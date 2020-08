Cra-Z-Art ogłasza rozszerzenie licencji na produkty marki Nickelodeon

Spółka będzie wytwarzała popularną masę elastyczną Nickelodeon Slime i kompaundy do modelowania na skalę światową.

RANDOLPH, New Jersey, 4 sierpnia 2020 /PRNewswire/ -- Spółka Cra-Z-Art, główny producent i lider w zakresie modnych zabawek, produktów artystycznych i szkolnych, ogłosiła dziś strategiczne rozszerzenie jej obecnej umowy licencyjnej z Nickelodeon w celu wprowadzenia na rynek i dystrybucji zestawów do tworzenia masy elastycznej Slime, DIY Slime i kompaundów do modelowania. Poprzednio spółka sprzedawała masę jedynie w Stanach Zjednoczonych. Produkty pod marką Nickelodeon będą zawierały elementy, które pozwolą dzieciom samodzielnie wykonać ich własną wersję popularnej masy. Elastyczna masa i kompaundy do modelowania będą również dostępne w wersji gotowej w różnych rozmiarach, zapachach, kolorach i teksturach, w tym w wersji z brokatem, wersji neonowej i świecącej w ciemności.

Masa elastyczna zdobyła ogromną popularność wśród dzieci, a jej obecność w mediach społecznościowych rosła w błyskawicznym tempie. Cra-Z-Art jest znana z odkrywania najnowszych trendów i szybkiego wprowadzania na rynek pożądanych produktów. Spółka od 3 lat produkuje masę Nickelodeon Slime na rynek Stanów Zjednoczonych.

„Cra-Z-Art jest bardzo podekscytowana perspektywą rozszerzenia świetnej współpracy z Nickelodeon w zakresie produkcji masy elastycznej i kompaundów do modelowania z myślą o rynkach światowych i wyjściem poza Stany Zjednoczone. Zobaczyliśmy, jak masa szybko zyskała niesamowitą popularność 3 lata temu i nawiązaliśmy udaną współpracę z Nickelodeon, który jest już ikoną, jeśli chodzi o produkcję masy elastycznej. W ten sposób udało się zbudować fenomenalną działalność w Stanach i naprawdę cieszymy się na perspektywę powtórzenia tego sukcesu na rynkach światowych. Oczywiście masa elastyczna Nickelodeon Slime i kompaundy do modelowania to wciąż idealne dopełnienie naszego segmentu produktów artystycznych i rękodzieła. Tak jak jest w przypadku wszystkich naszych świetnych produktów, te rzeczy pozwalają dzieciom na kreatywną zabawę i odkrywanie świata wyobraźni i zabawy w domu, wspierając równocześnie rozwój zdolności w zakresie nauk ścisłych" - powiedział przewodniczący zarządu Cra-Z-Art.

„Nickelodeon's Slime to dla dzieci synonim zabawy - powiedziała Pam Kaufman, prezes Global Consumer Products, ViacomCBS. - Elastyczna masa oraz kompaundy Nickelodeon i Nick Jr. to wszechstronne zabawki, które zachęcają dzieci do kreatywności i samodzielnej zabawy, co jest obecnie bardzo ważna kwestia. Cieszymy się na współpracę z Cra-Z-Art, która pozwoli na dostarczenie tej niezwykłej masy modelującej dzieciom na całym świecie".

Elastyczna masa Cra-Z-Art's Nickelodeon Slime i kompaundy do modelowania pojawią się w sprzedaży wiosną 2021 r.

CRA-Z-ART



CRA-Z-ART z siedzibą w Randolph, w stanie New Jersey, oferuje oryginalne, kreatywne, ekscytujące i modne produkty związanie z aktywnością, zabawki oraz artykuły szkolne. Zespół zarządzający spółki ma do swojej dyspozycji ponad 120 lat doświadczenia w tworzeniu, produkcji i sprzedaży artykułów papierniczych i produktów związanych z aktywnością. Cra-Z-Art doskonale rozumie potrzeby sprzedawców oraz pragnienia klientów. Codziennym celem firmy jest... bycie kreatywnymi. Więcej informacji na stronie www.cra-z-art.com .

ViacomCBS Consumer Products:

ViacomCBS Consumer Products (VCP) nadzoruje wszelkie procesy związane z licencjonowaniem i sprzedażą produktów ViacomCBS Inc. (Nasdaq: VIACA, VIAC), światowego lidera w zakresie mediów i rozrywki, tworzącego najwyższej jakości treści i doświadczenia dla odbiorców na całym świecie. Dzięki wyróżniającym się markom konsumenckim VCP może pochwalić się portfolio zawierającym wiele produktów i treści m.in. od BET, CBS (w tym od CBS Television Studios i Television Distribution), Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures oraz Showtime. Tworząc animacje oraz programy live-action skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych VCP wykazuje się zaangażowaniem w dostarczanie produktów najwyżej jakości na rzecz najbardziej uwielbianych franczyz świata. Dodatkowo VCP nadzoruje działania w zakresie treści online skierowanej bezpośrednio do klienta na rzecz działów sprzedażowych CBS i Showtime, jak również zajmuje się prowadzeniem samodzielnych stron e-commerce dla marek StarTrek, SpongeBob, SouthPark i MTV.

