Cra-Z-Art annonce l'extension de son contrat de licence avec Nickelodeon

L'entreprise sera chargée de produire le slime Nickelodeon tant apprécié et des matériaux à modeler dans le monde entier.

RANDOLPH, New Jersey, 4 août 2020 /PRNewswire/ -- Cra-Z-Art, l'un des principaux fabricants de jouets et de matériel artistique et scolaire à la mode, a annoncé aujourd'hui l'extension stratégique de son contrat de licence avec Nickelodeon pour la commercialisation et la distribution dans le monde entier de slime prêt à utiliser, de kits de slime à préparer soi-même et de matériaux à modeler. Jusqu'à présent, la société ne vendait ces produits qu'aux États-Unis. Commercialisés sous la marque Nickelodeon, ces différents articles permettront aux enfants de créer leur propre version de la pâte visqueuse tant appréciée et emblématique de la chaîne. Le slime et les matériaux à modeler seront également proposés sous une forme prête à utilisation, dans différentes tailles, parfums, couleurs et textures, notamment pailletées, fluo et phosphorescentes.

Le slime continue à faire fureur auprès des enfants et sa notoriété s'est étendue de façon virale par le biais des réseaux sociaux. Cra-Z-Art est connue pour repérer les produits très tendance et mettre rapidement sur le marché des marchandises de qualité. Cela fait trois ans que la société assure la production de slime Nickelodeon aux États-Unis.

« Cra-Z-Art se réjouit grandement d'étendre le solide partenariat qu'elle a noué avec Nickelodeon afin de produire du slime et des matériaux à modeler pour les marchés mondiaux, en plus des États-Unis. Il y a trois ans, nous avons pu observer très rapidement un engouement accru pour le slime et avons conclu un partenariat fructueux avec Nickelodeon, berceau emblématique du slime, créant ainsi une entreprise phénoménale aux États-Unis ; et nous sommes heureux de pouvoir étendre ce succès au monde entier ! Naturellement, le slime Nickelodeon et les matériaux à modeler viennent compléter de manière idéale nos produits actuels et populaires dans le domaine des arts et de l'artisanat. Et comme tous nos articles de qualité, ces produits offrent aux enfants la possibilité de montrer leur créativité et d'explorer à la maison tout un monde amusant de jeux d'imagination, tout en favorisant l'apprentissage des disciplines telles que les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques », a indiqué Lawrence Rosen, président de Cra-Z-Art.

« Avec le slime Nickelodeon, les enfants s'amusent », a précisé Pam Kaufman, présidente des Produits de consommation mondiaux chez ViacomCBS. « Le slime ainsi que les matériaux Nickelodeon et Nick Jr ont de nombreuses possibilités d'utilisation et encouragent le jeu créatif et indépendant, si important à l'heure actuelle. Nous sommes ravis de ce partenariat avec Cra-Z-Art, grâce auquel les enfants du monde entier pourront jouer avec cette pâte réputée. »

Le slime Nickelodeon et les matériaux à modeler proposés par Cra-Z-Art devraient être disponibles sur les marchés mondiaux à compter du printemps 2021.

À propos de CRA-Z-ART

CRA-Z-ART, société basée à Randolph dans le New Jersey, propose des jeux, du matériel artistique et scolaire ainsi que d'autres produits destinés aux activités, tous originaux, créatifs, stimulants et tendance. L'équipe de gestion de CRA-Z-ART bénéficie de plus de 120 années d'expérience dans la création, la fabrication et la commercialisation d'articles de papeterie et destinés à la réalisation d'activités. Chez CRA-Z-ART, nous comprenons précisément les besoins des détaillants et les attentes de nos clients. Nous avons à cœur d'être chaque jour... pleinement créatifs ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cra-z-art.com.

À propos de ViacomCBS Consumer Products :

ViacomCBS Consumer Products (VCP) supervise l'ensemble des licences et commercialisations de ViacomCBS Inc. (Nasdaq : VIACA, VIAC), une société internationale de médias et de divertissement de premier plan qui développe du contenu et des expériences de haute qualité pour des publics du monde entier. Axé sur des marques grand public emblématiques, le portefeuille de VCP est composé d'un éventail de marques et de contenus diversifiés tels que BET, CBS (y compris CBS Television Studios et CBS Television Distribution), Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures et Showtime. Couvrant des catégories telles que l'animation, le format « live action » ainsi que les secteurs préscolaire, jeunesse et adulte, VCP s'engage à fournir des produits de très haute qualité pour des franchises iconiques figurant parmi les plus prisées au monde. En outre, VCP supervise les opérations commerciales réalisées en ligne directement auprès des consommateurs pour les produits dérivés d'émissions de CBS et de Showtime, ainsi que les sites Internet indépendants de commerce électronique de marque pour Star Trek, Bob l'éponge, South Park et MTV.

