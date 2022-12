Craig T. Bouchard, najpredávanejší autor podľa New York Times, predstavuje novú veľmi očakávanú fiktívnu trilógiu na medzinárodnom knižnom veľtrhu Gaudeamus v Bukurešti

BUKUREŠŤ, Rumunsko, 12. decembra 2022 /PRNewswire/ -- Soul Ties of Spies, prvá kniha z očakávanej trilógie Natalia's Game od Craiga T. Boucharda, bola predstavená minulý týždeň na medzinárodnom knižnom veľtrhu Gaudeamus v Bukurešti. Jej prvé vydanie vychádza vo vydavateľstve Carusel Books a na začiatku sa bude predávať v približne 200 kníhkupectvách a 150 novinových stánkoch v Rumunsku.

Soul Ties of Spies

Priekopnícky podnikateľ, obchodník, najlepšie predávaný autor podľa New York Times a autor diela „The Caterpillar Way" vo svojom najnovšom fiktívnom románe o svete špiónov a mnohom inom preniká do nových dynamických žánrov.

Soul Ties of Spies rýchlo zaujme čitateľov akčným štýlom a napínavým dejom. Prostredníctvom striedania pohľadov dvoch hlavných hrdinov románu, ktorí sú obaja špiónmi, Bouchard čitateľov rýchlo zasväcuje do aktuálnych tém, ako sú kvantová fyzika, vojna, svetový poriadok, geostratégia, posúvanie štátnych hraníc a úloha tajných služieb.

„Bouchard umožňuje čitateľom nahliadnuť do života legendárneho amerického špióna Crewa Thomasa – majstra kvantovej fyziky, ktorý hľadá vo svete partnera, ktorý by mu pomohol prekonať poslednú hranicu vo svete špionáže: časovú bariéru," povedala Catalin Georgescu, prevádzková riaditeľka Carusel Books.

Crew Thomas a CIA objavia Natáliu Net, hlavnú postavu knihy a rumunskú hrdinku. Natália je tajná agentka rumunskej spravodajskej služby SRI – nájomná vrahyňa so schopnosťou vedomého snívania. Dvaja hlavní hrdinovia románu sa v rámci spolupráce snažia preniesť do budúcnosti a zabrániť globálnej katastrofe. Crew a Natália sa navzájom dopĺňajú vďaka jedinečným kvantovým schopnostiam a hlbokej príťažlivosti ich duší, vďaka čomu je kniha Soul Ties of Spies príbehom vekov. Posledné stránky knihy čitateľov prekvapia.

Bouchard dodáva: „Téma trilógie Natalia's Game je neuveriteľne aktuálna pre našu spoločnosť, najmä v jej súčasnom rozpoltenom stave. Spolupráca medzi Rumunkou Natáliou Net, generálom Thomasom a ruskými špiónmi vypovedá o tom, ako musia predstavitelia svetových mocností spolupracovať pre väčšie dobro ľudstva. Priepasť, v ktorej sa dnes nachádzame, je neprijateľná."

Kniha Soul Ties of Spies je momentálne dostupná na stránkach Caruselbooks.ro, Libris.ro, Librarie.net, Elefant.ro, Cartepedia.ro a vo všetkých veľkých knižných reťazcoch v Rumunsku vrátane Carturesti, Librariile Alexandria, Diverta, CLB a Compas. Kniha bude od 14. decembra k dispozícii aj v novinových stánkoch v Rumunsku.

Kto je Craig T. Bouchard

Craig T. Bouchard je podnikateľ, renomovaný obchodník a najpredávanejší autor podľa New York Times. Je spoluzakladateľom a výkonným predsedom spoločnosti Ecolution kWh, inovatívnej energetickej spoločnosti s nulovými emisiami uhlíka, ktorá poskytuje služby globálnemu dopravnému sektoru, a spolupredsedom spoločnosti Space Railway Corporation. Bouchard vydal svoju prvú knihu „America For Sale" v roku 2009. Jeho druhá kniha „The Caterpillar Way: Lessons in Leadership, Growth and Shareholder Value", vydaná v roku 2013, sa dostala na prvé miesto v rebríčku bestsellerov Barnes and Noble a v rebríčku bestsellerov New York Times v kategórii podnikania sa vyšplhala na úctyhodné 8. miesto. www.CraigBouchard.com

