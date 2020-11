Cra-Z-Art otvára medzinárodnú predajnú kanceláriu v Európe

Kancelária sídli v anglickom Manchestri a na jej čele je veterán v predaji v tomto priemysle, Oliver Williams.

RANDOLPH, N.J., 10. novembra 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Cra-Z-Art, popredný výrobca a líder v oblasti trendových súprav hračiek, umeleckých remesiel, puzzle a školských potrieb, dnes oznámila, že otvorila svoju prvú medzinárodnú predajnú kanceláriu v anglickom Manchestri. Na čele kancelárie je dlhoročný výkonný riaditeľ pre predaj hračkárskeho tovaru, Oliver Williams, ktorého prijali v júli. Toto oznámenie prichádza pretože spoločnosť zaznamenáva stabilný medzinárodný rast a nová kancelária pomôže podporiť a rozvíjať nové a existujúce obchodné vzťahy.

Kancelária Cra-Z-Art, ktorá sa nachádza v centre Manchestru, uľahčí všetky medzinárodne zamerané obchodné, marketingové a administratívne činnosti. V showroome bude vystavených viac ako 200 špeciálne vybraných produktov, zmes trendových titulov, vždyzelené obľúbené položky, licencované a nelicencované produkty, vzdelávacie aktivity STEM, ktoré majú v srdci tvorivú a nápaditú hru.

Spoločnosť Cra-Z-Art so sídlom v Spojených štátoch vyrába a globálne predáva také populárne hračky ako súpravy Arts and Craft, puzzle Kodak, umelecké potreby, Cra-Z-Loom, Softee Dough, The Real Cotton Candy Maker, Shimmer ' n Sparkle Girls Activity Kits a hmoty Nickelodeon. Položky sú k dispozícii u hlavných maloobchodníkov a tiež v špecializovaných predajniach. Spoločnosť tiež predáva tovar na svojich webových stránkach www.cra-z-art.com.

Cra-Z-Art založil v roku 2008 Lawrence Rosen, hračkársky podnikateľ a veterán z hračkárskeho priemyslu tretej generácie. Je známy ako vášnivý a kreatívny človek zameraný na výrobky a obaly. Po úspešnom vedení predaja bývalej hračkárskej spoločnosti svojej rodiny Larry zistil, že nemôže zostať bokom od milovaného priemyslu, a tak založil spoločnosť Cra-Z-Art – jeho rodina sa v hračkárskom priemysle pohybuje už viac ako 97 rokov. Spoločnosť rýchlo rástla v predaji a stala sa lídrom v oblasti trendových hračiek a školských potrieb. Celkovo pán Rosen počas svojej slávnej kariéry predal hračkársky tovar za miliardy dolárov. Spoločnosť Cra-Z-Art na medzinárodnej úrovni už vytvorila niekoľko silných distribučných partnerstiev, pričom tento krok predstavuje ďalšie investície. Cra-Z-Art ponúkne medzinárodným zákazníkom v Číne konsolidáciu všetkých značiek pod jednu strechu. Položky budú k dispozícii za najlepšie ceny na trhu bez obmedzenia minimálneho množstva objednávky.

„Sme nadšení, že otvárame našu novú medzinárodnú predajnú kanceláriu a showroom v Manchestri (UK), ktorý je lokálny pre mnoho našich kľúčových strategických partnerov. Európska kancelária podporí rast mnohých značiek v portfóliu Cra-Z-Art. Som odhodlaný silne podporovať maloobchodných a distribučných partnerov. Vytvorenie stálej základne v Európe je znakom záväzku, ktorý prijímame na podporu rastu nášho medzinárodného trhu. Oliverov entuziazmus, obrovské skúsenosti s hračkami, znalosť medzinárodných trhov a postrehy ako bývalého majiteľa a riaditeľa značky z neho robia skvelého člena nášho tímu. Sme veľmi radi, že ho máme na palube a sme si istí, že spoločne posunieme Cra-Z-Art k novým medzinárodným silným stránkam," uviedol Rosen.

„Podpisujeme viac medzinárodných licenčných dohôd a dodávame rozmanitejšie a inovatívnejšie produkty ako kedykoľvek predtým. Podpora našich medzinárodných partnerov špecializovaným medzinárodným predajným a marketingovým tímom rozšíri naše podnikanie a vytvorí nové príležitosti. Ako jedna z popredných svetových značiek v oblasti umenia a remesiel, hmôt, kancelárskych potrieb, skladačiek, licencovaného a nelicencovaného tovaru, cítime, že máme čo ponúknuť. Zriadenie stálej základne v Európe je znakom záväzku, ktorý prijímame na podporu rastu nášho medzinárodného trhu," dodala Nellie Mahabir, generálna riaditeľka spoločnosti Cra-Z-Art.

Oliver Williams v rámci komentovania svojho menovania za viceprezidenta medzinárodného predaja povedal: "Ako príležitosti plynú, toto je tak dobré, ako je to len možné! Sledoval som, ako Cra-Z-Art uvádza jeden úspešný produkt za druhým. Rýchlosť uvedenia na trh, kvalita produktu a rozsah ponúk spoločnosti Cra-Z-Art bol vždy pôsobivý. Po vstupe do spoločnosti vidím, ako je energia a vášeň prítomná v celej spoločnosti od Larryho a Nellie, až po rôzne tímy a oddelenia, ktoré spolu vytvárajú Cra-Z-Art. Cítim pokoru a zároveň som nadšený, že mám šancu pracovať s takým schopným tímom, a už sa neviem dočkať, kedy prispejem k úspechu spoločnosti Cra-Z-Art a jej partnerov."

Kancelária v Manchestri v Anglicku je v súčasnosti otvorená na podnikanie.

O spoločnosti CRA-Z-ART

Spoločnosť CRA-Z-ART so sídlom v meste Randolph, NJ, (USA) ponúka originálne, kreatívne, vzrušujúce a trendy aktivity, hračky, umelecké potreby a papierenské výrobky. Riadiaci tím CRA-Z-ART má viac ako 120 rokov skúseností s vytváraním, výrobou a marketingom kancelárskych a výrobkových produktov. V spoločnosti CRA-Z-ART jasne rozumieme potrebám maloobchodníkov a želaniam našich spotrebiteľov. Každý deň si dávame za cieľ byť .... Vždy kreatívny! Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte www.cra-z-art.com.

