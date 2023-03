Creality defende a impressão 3D por meio do Maker Truck na FESPA Brasil 2023 e na Campus Party Brasília

A mais recente tecnologia de impressão 3D da Creality atraiu os olhos de muitos durante a FESPA Brasil 2023, a maior exposição de impressão digital da América Latina. Posteriormente, ela aparecerá na Campus Party Brasília, em 5 de abril.

SHENZHEN, China, 31 de março de 2023 /PRNewswire/ — A Creality, pioneira global em impressão 3D, reforça sua posição de liderança no mercado brasileiro, apresentando as mais recentes impressoras 3D, incluindo a CR-M4, à comunidade maker da FESPA Brasil 2023. O evento foi realizado a partir de 20 de março de 2023 no Expo Center Norte em São Paulo, Brasil.

Creality’s Maker Truck atraiu muitos visitantes na FESPA Brasil 2023. (PRNewsfoto/CREALITY 3D)

A campanha da Creality foi realizada no "Maker Truck", projeto de passeio de ônibus que a Creality fez em parceria com o Universo da Criatividade e a Automação ARR como a marca exclusiva de impressão 3D. O Universo de Criatividade, uma organização maker que promove conceitos maker e novas ideias, levou o "Maker Truck" ao salão de exposições com 10 impressoras CREALITY 3D, atraindo visitantes do setor educacional, corporações industriais e do público em geral.

Com a Automação ARR, uma empresa líder em robótica no Brasil, a Creality apresentou seus produtos mais recentes, incluindo a CR-M4, uma impressora FDM de nível profissional com um imenso volume de construção de 450*450 *470mm. Outros produtos incluem o Ender-5 S1, a série Ender-3 S1, o Ender-3 V2 Neo, a série HALOT-ONE, o UW-02, etc. O Voolt3D, um dos principais distribuidores da Creality no Brasil, também se uniu à Creality e participou do evento.

"A Creality e a impressão 3D chamaram a atenção e o interesse em todo o país no Brasil, graças à defesa contínua de nossos parceiros de negócios e de nós", disse Jimmy Xiao, Country Manager da Creality no Brasil. "Continuaremos explorando aplicações de impressão 3D em educação, robótica e outros setores para beneficiar mais pessoas e inspirar mais criações".

Durante a exposição de quatro dias, a Creality realizou um "Creality Day" e várias oficinas de impressão 3D, onde os participantes aprenderam sobre impressão e modelagem 3D, aprofundando seu relacionamento com fabricantes e influenciadores de vários setores.

Acompanhando o sucesso de defender a impressão 3D na FESPA Brasil 2023, a Creality e o "Maker Truck" aparecerão posteriormente na Campus Party Brasília de 5 a 9 de abril na Arena BRB Mané Garrincha em Brasília, Brasil . A 5ª edição da Campus Party Brasília é um dos maiores festivais de tecnologia, onde gamers, desenvolvedores e empreendedores se reunirão e celebrarão o espírito geek. Espera-se que a Creality popularize ainda mais o conhecimento da impressão 3D para o público brasileiro.

Forte presença da Creality no Brasil

A Creality tem uma forte presença no Brasil como uma marca líder de impressão 3D. Em dezembro de 2022, o título Creality patrocinou o Max Creality League, um dos principais torneios de e-sports do Brasil com o jogo para celular Free Fire. Em setembro 2021, a Creality fez parceria com a Bebyte para lançar o Space Robotics Project para tornar a impressão 3D e a robótica mais inclusivas para estudantes no Brasil. O projeto contou com total apoio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Brasil, da Agência Espacial do Brasil e da Universidade de Brasília.

Sobre a Creality

Fundada em Shenzhen, a Creality é pioneira global na indústria de impressão 3D que se concentra na pesquisa, design e produção de impressoras 3D de consumo e de nível profissional bem como de acessórios de impressão 3D. Com uma filosofia centrada no usuário, a Creality está presente em mais de 100 países e regiões em todo o mundo, levando os conceitos da impressão 3D a residências particulares, escolas, oficinas, fábricas e instituições acadêmicas, impulsionando a digitalização da manufatura, da educação, da saúde, da arquitetura, e de muitas outras áreas.

Comprometida em divulgar a impressão 3D, a Creality continua em busca de tecnologias de ponta a fim de oferecer uma experiência de primeira linha a usuários individuais e empresariais. Para mais informações: www.creality.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2045103/Creality_s_Maker_Truck_attracted_visitors_FESPA_Brasil_2023.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1609256/3963400/Logo.jpg

FONTE CREALITY 3D

