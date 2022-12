Craig T. Bouchard, autor knih řazených mezi bestsellery New York Times, představuje očekávanou beletristickou trilogii na mezinárodním knižním veletrhu Gaudeamus v Bukurešti v Rumunsku

BUKUREŠŤ, Rumunsko, 12. prosince 2022 /PRNewswire/ -- Na mezinárodním knižním veletrhu v Bukurešti byla tento týden představena první kniha z očekávané trilogie Craiga T. Boucharda Natalia's Game (Nataliina hra) s názvem Soul Ties of Spies (Pouta špionů). První vydání knihy vyjde v nakladatelství Carusel Books a během svého vstupu na trh se bude prodávat nejdříve ve dvou stovkách knihkupectví a 150 stáncích s tiskem v Rumunsku.

Soul Ties of Spies

Novátorský podnikatel, obchodník a autor bestselleru New York Times „The Caterpillar Way" (Jako housenka) ve svém nejnovějším románu nejen o světě špionů expanduje do nových dynamických žánrů.

Román Soul Ties of Spies čtenáře okamžitě zaujme svým akčním stylem a napínavým dějem. Prostřednictvím střídajících se pohledů dvou hlavních hrdinů, kteří jsou oba špiony, vezme Bouchard čtenáře na poutavou výpravu aktuálními tématy kvantové fyziky, války, světového uspořádání, geostrategie, přesouvání hranic či role tajných zpravodajských služeb.

„Bouchard umožňuje čtenářům nahlédnout do života legendárního amerického špiona Crewa Thomase - mistra kvantové fyziky, který po celém světě hledá partnera, jenž by mu pomohl překonat poslední hranici ve světě špionáže: časovou bariéru," říká provozní ředitel nakladatelství Carusel Books Catalin Georgescu.

Při tomto svém pátrání objeví Crew Thomas spolu s CIA Rumunku Natalii Netovou, která je druhou hlavní hrdinkou knihy. Natalia je tajná agentka rumunské zpravodajské služby SRI a nájemná vražedkyně se schopností lucidního snění. Oba hlavní hrdinové spojí síly a promítají se do budoucnosti, aby zabránili globální katastrofě. Crew a Natalia se vzájemně doplňují nejen svými jedinečnými kvantovými schopnostmi, ale i pouty silné vnitřní přitažlivosti, která činí z románu Soul Ties of Spies nadčasový příběh. Závěr knihy pak čtenáře nepochybně překvapí.

Bouchard dodává: „Téma trilogie Natalia's Game je pro naši společnost, zejména v jejím současném roztříštěném stavu, nesmírně aktuální. Spolupráce mezi rumunskou špionkou Natalií Netovou, generálem Thomasem a ruskými špiony výmluvně zobrazuje, jak musí špičky světových mocností jednat společně ve prospěch lidstva. Rozpolcenost dnešní doby je neúnosná."

Román Soul Ties of Spies lze aktuálně zakoupit na stránkách Caruselbooks.ro, Libris.ro, Librarie.net, Elefant.ro a Cartepedia.ro a ve všech hlavních rumunských řetězcích knihkupectví včetně Carturesti, Librariile Alexandria, Diverta, CLB a Compas. Od 14. prosince bude v Rumunsku v prodeji také na stáncích s tiskem.

O Craigu T. Bouchardovi

Craig T. Bouchard je podnikatel, renomovaný obchodník a autor bestsellerů New York Times. Je spoluzakladatelem a výkonným předsedou Ecolution kWh, inovativní energetické společnosti s nulovými emisemi uhlíku zásobující globální dopravní průmysl, a spolupředsedou společnosti Space Railway Corporation. Svou první knihu „America For Sale" (Amerika na prodej) vydal v roce 2009. Bouchardova druhá kniha z roku 2013, „The Caterpillar Way: Lessons in Leadership, Growth and Shareholder Value" (Jako housenka: Lekce o vedení, růstu a hodnotě akcií) dosáhla prvního místa na seznamu bestsellerů knihkupectví Barnes and Noble a vyšplhala se na úctyhodné 8. místo v žebříčku bestsellerů New York Times v kategorii podnikání. www.CraigBouchard.com

