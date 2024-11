Des vacances seraient les bienvenues : Elsa Pataky et Chris Hemsworth s'associent à Experience Abu Dhabi

Le partenariat de deux ans a été annoncé par un film de campagne qui met en scène le duo sur un plateau de tournage, rêvant de vacances bien méritées. Dans un mélange de comédie et d'action, le film voit le couple convenir qu'il a besoin de s'évader et imaginer les moments de bonheur qu'il pourrait vivre dans une destination qui a tout pour plaire... Abou Dabi.

Elsa a déclaré mettre la famille au premier plan : « Si vous voulez des vacances en famille, Abou Dabi a tout pour plaire. Que ce soit en couple ou en famille, chaque jour ici est une nouvelle aventure, il y a quelque chose à apprécier et à découvrir pour chacun d'entre nous. Mes enfants adorent Abou Dabi, qui leur offre un terrain de jeu pour toutes les choses qu'ils veulent faire. Qu'il s'agisse des parcs à thème avec des montagnes russes, du dune bashing et de l'équitation dans le désert ou de profiter des meilleures vagues, Abou Dabi a tout pour plaire et est désormais notre lieu de vacances incontournable ».

Chris s'est penché sur la création de souvenirs : « Nous sommes ravis de nous associer à Experience Abu Dhabi. Abou Dabi réunit tout ce que nous aimons en un seul endroit. Ces aventures nous ont laissé des souvenirs extraordinaires qui dureront toute une vie - vous pouvez voir à quel point c'était spécial puisque les enfants ne voulaient pas partir. Nous avons tout aimé de la culture, des gens et des expériences. C'est un endroit où l'on peut se détendre et se relaxer, avec le sentiment d'être chez soi. Nous avons parcouru le monde, mais Abou Dabi a conquis notre cœur. Nous prévoyons déjà notre prochain voyage ! »

Comme on l'entend dans le film, le message « Could Use A Vacation Right Now » résonne dans le monde entier. Nous sommes nombreux à nous noyer dans les échéances, les engagements professionnels et une liste de choses à faire interminable, tout en rêvant des prochaines grandes vacances. À Abou Dabi, vous pouvez troquer votre routine quotidienne contre l'évasion parfaite et vivre des expériences culturelles inspirantes, galoper dans les dunes du désert, surfer sur les vagues à Surf Abu Dhabi ou retrouver vos proches sous un coucher de soleil époustouflant sur une plage de sable blanc.

Le film de la campagne montre comment Abou Dabi inspire chaque famille à trouver son propre rythme - une destination débordant de nouvelles aventures et d'innombrables possibilités de créer des souvenirs durables. Des activités comme le kayak autour du Louvre Abu Dhabi ou les montagnes russes palpitantes, le tout enveloppé dans la chaleur de l'hospitalité émiratie, le couple a vécu l'escapade familiale parfaite. Ils ont savouré la cuisine traditionnelle émiratie avant de se promener sur la plage au coucher du soleil, se sentant accueillis et à l'aise.

S.E. Nouf Mohamed Al-Boushelaibi, directeur exécutif du marketing et de la communication chez DCT Abu Dhabi, déclare : « Nous sommes passionnés par le fait de partager Abou Dabi avec le monde entier et sommes fiers de compter sur Elsa et Chris comme partenaires. Leur dynamisme et leur amour de la découverte mettent en valeur tout ce qu'Abou Dabi a à offrir, des expériences culturelles inspirantes aux aventures, créant des souvenirs inoubliables, le tout à leur rythme. »

Inspirez-vous de l'aventure de Chris et Elsa à Abu Dhabi et regardez le nouveau film ici.

À propos d'Experience Abu Dhabi :

Experience Abu Dhabi est la marque de destination du département de la culture et du tourisme d'Abou Dabi.

DCT Abu Dhabi stimule la croissance durable des secteurs de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi et de ses industries créatives, en alimentant le progrès économique et en contribuant à la réalisation des ambitions mondiales d'Abou Dabi.

En travaillant en partenariat avec les organisations qui définissent la position de l'émirat en tant que destination internationale de premier plan, DCT Abu Dhabi s'efforce d'unir l'écosystème autour d'une vision commune du potentiel de l'émirat, de coordonner les efforts et les investissements, de fournir des solutions innovantes et d'utiliser les meilleurs outils, politiques et systèmes pour soutenir les industries de la culture et du tourisme.

La vision de DCT Abu Dhabi est définie par la population, le patrimoine et le paysage de l'émirat. Nous nous efforçons de renforcer le statut d'Abou Dabi en tant que lieu d'authenticité, d'innovation et d'expériences inégalées, représenté par ses traditions vivantes d'hospitalité, ses initiatives pionnières et sa pensée créative.

Pour plus d'informations sur le département de la culture et du tourisme d'Abou Dabi et sur la destination, veuillez consulter : dct.gov.ae et visitabudhabi.ae

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=LQEYVigHGZQ

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2549319/Elsa_Pataky.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2549316/Chris_Hemsworth.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2549317/Elsa_Pataky_Chris_Hemsworth_Desert.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2549318/Elsa_Pataky_Chris_Hemsworth_dining.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2239093/4629993/Experience_Abu_Dhabi_Logo.jpg

