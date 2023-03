Creality spendet Hilfsgüter für die Erdbebenhilfe in der Türkei

SHENZHEN, China, 2. März 2023 /PRNewswire/ -- Creality, ein weltweiter Vorreiter des 3D-Drucks, unterstützt die Betroffenen der jüngsten Erdbeben in der Türkei.

Creality’s emergency supplies arrived at the warehouse in Osmaniye on February 26.

Gemeinsam mit Genix, einem führenden Anbieter von Drucklösungen und Crealitys Hauptvertriebshändler in der Türkei, hat Creality über die Ahbap Association, eine von dem türkischen Musiker und Philanthropen Haluk Levent gegründete Nichtregierungsorganisation, rund 1.500 Notfallpakete mit Zelten und Decken für die betroffenen Regionen gespendet. Alle Hilfsgüter wurden bis zum 26. Februar an das Wiederaufbaulager von Aahbap in Osmaniye in der Südtürkei geschickt und werden auf Wunsch der türkischen Behörde für Katastrophen- und Notfallmanagement (AFAD) an die umliegenden Dörfer verteilt.

„Es ist erschütternd zu sehen, wie viele Menschen von den verheerenden Erdbeben betroffen sind, und wir möchten den Familien, die ihre Angehörigen verloren haben, unser tiefes Beileid aussprechen", sagte Ao Danjun, CEO von Creality. „Als globales Unternehmen stehen wir in der Verantwortung, Menschen in Not rechtzeitig Hilfe zukommen zu lassen. Unsere Kollegen und Geschäftspartner vor Ort scheuen keine Mühen, um Hilfsgüter zu verteilen und den Opfern zu helfen, und wir werden den Menschen vor Ort in dieser schwierigen Zeit auch weiterhin zur Seite stehen."

Creality engagiert sich schon seit Jahren für wohltätige Zwecke und hat 2020 den Creality Charity Fund gegründet. Anfang 2020 reagierte Creality schnell auf den COVID-19-Ausbruch und spendete 300.000 RMB (43.200 USD) an die Wuhan Charity Federation für die Prävention und Kontrolle von Epidemien und beschaffte 50.000 KN95-Masken im Wert von 500.000 RMB und verschickte sie in die Vereinigten Staaten, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und andere Länder.

Informationen zu Creality

Creality wurde in Shenzhen gegründet und ist ein globaler Vorreiter in der 3D-Druckindustrie, der sich auf die Forschung, das Design und die Produktion von 3D-Druckern und 3D-Druckzubehör für private und professionelle Anwender konzentriert. Mit seiner nutzerzentrierten Philosophie hat Creality seine Präsenz in mehr als 192 Ländern und Regionen weltweit ausgebaut und 3D-Druckkonzepte in Privathaushalten, Schulen, Werkstätten, Fabriken und akademischen Einrichtungen eingeführt und die Digitalisierung in der Produktion, im Bildungswesen, im Gesundheitswesen, in der Architektur und darüber hinaus vorangetrieben.

Creality hat sich dem 3D-Druck verschrieben und setzt auch weiterhin auf Spitzentechnologien und ein erstklassiges Erlebnis für Privatanwender und Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.creality.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2012789/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1609256/Logo.jpg

SOURCE CREALITY 3D