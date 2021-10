CPCNP:Nuevos datos sobre los desafíos importantes para los que los médicos no se sienten equipados

- Pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) con metástasis cerebrales: Nuevos datos sobre los desafíos importantes para los que los médicos no se sienten equipados

El cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) representa el 85% de los cánceres de pulmón, y el 40% de los pacientes se presentan en una etapa avanzada, incluidos los pacientes con enfermedad metastásica. [1]

BRUSELAS, 28 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- El 40% de los proveedores de atención médica (HCP) (oncólogos y especialistas respiratorios) encuestados en los cinco países de Europa y Estados Unidos se sienten menos que bien equipados (lo que significa que están algo, bastante mal o muy mal equipados) para atender a pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) con metástasis cerebrales, según una nueva encuesta realizada por Ipsos MORI en colaboración con la Organización Europea del Cáncer (ECO). El informe se presentará en la reunión de la Mesa Redonda de la Comunidad 365 sobre Cáncer Metastásico de ECO el 27 de octubre.

"Los hallazgos sugieren lo que, lamentablemente, la comunidad del cáncer de pulmón ha sabido durante demasiado tiempo", explicó el doctor Matti Aapro, presidente de la Organización Europea del Cáncer. "A medida que las opciones de tratamiento se expanden para la comunidad de pacientes con CPCNP, es fundamental que abordemos rápidamente los complejos desafíos de coordinar la atención para los pacientes que también presentan metástasis cerebrales. Lo mismo ocurre con otros cánceres, donde las opciones valiosas se ignoran o no están disponibles".

A pesar de los avances recientes, muchas personas con NSCLC enfrentan un pronóstico desfavorable y la supervivencia a cinco años disminuye considerablemente en las etapas más avanzadas de la enfermedad. Los pacientes con NSCLC con metástasis cerebrales tienen necesidades de atención únicas que son significativamente más complejas para los pacientes, los cuidadores y los proveedores de atención médica.

"El tratamiento de pacientes con metástasis cerebrales es considerablemente más complejo que el tratamiento de pacientes sin metástasis cerebrales, y sus necesidades de apoyo son sustanciales", destacó Kathy Oliver, copresidenta del Comité Asesor de Pacientes de ECO y presidente y codirector fundador de la International Brain Tumor Alliance (IBTA).

"Es imperativo que trabajemos en las comunidades de defensa, clínicas y políticas para garantizar que los proveedores de atención médica y las personas que viven con metástasis cerebrales puedan acceder a tratamientos de alta calidad y atención multidisciplinaria. Necesitamos enfocarnos en cómo podemos abordar colectivamente y mejor las amplias necesidades insatisfechas del diagnóstico desafiante y dual de CPCNP avanzado y metástasis cerebrales", añadió la doctora Anne-Marie Baird, miembro del Comité Asesor de Pacientes ECO y directora general de de Lung Cancer Europe.

Los resultados de la encuesta, que fue enviada por Ipsos MORI en septiembre de 2021 y entrevistó a 350 oncólogos y especialistas respiratorios de Estados Unidos, la Unión Europea (cuatro países de la UE: Alemania, Francia, Italia, España) y el Reino Unido, subrayaron la complejidad del CPCNP y los problemas que enfrentan los proveedores de atención médica y sus pacientes:

El 40% de los profesionales sanitarios encuestados se sienten menos que bien equipados (algo/ bastante y muy mal equipados) para tratar a los pacientes con CPCNP con metástasis cerebrales, y el 39% dice que tener acceso oportuno a las pruebas de biomarcadores es un desafío.

Tres de cada cuatro profesionales sanitarios encuestados estuvieron de acuerdo en que la coordinación de la atención médica es más un desafío para los pacientes con CPCNP con metástasis cerebrales frente a los pacientes con CPCNP sin metástasis cerebrales.

Dos de cada cinco médicos (41%) encuentran difícil ser abierto y honesto con el paciente si se les hacen preguntas difíciles (por ejemplo, sobre el pronóstico, la probabilidad de recurrencia, etc.).

La mitad de los profesionales sanitarios (51%) informa que dar apoyo emocional y/o moral al paciente y sus cuidadores y familiares es un desafío.

Más allá del tratamiento, tener un plan de supervivencia se considera importante para los pacientes, según el 30% de los profesionales sanitarios encuestados, pero viene detrás de un enfoque en el apoyo psicológico (por ejemplo, acceso a psicoterapeutas/ psicólogos/ asesoramiento) para pacientes (55%), apoyo práctico para cuidadores (46%) y apoyo emocional a los cuidadores (43%).

El 52% de los profesionales sanitarios encuestados señaló una falta de tiempo para discutir su condición con los pacientes/ cuidadores, y el 44% reconoció que la falta de información de calidad también agrava el desafío de tratar a estos pacientes.

Algunos profesionales sanitarios encuestados (24%) también informaron que estaban insatisfechos con la cantidad de información disponible para los pacientes y los cuidadores, que es un área crucial de mejora para abordar las necesidades insatisfechas de los pacientes. Según los profesionales sanitarios en la encuesta, a los pacientes y sus cuidadores les gustaría saber más sobre su condición en términos de:

Esperanza de vida (64%)

vida (64%) Tratamiento de efectos secundarios (52%)

Terapias de radiación (52%)

Cuidados paliativos y al final de la vida (52%)

Beneficios y riegos de tratamiento para toma de decisiones documentada (47%)

Tratamientos médicos sistémicos disponibles (46%). Para más información sobre la encuesta, haga clic aquí.

