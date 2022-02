O primeiro dia do leopardo-árabe começa em toda a região e foca na salvação da espécie

O dia do leopardo-árabe também foi marcado com iniciativas de educação em sala de aula em toda a região, bem como divulgação das mídias sociais durante todo o dia com a hashtag #ArabianLeopardDay. E em demonstração pública de apoio, muitas entidades governamentais em toda a Arábia Saudita incorporarão hoje o logotipo oficial do dia do leopardo árabe em seus sites e redes sociais.

Em um avanço importante, a Comissão Real de AlUla (RCU) assinou hoje um memorando de entendimento (MoU) com a fundação Catmosphere para fortalecer os esforços regionais para proteger o futuro do leopardo-árabe. A RCU e a Catmosphere trabalharão em estreita colaboração em uma série de eventos sustentáveis e inovadores, campanhas e iniciativas de divulgação de pesquisas, com o objetivo compartilhado de proteger o futuro do leopardo-árabe, um animal de orgulho nacional na Arábia Saudita e em toda a região.

O dia inaugural do leopardo-árabe destaca a situação desesperadora da espécie, que um dia percorreu livremente a Península Árabe, mas agora está restrita a pequenas populações dispersas na Arábia Saudita, Omã e Iêmen.

Sua Alteza o Príncipe Badr bin Abdulla bin Mohammad bin Farhan Al-Saud, governador de AlUla e ministro da Cultura, disse: "A assinatura do MoU apoia o programa de conservação de leopardos árabes da RCU, que está no centro de amplos planos de desenvolvimento sustentável para a região mais ampla de AlUla. Este acordo também fortalece significativamente as parcerias existentes com entidades preocupadas com a conservação da fauna e da flora naturais, incluindo a União Internacional de Conservação da Natureza (IUCN)."

Sua Alteza Real Princesa Reema bint Bandar Al-Saud, embaixadora da Arábia Saudita nos Estados Unidos e fundadora da Catmosphere, disse: "A assinatura deste novo MoU apoia a missão da Catmosphere de garantir um futuro para os grandes felinos, incluindo o leopardo-árabe. Ela impulsiona esforços de conservação regional com foco no apoio à RCU à medida que se esforça para alcançar seus objetivos de longo prazo de reintroduzir a espécie na natureza".

Amr AlMadani, CEO da Comissão Real para AlUla, disse: "O leopardo-árabe é um símbolo poderoso do objetivo da RCU de conservar e proteger o ambiente natural de AlUla, por meio de esforços de conservação de longo alcance desenvolvidos para proteger a flora e a fauna naturais desta incrível parte do noroeste da Arábia. É uma triste realidade que o leopardo-árabe esteja em perigo crítico. As ameaças contínuas ao seu habitat natural destacam a necessidade urgente de intensificar os esforços de conservação, tão vitais para a sobrevivência de longo prazo da espécie. Queremos que as pessoas marquem o dia do leopardo-árabe e se envolvam com atividades para aumentar a conscientização e ajudar a proteger esses majestosos grandes felinos."

O leopardo-árabe é emblemático para a Arábia Saudita e para as amplas ambições de sustentabilidade ambiental da RCU. A espécie ocupa um lugar único na consciência coletiva e na imaginação da região; imagens do grande felino foram encontradas em antigas artes rupestres, inspiraram contos folclóricos e são até usadas em expressões modernas cotidianas.

Com menos de 200 na natureza, o leopardo-árabe é classificado como em perigo crítico pela IUCN e considera-se que está em risco extremamente alto de extinção na natureza.

O nascimento de um filhote no Centro de criação de leopardo-árabe em Taif, na Arábia Saudita, destacou o grande potencial para reintroduzir a espécie na natureza e nas montanhas ao redor de AlUla e além. No entanto, ainda há um longo e difícil caminho adiante, com esforços em andamento para estabelecer um habitat protegido para restaurar a população.

A RCU, que está regenerando uma área de 22.561km2 no noroeste da Arábia Saudita como um destino global para o patrimônio natural e cultural, comprometeu 25 milhões de dólares para o Arabian Leopard Fund, uma organização independente criada para implementar projetos de conservação em toda a área de ocorrência de leopardos. A RCU designou cinco reservas naturais, que cobrem 12.500 km2, e trabalhará com especialistas líderes, como Panthera e IUCN, para ativar, conservar e garantir essas áreas protegidas com uma visão de que os leopardos poderão, eventualmente, andar livremente novamente.

O Conselho de Ministros da Arábia Saudita designou que o dia do leopardo-árabe seja realizado anualmente no dia 10 de fevereiro.

