CREAM arbeitet mit der in Singapur ansässigen Kryptowährungsbörse Bitrue zusammen

Die letzte Phase ihrer Zusammenarbeit beginnt sofort mit der Bekanntgabe von Bitrue, den VeThor Token (VTHO) am 25. Februar 2020 aufzulisten. Der Handel beginnt mit einer VTHO/BTC-Paarung. Die Ein- und Auszahlungen des VTHO sind derzeit live an der Börse und die Handelszeiten werden in Kürze folgen.