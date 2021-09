Creality participe à la conférence de presse du projet Space Robotics

Creality, un fabricant d'imprimantes 3D professionnelles, spécialisé dans l'intégration de la recherche de logiciels d'impression 3D, la conception d'imprimantes 3D ainsi que la distribution et la revente d'imprimantes 3D en général.

La société est devenue une marque bien reconnue qui compte plus de 1,6 million d'utilisateurs dans le monde entier, ses expéditions annuelles dépassent 1,2 million de pièces, et sa croissance ne s'arrête jamais. Avec plus de 1 000 professionnels de la R&D et plus de 100 brevets de base de droits de propriété intellectuelle indépendants, Creality n'est toujours pas satisfaite.

Non satisfaite de n'être qu'un géant des affaires, Creality poursuit un plus grand rêve, sa mission étant bien expliquée sur ce point : Créer la réalité, réaliser les rêves ! -- Une mission que nous gardons toujours à l'esprit, en transmettant l'esprit comme un évangéliste et en aidant les gens à profiter de la convivialité de la technologie d'impression 3D.

Space Robotics, le projet intéressant, va parcourir plus de 11 000 km et couvrir 150 villes au Brésil.

L'ensemble du projet durera 4 mois, d'août à décembre. 250 écoles dans 150 villes du pays recevront des imprimantes 3D financées par Creality, et plus de 25 écoles seront visitées par l'unité TECNOMOB, un camion transformé en laboratoire mobile. Pendant ce temps, chaque école participante recevra des licences d'utilisation de la plateforme éducative, qui doit être téléchargée sur les téléphones portables, les ordinateurs ou les tablettes des élèves. Grâce à cet outil entièrement interactif, les élèves apprennent à monter leurs propres robots, sur l'écran de l'appareil, et découvrent également la mission Artemis de la NASA, qui sert de toile de fond à l'APP d'enseignement de la robotique.

Plus qu'un simple projet : Creality se réjouit d'une nouvelle coopération en matière de bien-être public

En raison du manque de machines et de connaissances, la technologie 3D reste un domaine réservé dans la plupart des pays, bien qu'elle soit considérée comme une technologie essentielle susceptible de changer le monde entier. C'est exactement le but que poursuit Creality lorsque l'entreprise réalise des activités d'intérêt public. Au cours des sept dernières années, Creality n'a pas hésité à vulgariser la technologie d'impression 3D auprès des jeunes du monde entier, à aider les élèves défavorisés de toutes les manières possibles, à imprimer des prothèses pour les enfants souffrant d'un handicap moteur en Afrique et à ouvrir les portes du design aux jeunes créateurs. En tant qu'entreprise d'innovation technologique, Creality transmet la technologie d'impression 3D dans l'esprit d'un évangéliste, afin que chaque ménage puisse profiter du confort que procurent la science et la technologie.

Jusqu'à présent, les imprimantes 3D de Creality ont déjà acquis une bonne réputation auprès de leurs utilisateurs. La marque est également très appréciée par la plupart des amateurs d'impression 3D. Cependant, le principe d'aider davantage de personnes qui en ont besoin ne cessera jamais. Le projet Space Robotics au Brésil n'est qu'un début. À l'avenir, Creality aimerait travailler avec n'importe quelle organisation de n'importe quel pays pour transmettre l'esprit de bien-être public, ainsi que pour vulgariser la technologie 3D afin de créer un monde meilleur.

Contact : Lee Larry, [email protected] , +86-19840800992

