Creality lance la vente de l'imprimante 3D K1 Max à un prix plus attractif et avec des fonctionnalités inédites, et propose des offres Amazon Prime Day

SHENZHEN, Chine, 10 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Creality, l'un des principaux fabricants d'imprimantes 3D, a le plaisir d'annoncer le lancement de son tout dernier produit, l'imprimante 3D K1 Max. Avec un prix plus attractif et des fonctionnalités inédites, la K1 est destinée à rendre l'impression 3D de haute qualité accessible à un public plus large.

La K1 Max était proposée au prix de 999 $ lors de sa sortie. Pour remercier les utilisateurs de leur patience et de leur attente du produit, ainsi que de leurs commentaires et suggestions, Creality a décidé de baisser le prix à 899 $, ce qui la rend plus abordable pour les créateurs en herbe.

La K1 Max dispose d'un éventail de caractéristiques impressionnantes qui répondent aux besoins des fabricants professionnels et des amateurs. Atteignant une vitesse d'impression de 600 mm/s en seulement 0,03s sur la base d'une accélération de 20 000 mm/s² et combinant une core XY flexible avec une tête d'impression légère de 190 g, la K1 Max peut être aussi productive que plusieurs imprimantes 3D réunies, ce qui accroît considérablement son efficacité et suscite l'enthousiasme du public pour l'impression 3D. De plus, la machine dispose d'un important volume de construction de 300 x 300 x 300 mm, permettant ainsi de réaliser rapidement des prototypes ou de tester la conception d'un produit.

L'imprimante est également équipée d'une caméra dotée d'une intelligence artificielle qui peut détecter et signaler les anomalies et les erreurs, en plus de la surveillance en temps réel et de la création d'instantanés à partager. Avec ses capacités d'impression à grande vitesse, son grand volume de construction et sa caméra IA, la K1 Max offre aux utilisateurs une expérience d'impression 3D inégalée. De plus, l'imprimante intègre la technologie LiDAR AI, qui améliore encore ses performances et sa précision. Pour plus d'informations sur les caractéristiques du produit, veuillez consulter la page du produit Creality.

La K1 Max sera disponible à l'achat sur tous les réseaux de distribution à partir du 14 juillet. Les acheteurs peuvent se rendre sur la boutique en ligne de Creality, sur Amazon ou chez les revendeurs agréés pour mettre la main sur cet appareil à la pointe de la technologie.

Offres exclusives sur les achats de la série K1 du Creality Store

Pour célébrer le lancement de la K1 Max, Creality organise des activités attrayantes sur sa boutique en ligne officielle. Les clients qui achètent la K1 Max - ainsi que la K1 - dans la boutique Creality recevront un abonnement gratuit d'un an au Creality Cloud, d'une valeur de 79,99 $. Cette adhésion comprend l'accès à plus de 250 modèles premium, des capacités intégrées de découpage de modèles, ainsi que des fonctions d'impression et de surveillance sur le cloud. Pour plus d'informations sur les promotions, veuillez consulter les liens suivants :

Creality propose des remises lors des journées Amazon Prime Day

En outre, Creality est heureuse d'annoncer sa participation au prochain Amazon Prime Day, un événement annuel très attendu qui offre les prix les plus bas de l'année. En tant que vendeur, Creality est fier de proposer à ses clients des offres imbattables à cette occasion. Du 11 au 12 juillet, cet événement exclusif offre aux membres d'Amazon Prime des réductions limitées dans le temps sur une sélection de produits Creality. La K1 et le HALOT-MAGE PRO seront disponibles au prix spécial de 629 $, contre 799 $à l'origine. En outre, d'autres produits Creality seront proposés avec des réductions allant de 15 à 30 %. Visitez les liens suivants pour accéder aux réductions Prime Day :

Pour coïncider avec le Prime Day d'Amazon, des réductions allant jusqu'à 50 % seront également proposées du 10 au 16 juillet sur la boutique Creality. Pour plus de détails sur les promotions, visitez le Creality Store .

Contact pour les médias :

