtenir la liste complète des lauréats du GEWA, rendez-vous sur 2026 Gallup Exceptional Workplace Award Winners. Pour en savoir plus sur les prix, cliquez ici.

À propos d'Alimentation Couche-Tard, Inc.

Couche-Tard est un leader mondial de l'épicerie et de la mobilité, actif dans 29 pays et territoires, avec près de 17 300 magasins, dont environ 13 200 proposent du carburant pour le transport routier. Avec ses bannières bien connues Couche-Tard et Circle K, c'est l'un des plus importants exploitants indépendants d'épiceries aux États-Unis et un leader du secteur des épiceries et de la distribution de carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, en Belgique, ainsi qu'en Irlande. Il est également très présent au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne, ainsi que dans la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. Environ 149 500 personnes sont employées dans l'ensemble de son réseau.

À propos de Gallup

Gallup fournit des analyses et des conseils pour aider les dirigeants et les organisations à résoudre leurs problèmes les plus urgents. Alliant plus de 80 ans d'expérience à une portée mondiale, Gallup en sait plus sur les attitudes et les comportements des salariés, des clients, des étudiants et des citoyens que n'importe quelle autre organisation dans le monde.

