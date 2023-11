Coup d'envoi du 7e Festival du jouet en bois de contes de fées de Yunhe

LISHUI, Chine, 16 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Un rapport du Centre d'intégration des médias du comté de Yunhe : organisés par la China Toy & Juvenile Products Association (CTJPA) et le gouvernement populaire du comté de Yunhe, le 7e Festival de jouets en bois de contes de fées de Yunhe et la conférence sur le développement des marques de la ville de jouets en bois de Chine ont commencé à Yunhe, un comté de Lishui, dans la province du Zhejiang, le 10 novembre.

Pour sa septième édition, le Festival de jouets en bois de contes de fées de Yunhe s'est imposé comme une plateforme mondiale incontournable pour les fabricants et les acheteurs de jouets en bois. 79 marques locales de Yunhe ont participé à l'événement de cette année, qui a attiré des acheteurs de plus de 30 pays et régions, ainsi que de nombreuses provinces et villes chinoises. Le festival a accueilli des marques de jouets de renommée mondiale telles que Hape, Haba et Delta-Sport (Allemagne) et Melissa & Doug (États-Unis).

Cet événement de premier plan a récompensé 17 entrepreneurs et 29 entreprises en leur décernant le prix Yunhe Wooden Toy 50-Year Outstanding Contribution Award, ce qui témoigne de leur impact significatif sur l'industrie. En outre, huit projets majeurs, représentant un investissement total de 760 millions de yuans, ont été signés à l'occasion du festival. L'événement a réuni des représentants des marchés chinois et internationaux du jouet, ainsi qu'un groupe d'initiés et d'experts de l'industrie. Ils se sont engagés dans des discussions approfondies sur des sujets cruciaux tels que la transformation de l'industrie du jouet en bois, la promotion d'un développement industriel exceptionnel et l'intégration des jouets en bois dans l'éducation de la petite enfance.

Les jouets en bois représentent une industrie traditionnelle à Yunhe. Aujourd'hui, le comté est le centre de production et d'exportation de jouets en bois le plus important et le plus varié de Chine, ce qui lui a valu les désignations de « ville chinoise du jouet en bois » et de « zone nationale de démonstration de la qualité et de la sécurité des exportations ».

Chef de file de la production de jouets en bois à l'échelle mondiale et nationale, Yunhe entend se servir du 7e Festival de jouets en bois de contes de fées de Yunhe comme catalyseur pour donner un nouvel élan à l'engagement des consommateurs. Cette initiative vise à favoriser une relation synergique entre les producteurs chinois de jouets en bois et leurs homologues mondiaux, en favorisant un renforcement réciproque de la créativité culturelle et de l'économie réelle.

Yunhe a lancé un ambitieux plan d'action triennal pour stimuler l'industrie locale du jouet en bois. Ce plan prévoit de stimuler l'innovation en matière de R&D, d'élargir le développement du marché et de stimuler la promotion des marques. Cette initiative stratégique vise le développement avancé et l'évolution intelligente de son secteur traditionnel. Le comté aspire à devenir un centre mondial de premier plan pour la production et la fabrication de jouets en bois, hissant les jouets en bois de Yunhe au premier rang mondial.