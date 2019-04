CPFL Energia divulga o Relatório Anual (Form 20-F) 2018 na SEC

CAMPINAS, Brasil, 22 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A CPFL Energia S.A. (BM&FBOVESPA: CPFE3 eNYSE: CPL) anuncia ao mercado que o relatório anual (Form 20-F) de 2018 foi arquivado na SEC (U.S. Securities and Exchange Commission), em 22/04/2019, e está disponível no site de Relações com Investidores da empresa (www.cpfl.com.br/ri).

Os investidores poderão receber uma cópia impressa do relatório, sem encargos, incluindo as demonstrações financeiras auditadas completas, por meio de solicitação à Área de Relações com Investidores da CPFL Energia, por meio dos contatos abaixo.

Relações com Investidores

Tel.: 55 19 3756-6082 / 8458

Fax: 55 19 3756-6089

E-mail: ri@cpfl.com.br

Site: www.cpfl.com.br/ri

FONTE CPFL Energia

http://www.cpfl.com.br/ri



