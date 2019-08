Creamos productos y plataformas culturales con atractivo internacional: Dr. Robert H. Xiao, CEO de Perfect World

Énfasis en tres cotizados negocios: cine y televisión, videojuegos y deportes electrónicos

Perfect World inició su negocio de videojuegos en 2004. Su primer título, Perfect World, alcanzó un éxito sin precedentes gracias a su motor 3D patentado y primero en su tipo en China, y con su contenido tradicional en chino, reflejado en The Classic of Mountains and Seas, contribuyó al auge inicial de la industria de los videojuegos chinos. En 2008, Perfect World emprendió su negocio de cine y televisión, cuyo vertiginoso crecimiento se ha traducido en la producción de películas, series de televisión y shows de variedades de alta calidad.

En los últimos quince años, la empresa ha sido reconocida por los usuarios gracias a sus extraordinarias capacidades de investigación, desarrollo y producción en un ambiente donde prima una feroz competencia. al tiempo que su prospectivo despliegue estratégico allana el camino para la adopción de nuevos enfoques con miras al desarrollo continuo de la compañía.

Como parte de su ruta para 2019, Perfect World trabaja en el proceso de lanzamiento de varias series de televisión, como Youth Fight, Single Queen, The Legendary Tavern, Fearless, Flight Test Hero, Legend of Youth, Meng Jian Ji,Skate Into Love, Another Me, The Best of You In My Mind, Love Under the Moon, Homeland, Guardian Angel, Year After Year, Burning, Chinese Peacekeeping Force y Bi Hai Dan Xin, así como el estreno de las películas Happy Little Submarine: Space Pals y The Whistleblower, además del show de variedades Back to Field 3.

En el negocio de los videojuegos, los productos clave de Perfect World este año incluyen los títulos para dispositivos móviles Return of the Condor Heroes 2, Forsaken World, Albireo, New Swordsman, New Fantasy Zhu Xian, Perfect World Mobile y ReEvolve. Los videojuegos para consola Human: Fall Flat y Absolver también estarán disponibles en breve.

Además de los negocios de cine y televisión, y videojuegos, Perfect World ha asumido una sólida posición en el sector de los deportes electrónicos en años recientes. La compañía no solo es distribuidora oficial de los famosos títulos DOTA2 y CS:GO, sino que además sigue creando encuentros de deportes electrónicos muy destacados, como los campeonatos DOTA2 Asia. A modo de ejemplo, los Campeonatos Internacional DOTA2 (TI9), auspiciados por Valve Corporation con la asistencia de Perfect World, arrancan este mes en Shanghái. A la fecha, Perfect World se perfila como una de las compañías más importantes en el ámbito de los deportes electrónicos.

Primicia que devela la filosofía "Five Plus"

Perfect World figura entre los primeros sellos de entretenimiento en haber trascendido las fronteras del mercado interno y, como primer paso en su ruta hacia la globalización, Perfect World estableció una subsidiaria en propiedad integral en los Estados Unidos en 2008. En los últimos once años, la empresa ha llevado sus productos a más de cien países y regiones, y sus mercados clave se encuentran en los Estados Unidos, Europa y Asia. Perfect World cuenta con más de veinte subsidiarias en el planeta, principalmente en los Estados Unidos, los Países Bajos, Francia, Corea del Sur y Japón. Asimismo, es la primera compañía china en haber establecido una alianza de largo aliento con uno de los estudios conocidos como "Big Five" de Hollywood.

El Dr. Xiao recordó que "Perfect World ve una correlación entre el crecimiento de la compañía y el auge del interés internacional en la cultura china. Con tanto personal, usuarios y socios de alta calidad en el extranjero, básicamente completamos nuestro despliegue mundial y entramos en la etapa de integración de recursos internacionales con mayor eficacia y fabricando atractivos productos de clase mundial".

En cuanto a las exportaciones culturales, el Dr. Xiao destacó que las compañías trabajan para asegurarse de que sus productos culturales sean atractivos, y enfatizó que quienes consolidan expansiones internacionales deben haber desarrollado una profunda comprensión de los valores más comunes que convocan a toda la humanidad.

Por vez primera, habló de la filosofía "Five Plus" de Perfect World, conformada por "plus horizon", principio promotor de la integración de los recursos internacionales; "plus technology", creadora de una nueva experiencia en el consumo de entretenimiento culturalmente temático; "plus home", eje que enriquece el atractivo de la cultura china; "plus format" para concretar la integración de múltiples formatos, y "plus feelings", principio que enfatiza la responsabilidad social.

A lo largo de la rueda de prensa, el Dr. Xiao señaló que Perfect World planea concentrarse en tres ámbitos. En primer lugar, la compañía seguirá promoviendo su negocio de deportes electrónicos. Además de operar productos deportivos en plataformas electrónicas y mejorar los encuentros de deportes electrónicos, explorará un modelo diversificado de negocios y aumentará su inversión en educación sobre deportes electrónicos a fin de fomentar el intercambio cultural entre jóvenes de todo el globo.

En segundo lugar, la compañía se apegará a su estrategia de globalización al llevar al mercado productos de calidad que combinan versiones con atractivo central en numerosas geografías y están localizadas para satisfacer las expectativas de los jugadores en diferentes segmentos del mercado. En tercer lugar, la compañía desarrollará conglomerados industriales para fomentar distintos modelos de integración transfronteriza con énfasis en la tecnología, la IP y los usuarios que son el alma del público objetivo.

En los últimos quince años, Perfect World no solo se ha ganado el reconocimiento de sus usuarios por sus extraordinarias capacidades de investigación, desarrollo y producción, sino también por el cúmulo de singulares ventajas que ofrece como resultado de la creación de los conglomerados industriales. Hoy, Perfect World está inmersa en una constante innovación. Como lo señalara el Dr. Xiao durante la rueda de prensa, la compañía necesita seguir creando productos y plataformas culturales con atractivo internacional como reflejo de su misión de expansión continua hacia los mercados mundiales.

