Coup d'envoi de la première Journée du léopard d'Arabie dans toute la région et mise en lumière de la nécessité de sauver l'espèce

Partout dans la région, la Journée du léopard d'Arabie est également marquée par des initiatives pédagogiques en classe et de sensibilisation sur les médias sociaux tout au long de la journée avec le hashtag #ArabianLeopardDay. En outre, dans une manifestation publique de soutien, de nombreuses entités gouvernementales à travers l'Arabie saoudite incluront le logo officiel de la Journée du léopard d'Arabie sur leurs sites web et leurs médias sociaux aujourd'hui.

La Commission royale pour AlUla (RCU) a permis une avancée importante avec la signature aujourd'hui d'un protocole d'entente avec la Fondation Catmosphere afin de renforcer les efforts régionaux visant à protéger l'avenir du léopard d'Arabie. La RCU et Catmosphere travailleront en étroite collaboration sur une série d'événements, de campagnes et d'initiatives de sensibilisation durables et innovantes de recherche dans le but commun de protéger l'avenir du léopard d'Arabie, animal qui constitue une fierté nationale en Arabie saoudite et dans la région.

La première Journée du léopard d'Arabie met en lumière la situation désespérée de l'espèce, qui autrefois parcourait librement la péninsule arabique, mais qui est maintenant limitée à de petites populations dispersées en Arabie saoudite, à Oman et au Yémen.

Son Altesse le prince Badr bin Abdulla bin Mohammad bin Farhan Al-Saud, gouverneur d'AlUla et ministre de la Culture, a déclaré : « La signature du protocole d'entente appuie le programme de conservation du léopard d'Arabie de la RCU, qui est au cœur de vastes plans de développement durable de la région d'AlUla et de ses alentours. Cet accord renforce également de manière significative les partenariats existants avec les entités concernées par la conservation de la faune et de la flore naturelles, notamment l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). »

Son Altesse Royale la princesse Reema bint Bandar Al-Saud, ambassadrice de l'Arabie saoudite aux États-Unis et fondatrice de Catmosphere, a déclaré : « La signature de ce nouveau protocole d'entente soutient la mission de Catmosphere qui vise à assurer un avenir aux grands félins, y compris le léopard d'Arabie. Il renforce l'élan autour des efforts de conservation de la région en mettant l'accent sur le soutien de la RCU qui s'efforce d'atteindre ses ambitions de grande ampleur, à savoir la réintroduction de l'espèce dans la nature. »

Amr AlMadani, PDG de la Commission royale d'AlUla, a déclaré : « Le léopard d'Arabie est un symbole puissant de l'objectif de la RCU pour conserver et sauvegarder l'environnement naturel d'AlUla grâce à des efforts de conservation de grande envergure destinés à protéger la flore et la faune naturelles de cette incroyable région du nord-ouest de l'Arabie. La triste réalité est que le léopard d'Arabie est en voie de disparition. Les menaces constantes qui pèsent sur son habitat naturel soulignent le besoin urgent d'intensifier les efforts de conservation qui sont si essentiels à la survie à long terme de l'espèce. Nous voulons vraiment que les gens respectent la Journée du léopard d'Arabie et participent à des activités de sensibilisation et de protection de ces majestueux félins. »

Le léopard d'Arabie est un symbole de l'Arabie saoudite et des ambitions de durabilité environnementale de la RCU. L'espèce occupe une place unique dans la conscience et l'imaginaire collectifs de la région ; des représentations du grand félin ont été trouvées dans l'art rupestre ancien, ont inspiré des contes populaires et sont même utilisées dans des expressions modernes du quotidien.

Comptant moins de 200 individus à l'état sauvage, le léopard d'Arabie est classé comme étant en voie de disparition par l'UICN et est considéré comme présentant un risque extrêmement élevé d'extinction à l'état sauvage.

L'an dernier, la naissance d'une femelle au centre d'élevage des léopards d'Arabie à Taif, en Arabie saoudite, a mis en évidence le grand potentiel de réintroduction de l'espèce dans la nature et les montagnes autour d'AlUla et au-delà. Cependant, la route est encore longue et semée d'embûches, mais les efforts se poursuivent pour mettre en place un habitat protégé afin de réintroduire la population.

La RCU, qui développe une surface de 22 561 km2 au nord-ouest de l'Arabie saoudite comme destination mondiale pour le patrimoine naturel et culturel, a investi 25 millions de dollars dans le fonds du léopard d'Arabie, une organisation indépendante créée pour mettre en œuvre des projets de conservation sur le territoire naturel du léopard. La RCU a désigné cinq réserves naturelles couvrant 12 500 km2 et travaillera avec des experts de premier plan tels que Panthera et l'UICN pour dynamiser, conserver et protéger ces zones protégées avec la vision que les léopards pourraient un jour y retrouver leur liberté.

Le Conseil des ministres de l'Arabie saoudite a désigné le 10 février de chaque année comme Journée du léopard d'Arabie.

À propos de la Commission royale pour AlUla

La Commission royale pour AlUla (RCU) a été créée par décret royal en juillet 2017 pour préserver et développer AlUla, une région d'une importance naturelle et culturelle exceptionnelle, située dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Le plan à long terme de la RCU décrit une approche responsable, durable et sensible du développement urbain et économique, qui préserve le patrimoine naturel et historique de la région, tout en faisant d'AlUla un endroit où il fait bon vivre et travailler, et qu'il est agréable de visiter. Ce plan englobe un large éventail d'initiatives dans les domaines de l'archéologie, du tourisme, de la culture, de l'éducation et des arts, et reflète un engagement à répondre aux priorités de diversification économique, d'autonomisation des communautés locales et de préservation du patrimoine du programme Vision 2030 du Royaume d'Arabie Saoudite.

