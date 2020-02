CREAM va collaborer avec la plateforme d'échange de cryptomonnaie Bitrue basée à Singapour

La dernière étape de leur collaboration commence immédiatement avec l'annonce que Bitrue inscrira à la cote le token VeThor (VTHO) le 25 février 2020. L'échange commence avec un couplage VTHO/BTC. Les dépôts et retraits de VTHO sont actuellement disponibles sur la plateforme et les horaires de négociation seront annoncés sous peu.

Bitrue mettra à niveau son programme de distribution de VTHO, augmentant les VTHO attribués aux détenteurs de VET d'une base mensuelle actuelle vers une distribution hebdomadaire. Cela permettra d'assurer que les détenteurs de VET reçoivent leurs VTHO générés de manière plus fréquente.

Le token VeThor (VTHO) est le token secondaire au sein de l'écosystème VeChain. Le VTHO est consommé lors de transactions et du téléchargement de données sur la blockchain et est généré au fil du temps en détenant des VeChain (VET).

Bitrue a également annoncé son soutien de la norme de token VIP180 de VeChainThor, qui comprend des services d'inscription à la cote rapide pour les projets futurs « à token » construits sur la blockchain publique VeChainThor.

En outre, Bitrue a promis d'annoncer le soutien et la mise en place des avantages des nœuds VeChain de type X aux utilisateurs de Bitrue qui lient avec succès leurs nœuds X à la plateforme. Dans un premier temps, Bitrue offrira 10 % TAP sur les avoirs VET durant les 3 premiers mois aux utilisateurs qui complètent le processus d'affiliation de nœud X.

« Bitrue a été toujours impressionnée par l'adoption croissante de la blockchain VeChainThor et apprécie l'approche proactive qu'adopte CREAM afin de renforcer à la fois CREAMethod et l'écosystème VeChain. Les cas d'utilisation d'affaires et d'entreprise entraineront à terme l'adoption massive de la blockchain et nous sommes heureux de pouvoir jouer un rôle dans l'accélération de ce processus. Bitrue s'engage à travailler dans le meilleur intérêt de CREAM et de VeChain, tout en améliorant nos produits de négociation sur mesure pour servir efficacement de manière égale les clients nouveaux et actuels. » - Curis Wang, PDG de Bitrue

« Chez CREAM, nous nous efforçons de fournir une valeur significative pour nos projets en incubation, nos partenaires et les différents intervenants. Les plateformes d'échange de cryptomonnaie qui sont dédiées à offrir une valeur exceptionnelle aux clients sont rares ; Bitrue incarne cette approche axée sur le client que nous valorisons. Nous sommes convaincus que ce partenariat va apporter des dividendes pour toutes les parties concernées et nous remercions Bitrue pour son dévouement et son engagement envers CREAMethod et l'écosystème VeChain. » - Jackson Fu, cofondateur de CREAM

À propos de Bitrue

Bitrue est une plateforme d'échange de cryptomonnaie avec des options de prêt et de staking offrant les meilleurs taux d'investissement TAP à l'échelle mondiale. Le produit « Power Piggy » de Bitrue vous permet de staker des cryptomonnaies pour gagner un taux d'intérêt allant jusqu'à 15 %. Bitrue Loans est l'un des premiers services à travers le monde qui vous permettent d'engager vos cryptomonnaies pour recevoir un prêt d'un autre coin. Bitrue a été la première plateforme d'échange à proposer XRP dans une paire de base et gère actuellement plus de 80 paires incluant XRP. La plateforme de négociation prend en charge 110 tokens différents et d'autres sont régulièrement ajoutés.

À propos de CREAM

CREAM, l'une des principales forces motrices derrière VeChain, est une société d'investissement et de conseil stratégique de premier plan, ainsi qu'un incubateur d'investissement novateur utilisant la blockchain et la cryptoéconomie pour activer le potentiel des start-ups et des entreprises à l'échelle mondiale. CREAM offre une approche unique de la blockchain et la création de modèles d'affaires pour la cryptoéconomie. L'un des premiers incubateurs d'investissement centré sur l'amélioration de l'efficacité des affaires grâce à la blockchain, CREAM stimule la disruption dans le monde des affaires et fournit des résultats tangibles qui deviennent des technologies fondamentales de l'économie de l'avenir. CREAM est composée d'une équipe internationale ayant comme but de fournir des objectifs dans le monde réel, de déverrouiller de nouvelles valeurs et d'obtenir de nouveaux cas d'utilisation et des applications pour l'écosystème d'incubation CREAMethod et le réseau VeChainThor.

SOURCE CREAM