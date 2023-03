Creality feiert neunjähriges Unternehmensbestehen mit Next-Gen-Angeboten

SHENZHEN, China, 22. März 2023 /PRNewswire/ -- Pünktlich zu seinem 9. Jahrestag am 9. April blickt Creality auf die Anstrengungen der letzten Jahre zurück, die der führenden 3D-Druck-Marke einen weltweiten Kundenstamm von mehr als 3,5 Millionen beschert haben, und will die Nutzer mit Produkten der nächsten Generation und Jubiläumsverkäufen überraschen.

Neun Jahre "Nachdenken und Erneuern". Creality, ein weltweiter Pionier im 3D-Druck, feiert am 9. April sein 9-jähriges Bestehen. Zum Zeitpunkt der Gründung von Creality im Jahr 2014 waren 3D-Drucker relativ teuer und für viele Heimwerker weltweit unerreichbar. Mit der Vision, den 3D-Druck in jedes Haus zu bringen und damit eine neue Ära der Handwerkskunst einzuleiten, widmet sich Creality der Entwicklung von 3D-Druckern mit hervorragender Leistung, die sich jeder leisten kann. Neun Jahre später ist Creality nun eine führende 3D-Druck-Marke, die über 5 Millionen Produkte in mehr als 100 Länder und Regionen weltweit geliefert hat und die Kreativität der 3D-Druckfans in die Realität umsetzt.

"Kunden und Geschäftspartner sind das wertvollste Gut für Creality", sagt Ao Danjun, CEO von Creality. „Von unserer ersten Charge von Creality 3D-Druckern im Jahr 2014 über die erste Produktbewertung, die wir von Kunden erhalten haben, bis hin zur ersten 3D-Druckfunktion, die wir mit Geschäftspartnern entwickelt haben, sind wir stolz auf ihre Begleitung und Unterstützung. Mit Blick auf das nächste Jahrzehnt wird Creality weiterhin für den 3D-Druck werben und unsere Produkte für eine bessere Nutzererfahrung weiterentwickeln."

Auf der Jubiläumsfeier, die um 21 Uhr (GMT+8) beginnt, wird Creality mehrere Blockbuster-Produkte mit hoher Geschwindigkeit vorstellen, darunter das KI-gesteuerte FDM-Flaggschiff der K1-Serie und einen brandneuen intelligenten Harzdrucker mit einem 10,3-Zoll-8K-Bildschirm. Die neuesten 3D-Druckprodukte wie ein 40-W-Lasergravierer und der CR-Scan Ferret werden ebenfalls vorgestellt, während die Creality Cloud APP und die Creality Print Slicer Software auf die neueste Version gebracht werden. Zum ersten Mal wird Creality eine Reihe von 3D-gedruckten Schuhlösungen aus einer Hand vorstellen, für Nutzer die sich für Veränderungen und futuristische Mode begeistern. Ein Schuhdesign-Wettbewerb soll die Nutzer dazu anregen, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Die Jubiläumsveranstaltung wird auf den offiziellen Facebook- und YouTube-Konten von Creality per Livestream übertragen.

Creality-Jubiläumsverkauf

Vom 16. März bis zum 1. April bietet Creality in allen offiziellen Creality Stores den Ender-Jubiläumsverkauf an : 1) Sparen Sie bis zu 80 USD auf die Ender-5 S1+Sonic Pad Speed Combo; 2) Bis zu 50 USD Rabatt auf die meistverkauften Baureihen von Ender, einschließlich Ender-3 S1 und Ender-3 S1 Pro .

Vom 2. bis 9. April bietet der Creality-Jubiläumsverkauf zum 9. Jahrestag weitere Rabatte auf die beliebtesten Produkte von Creality: 1) „Hero-Produkte" ab 99 USD; 2) „One Day One Crazy Deal" mit den Bestsellern; 3) Glücksziehung: 50 kostenlose 3D-Drucker und eine Geschenkkarte im Wert von 5.000 USDS; 4) 20-USD-Gutschein und 1000 limitierte kostenlose Düsenkits exklusiv für neue Mitglieder.

Darüber hinaus werden die offiziellen Creality-Läden in Australien und Kanada ebenfalls am 9. April mit den größten Preissenkungen öffnen.

Thema: Creality 9. Jahrestag und Frühlingsveranstaltung

Uhrzeit: 21:00 Uhr bis 00:10 Uhr +1, 9. April (GMT+8)

Veranstaltungsort: Huizhou, China

Livestream: Offizielles Facebook- und YouTube-Konto von Creality

