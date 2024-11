Could use a vacation right now: Elsa Pataky und Chris Hemsworth sind Partner von Experience Abu Dhabi

Die zweijährige Partnerschaft wurde mit einem Kampagnenfilm angekündigt, in dem das Paar am Set gezeigt wird, wo es von einem dringend benötigten Urlaub träumt. In einer Mischung aus Komödie und Action ist sich das Paar einig, dass es eine Flucht gebrauchen kann und stellt sich die glücklichen Momente vor, die sie an einem Ort erleben könnten, der alles bietet: Abu Dhabi.

Elsa kommentiert, dass die Familie an erster Stelle steht: „Wenn es um Familienurlaub geht, bietet Abu Dhabi alles. Ob für uns als Paar oder als Familie, jeder Tag hier ist ein neues Abenteuer, es gibt etwas für jeden von uns zu genießen und zu entdecken. Meine Kinder haben sich in Abu Dhabi verliebt, denn es bietet ihnen einen Spielplatz für alle Dinge, die sie tun möchten. Ob Themenparks mit aufregenden Achterbahnen, Dünenfahrten und Reitausflüge in der Wüste oder super Surfbedingungen – Abu Dhabi hat alles zu bieten und ist für uns ein Urlaubsmuss."

Chris Hemsworth dachte über die Schaffung von Erinnerungen nach: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Experience Abu Dhabi. Abu Dhabi bietet alles, was wir lieben, an einem Ort. Die Abenteuer dort haben bei uns wunderbare Erinnerungen hinterlassen, die ein Leben lang anhalten werden – man merkt, wie besonders es war, denn die Kinder wollten gar nicht mehr weg. Wir sind begeistert von der Kultur, den Menschen und den Erfahrungen. Es ist ein Ort, an dem wir uns erholen und entspannen können, mit dem Gefühl, zu Hause zu sein. Wir haben die ganze Welt bereist, , aber Abu Dhabi hat unser Herz erobert. Wir planen bereits unsere nächste Reise!"

Die Botschaft „Could Use A Vacation Right Now" (etwa: Ich könnte jetzt einen Urlaub gebrauchen), wie sie im Film zu hören ist, geht um die ganze Welt. Viele von uns hetzen von einem Termin zum nächsten, haben unzählige Arbeitsverpflichtungen und eine nicht enden wollende To-Do-Liste und träumen vom nächsten großen Urlaub. In Abu Dhabi können Sie Ihren Alltag gegen die perfekte Flucht eintauschen, von inspirierenden kulturellen Erlebnissen bis hin zum Galoppieren über die Wüstendünen, dem Reiten auf den Wellen von Surf Abu Dhabi und dem Genießen eines atemberaubenden Sonnenuntergangs an einem weißen Sandstrand zusammen mit Ihren Lieben.

Der Kampagnenfilm zeigt, wie Abu Dhabi jede Familie dazu inspiriert, ihr eigenes Tempo zu finden – ein Reiseziel voller neuer Abenteuer und unzähliger Möglichkeiten, bleibende Erinnerungen zu schaffen. Vom Kajakfahren durch den Louvre Abu Dhabi bis hin zu aufregenden Achterbahnen, und das alles umhüllt von der herzlichen Gastfreundschaft der Emirate, erlebte das Paar den perfekten Familienurlaub. Die Familie genoss die traditionelle emiratische Küche, bevor sie bei Sonnenuntergang am Strand spazieren ging und sich willkommen und wohl fühlte.

S.E. Nouf Mohamed Al-Boushelaibi, Executive Director of Strategic Marketing & Communications beim DCT Abu Dhabi, sagte: „Wir sind unglaublich leidenschaftlich dabei, Abu Dhabi mit der Welt zu teilen, und sind stolz darauf,mit Elsa und Chris zusammenzuarbeiten. Ihre dynamische Energie und ihre Entdeckungslust heben alles hervor, was Abu Dhabi zu bieten hat , von inspirierenden kulturellen Erlebnissen bis hin zu Abenteuern, die bedeutungsvolle und bleibende Erinnerungen schaffen, und das alles in ihrem eigenen Tempo."

Lassen Sie sich von Chris und Elsas traumhaftem Abenteuer in Abu Dhabi inspirieren und schauen Sie sich den neuen Film hier an.

Über Experience Abu Dhabi:

Experience Abu Dhabi ist die Reisezielmarke des Ministeriums für Kultur und Tourismus von Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi).

Das DCT Abu Dhabi fördert das nachhaltige Wachstum des Kultur- und Tourismussektors und der Kreativwirtschaft in Abu Dhabi, treibt den wirtschaftlichen Fortschritt voran und trägt zur Verwirklichung der globalen Ambitionen Abu Dhabis bei.

Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Organisationen, die die Position des Emirats als führendes internationales Reiseziel bestimmen, ist das DCT Abu Dhabi bestrebt, das Ökosystem um eine gemeinsame Vision des Potenzials des Emirats zu vereinen, Anstrengungen und Investitionen zu koordinieren, innovative Lösungen zu liefern und die besten Instrumente, Strategien und Systeme zur Unterstützung der Kultur- und Tourismusindustrie einzusetzen.

Die Vision des DCT Abu Dhabi wird durch die Menschen, das Erbe und die Landschaft des Emirats bestimmt. Wir arbeiten daran, Abu Dhabis Status als Ort der Authentizität, der Innovation und der unvergleichlichen Erlebnisse zu stärken, der durch seine lebendige Tradition der Gastfreundschaft, seine bahnbrechenden Initiativen und sein kreatives Denken repräsentiert wird.

Weitere Informationen über das Ministerium für Kultur und Tourismus von Abu Dhabi und das Reiseziel finden Sie unter: dct.gov.ae und visitabudhabi.ae

Video – https://www.youtube.com/watch?v=LQEYVigHGZQ

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2549319/Elsa_Pataky.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2549316/Chris_Hemsworth.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2549317/Elsa_Pataky_Chris_Hemsworth_Desert.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2549318/Elsa_Pataky_Chris_Hemsworth_dining.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2239093/4629993/Experience_Abu_Dhabi_Logo.jpg

