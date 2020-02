Covaris bringt neuartige virale RNA-Extraktionskits für Abstrichproben-Entnahmehilfen heraus

- Covaris stellt neue Kits für die effiziente virale RNA-Extraktion von sterilen, synthetischen Abstrichen vor

- Covaris unterstützt die Evaluierungskits von Kunden als Schlüsselbauteil bei der Entwicklung von präzisen Assays zur Covid-19-Virusdetektion

WOBURN, Massachusetts, 18. Februar 2020 /PRNewswire/ -- Covaris, Inc. gab heute die Einführung von zwei neuen Kits für die virale RNA-Extraktion von nasalen Abstrichproben oder Rachenabstrich-Proben aus Entnahmehilfen bekannt. Das erste Kit ist unter der Bezeichnung truXTRAC® Viral RNA Extraction mit Einsatz von Puritan® Swabs verfügbar, das alle Komponenten umfasst, die für die AFA-verbesserte Extraktion und auf magnetischen Beads basierende Aufreinigung hochqualitativer RNA von synthetischen Abstrichen für die nachfolgende Analyse erforderlich sind. Beim zweiten Kit handelt es sich um die truXTRAC-PCR Direct Viral RNA Extraction, die direkt in RT-PCR-Assays in Echtzeit ohne vorherige Aufreinigung verwendet werden kann, vorausgesetzt, eine interne Kontrolle ist eingeschlossen. Covaris arbeitet derzeit mit einem chinesischen Kunden zusammen, um diese neuartigen aktiven Extraktionskits zum Einsatz mit Assays für den Covid-19 Virus zu evaluieren.

Im Rahmen der Eindämmung einer potenziellen Epidemie ist eine akkurate Diagnostik von entscheidender Bedeutung als Basis der epidemiologischen Studien, die von Behörden genutzt werden, um sich für die beste Vorgehensweise zu entscheiden. Ein fehlgeschlagener QC-Prozess oder falsche negative Ergebnisse für den Covid-19 Virus deuten nicht unbedingt darauf hin, dass die Analysetechnologie ungenau war. Moderne Analyseverfahren können es nicht ausgleichen, wenn eine Probe mangelhaft extrahiert und unvollständig aufbereitet wurde. Beispielsweise erfordern sowohl RT-PCR in Echtzeit für eine schnelle Erkennung als auch/oder Hochdurchsatz-Sequenzierung für metagenomische Untersuchungen eine effektive präanalytische Probenaufbereitung. Jim Laugharn, Gründer und CEO von Covaris, erläuterte dazu: „Solide und effiziente Probenaufbereitung ist der Schlüssel zur Verringerung falscher negativer Ergebnisse, wenn biologische Proben mit schwierigem Input verarbeitet werden, zum Beispiel Abstrichproben. Unser Ziel lautet, die Arbeitsabläufe zu standardisieren und zu vereinfachen, indem aktive akustische Verarbeitung eingesetzt wird."

Adaptive Focused Acoustics® (AFA®) von Covaris ist eine bewährte Technologie für die aktive Extraktion von labilen, niederfrequenten Biomolekülen aus komplexen, schwierigen biologischen Proben. Der Einsatz von Covaris' AFA-Technologie in Verbindung mit Covaris' Lyse- und Aufreinigungsreagenzien verbessert im Vergleich zu passiven Extraktionsmethoden (wie Vortexe) deutlich die Rückgewinnung von Nukleinsäuren von großen Oberflächen, zum Beispiel bei den CDC-empfohlenen (Centers for Disease Control and Prevention) synthetischen Abstrichstäbchen. Darüber hinaus hat Covaris eine äquivalente Rückgewinnung von viralen Nukleinsäuren aus trocken-stabilisiertem Vollblut auf Abstrichen gegenüber frischem Blut demonstriert.

Covaris unterstützt Kunden, Organisationen und staatliche Behörden gegenwärtig aktiv bei der Entwicklung von soliden und präzisen Nachweismethoden.

Informationen zu Covaris

Covaris widmet sich der Aufgabe, Entdeckungen in den Bereichen Life Sciences und Bioanalytik zu beschleunigen, indem es Instrumente mit bewährten Verfahren zur Probenpräparation entwickelt. Durch die Kombination seiner proprietären Technologie Adaptive Focused Acoustics® (AFA®) mit optimierten wässrigen Reagenzien und Hochdurchsatz-Workflow-Lösungen hat Covaris bioanalytische Anwendungen revolutioniert. AFA-energetics® ist der „Goldstandard" für die Fragmentierung von DNA und RNA für das Next-Generation-Sequencing (NGS) und setzt neue Maßstäbe in den Bereichen FFPE-verbundene DNA-/RNA-/Protein-Extraktion, Epigenomik, Proteomik sowie Hochdurchsatz-Zellaufschluss. Tausende der Focused-Ultrasonicators von Covaris sind in über 70 Ländern im Einsatz, und zu Covaris' Kunden gehören weltweit führende Forscher, Universitäten und Pharmaunternehmen.

