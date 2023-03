Creality célèbre 9 ans de promotion de l'impression 3D avec des offres de nouvelle génération

SHENZHEN, Chine, 22 mars 2023 /PRNewswire/ -- À l'occasion de son 9e anniversaire, le 9 avril, Creality revient sur les efforts déployés au cours des dernières années, qui ont permis à la marque leader de l'impression 3D d'acquérir une base mondiale de plus de 3,5 millions de consommateurs, et s'apprête à séduire les utilisateurs grâce à des produits de nouvelle génération et à des ventes d'anniversaire.

Neuf ans de « réflexion et de renouvellement ». Creality, pionnier mondial de l'impression 3D, célèbre son 9e anniversaire à partir du 9 avril. Lors de la création de Creality en 2014, les imprimantes 3D étaient relativement chères et hors de portée pour de nombreux bricoleurs du monde entier. Avec la vision de « apporter l'impression 3D à chaque foyer pour une nouvelle ère de savoir-faire », Creality s'est consacrée au développement d'imprimantes 3D dotées d'excellentes performances que tout le monde peut s'offrir. Neuf ans plus tard, Creality est devenue une marque de premier plan dans le domaine de l'impression 3D. Elle a expédié plus de 5 millions de produits dans plus de 100 pays et régions du monde entier, matérialisant ainsi la créativité des amateurs de l'impression 3D.

« Les clients et les partenaires commerciaux constituent la richesse la plus précieuse de Creality », a déclaré Ao Danjun, PDG de Creality. « Depuis notre premier lot d'imprimantes 3D Creality en 2014, lorsque nous avons reçu la première évaluation de produit de la part de nos clients, jusqu'à la première fonction d'impression 3D que nous avons développée avec nos partenaires commerciaux, nous sommes fiers d'avoir leur compagnon et leur soutien. Au cours de la prochaine décennie, Creality continuera de promouvoir l'impression 3D et d'améliorer ses produits pour une meilleure expérience utilisateur. »

Lors de la cérémonie d'anniversaire qui débutera à 21 heures (GMT+8), Creality lancera plusieurs produits phares à grande vitesse, notamment la série K1 FDM phare alimentée par l'IA et une toute nouvelle imprimante intelligente en résine dotée d'un écran 8K de 10,3 pouces. Les tout derniers produits liés à l'impression 3D, tels qu'un graveur laser de 40 W et le CR-Scan Ferret, seront également lancés, et les logiciels de tranchage Creality Cloud APP et Creality Print seront itérés jusqu'à la dernière version. Pour la première fois, Creality dévoilera une série de solutions d'impression de chaussures en 3D tout-en-un pour les utilisateurs qui adoptent les changements et les modes futuristes. Un concours de conception de modèles de chaussures est organisé pour encourager les utilisateurs à donner libre cours à leur imagination. La cérémonie d'anniversaire sera retransmise en direct sur les comptes Facebook et YouTube officiels de Creality.

Ventes d'anniversaire de Creality

Du 16 mars au 1er avril, Creality propose la vente d'anniversaire Ender dans tous ses magasins officiels : 1) Économisez jusqu'à 80 dollars sur le Ender-5 S1+Sonic Pad Speed Combo ; 2) Jusqu'à 50 dollars de réduction sur la série à succès Ender, y compris Ender-3 S1 et Ender-3 S1 Pro.

Du 2 au 9 avril, la vente du 9e anniversaire de Creality offre des réductions supplémentaires sur les produits les plus appréciés de Creality : 1) « Produits héros » à partir de 99 dollars ; 2) « Un jour, une affaire folle » avec les meilleures ventes ; 3) Tirage au sort : 50 imprimantes 3D gratuites et une carte-cadeau de 5000 dollars ; 4) Coupon de 20 dollars et 1000 kits de buses gratuits en nombre limité, exclusivement pour les nouveaux membres.

En outre, les magasins officiels de Creality au Canada et en Australie ouvriront également leurs portes le 9 avril et proposeront les réductions de prix les plus importantes.

États-Unis:https://store.creality.com/

EU:https://store.creality.com/eu

RU:https://store.creality.com/uk

DE:https://store.creality.com/de

CA:https://store.creality.com/ca

AU:https://store.creality.com/au

Le magasin officiel Creality sur Amazon lancera également une vente d'anniversaire pendant cette période. Pour plus d'informations : https://www.amazon.com/-/zh/stores/Creality/page/5E501845-96D9-4BF6-8DD9-0F9793ECA543

Thème : 9e anniversaire de Creality et événement de printemps

Horaire : 21h00-00:10+1, 9 avril (GMT+8)

Lieu : Huizhou, China

Diffusion en direct : Compte officiel de Creality sur Facebook et YouTube

À propos de Creality

Fondée à Shenzhen, Creality est une entreprise mondiale pionnière de l'industrie de l'impression 3D qui se concentre sur la recherche, la conception et la production d'imprimantes 3D grand public et professionnelles et d'accessoires d'impression 3D. Grâce à sa philosophie centrée sur l'utilisateur, Creality a étendu son empreinte dans plus de 100 pays et régions du monde, introduisant les concepts d'impression 3D dans les foyers, les écoles, les ateliers, les usines et les établissements d'enseignement, et favorisant la numérisation dans les secteurs de la fabrication, de l'éducation, de la santé, de l'architecture et au-delà. Résolue à devenir une ambassadrice de l'impression 3D, Creality continue de s'intéresser aux technologies de pointe et d'offrir une expérience de premier ordre aux utilisateurs individuels et aux entreprises. Pour plus d'informations : www.creality.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2035994/Creality_celebrate_9th_Anniversary___Spring_Event_April_9.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1609256/Logo.jpg

SOURCE CREALITY 3D