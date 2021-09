Společnost Creality se účastní tiskové konference projektu Space Robotics Project

Společnost Creality, profesionální výrobce 3D tiskáren, se specializuje na integraci výzkumu softwaru pro 3D tisk, návrhu 3D tiskáren a distribuce a dalšího prodeje 3D tiskáren jako celku.

Společnost se nyní rozrostla v uznávanou značku, která má více než 1,6 milionu zákazníků po celém světě a její roční dodávky přesahují počet 1,2 milionu kusů, přičemž tento počet stále roste. Ani s více než 1000 profesionálními pracovníky výzkumu a vývoje a více než 100 hlavními patenty chráněnými právem duševního vlastnictví není společnost Creality stále spokojena.

Společnosti Creality nestačí, že je obchodním gigantem, ale chce budovat svůj sen, kterým je „vytvářet realitu a dosahovat snů!" – to je poslání, které má vždy na paměti a jako evangelista se snaží lidem usnadnit používání technologie 3D tisku.

Zajímavý projekt vesmírné robotiky urazí přes 11.000 km a pokryje 150 měst v Brazílii

Celý projekt bude trvat 4 měsíce od srpna do prosince a 250 škol ve 150 městech po celé zemi v rámci něj obdrží 3D tiskárny sponzorované společností Creality. Celých 25 škol pak navštíví i tzv. TECNOMOB, což je nákladní automobil přeměněný na mobilní laboratoř. V rámci kurzu každá zúčastněná škola obdrží licenci k využívání vzdělávací platformy, kterou si studenti stáhnou do svých mobilních telefonů, počítačů nebo tabletů. S tímto plně interaktivním nástrojem se žáci naučí sestavovat vlastní roboty a na obrazovce zařízení se také dozvědí o misi NASA Artemis, která pro výukovou aplikaci slouží jako pozadí.

Více než jeden projekt: Společnost Creality vítá další spolupráci v oblasti veřejného blaha

Kvůli nedostatku strojů a vzdělání je 3D tisk ve většině zemí stále ještě vzdálenou budoucností, ačkoli se o něm často mluví jako o kriticky důležité technologii, která může změnit celý svět. Dostat 3D tisk do každodenního života je přesně to, o co společnost Creality usiluje při provádění svých veřejně prospěšných činností. Za posledních sedm let se společnost Creality snaží popularizovat technologii 3D tisku pro mladé lidi po celém světě, pomáhat znevýhodněným studentům, jak jen to jde, tisknout protézy pro děti s postižením končetin v Africe a otevírat dveře k této technologii mladým konstruktérům. Jako inovativní podnik předává společnost Creality technologii 3D tisku světu v duchu evangelizace, aby si každá domácnost mohla užívat pohodlí, které přináší dnešní věda a technologie.

Kvalitní 3D tiskárny společnosti Creality si mezi uživateli získaly dobrou pověst a značka je oblíbená u většiny fanoušků 3D tisku. Zásada pomáhat dalším lidem v nouzi však bude vždy platit. Projekt vesmírné robotiky v Brazílii je pouze začátkem. V budoucnu by společnost Creality ráda spolupracovala s jakoukoli organizací z kterékoli země, aby předala ducha veřejného blaha a popularizovala 3D technologii s cílem vytvořit lepší svět.

Kontakt: Lee Larry, [email protected], +86-19840800992

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1609000/Creality_Taking_Part_In_The_Space_Robotics_Project_Press_Conference.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1608999/Creality_Taking_Part_In_The_Space_Robotics_Project_Press_Conference_1.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1609256/Logo.jpg

SOURCE CREALITY