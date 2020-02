Covaris lance des kits d'extraction d'ARN viral novateurs destinés aux dispositifs de collecte d'échantillons de prélèvement

- Covaris a annoncé le lancement de nouveaux kits offrant une extraction efficace de l'ARN viral à partir de prélèvements synthétiques stériles

- Covaris aide ses clients à évaluer ces kits en tant qu'élément clé pour le développement de tests de détection précis du virus Covid-19

WOBURN, Massachusetts, 18 février 2020 /PRNewswire/ -- Covaris, Inc. a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouveaux kits destinés à l'extraction d'ARN viral à partir de dispositifs de collecte d'échantillons de prélèvement nasal ou de gorge. Le premier est le kit d'extraction d'ARN viral truXTRAC® utilisant les prélèvements Puritan®, qui contient tous les composants permettant une extraction améliorée grâce à la technologie AFA, ainsi qu'une purification à base de billes magnétiques d'ARN de haute qualité, à partir de prélèvements synthétiques pour des analyses en aval. Le deuxième est le kit d'extraction d'ARN viral direct PCR truXTRAC, qui peut être utilisé directement dans le cadre d'essais RT-PCR en temps réel sans purification préalable, sous réserve qu'un contrôle interne soit prévu. Covaris travaille actuellement aux côtés d'un client chinois pour évaluer ces kits d'extraction active novateurs, dans le cadre d'une utilisation avec des tests du virus Covid-19.

Afin de contenir une épidémie potentielle, des diagnostics précis sont indispensables pour la mise en œuvre d'études épidémiologiques utilisées par les autorités afin de décider du meilleur plan d'action. L'échec du processus de vérification ou un résultat faux négatif au virus Covid-19 ne sont pas nécessairement révélateurs de l'imprécision de la technologie analytique. Les analyses avancées ne peuvent pallier à un échantillon qui a été prélevé de manière insuffisante ou préparé de manière incomplète. Par exemple, le RT-PCR en temps réel pour une détection rapide et/ou le séquençage haut débit pour les études métagénomiques nécessitent une préparation efficace des échantillons avant analyse. Jim Laugharn, fondateur et PDG de Covaris, a commenté : « Une préparation d'échantillons robuste et efficace se révèle un élément clé pour réduire le nombre de résultats faux négatifs, dans le cadre du traitement d'échantillons biologiques d'entrée difficiles, tels que les échantillons de prélèvement. Notre objectif consiste à standardiser et à simplifier les flux de travail, en utilisant le traitement acoustique actif. »

Covaris Adaptive Focused Acoustics® (AFA®) est une technologie éprouvée destinée à l'extraction active de biomolécules labiles et à faible fréquence, à partir d'échantillons biologiques difficiles et complexes. L'utilisation de la technologie AFA de Covaris parallèlement aux réactifs de purification et de lyse de Covaris, permet d'améliorer significativement le recueil d'acides nucléiques à partir de larges surfaces, telles que l'écouvillon synthétique recommandé par le CDC, par rapport aux méthodes d'extraction passive (ex. mouvement tourbillonnaire). En outre, Covaris a prouvé sa capacité à recueillir des acides nucléiques à partir de sang total stabilisé à sec sur des prélèvements, par rapport à du sang frais.

Covaris soutient activement les clients, organisations et agences gouvernementales qui développent des tests de détection robustes et précis.

À propos de Covaris

Covaris s'engage à faire progresser les découvertes dans les domaines des sciences de la vie et des bioanalyses, en élaborant des outils de préparation d'échantillons conformes aux « bonnes pratiques ». En combinant sa technologie exclusive Adaptive Focused Acoustics® (AFA®) à des réactifs aqueux optimisés et à des solutions de flux de travail haut débit, Covaris révolutionne les applications bioanalytiques. L'AFA-energetics® est la référence absolue de la fragmentation d'ADN et d'ARN dans le cadre du séquençage de nouvelle génération (SNG), et établit de nouvelles normes dans les domaines de l'extraction des protéines/ADN/ARN FFPE, de l'épigénomique, de la protéomique, et de la lyse cellulaire haut débit. Plusieurs milliers d'ultrasonicateurs focalisés de Covaris sont actuellement utilisés dans plus de 70 pays, et les clients de la société incluent les plus grands chercheurs, universités et sociétés pharmaceutiques au monde.

Pour en savoir plus sur Covaris, veuillez contacter info@covaris.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1090471/Covaris_Logo.jpg

