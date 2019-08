Dr. Robert H. Xiao, CEO da Perfect World: criando produtos culturais e plataformas com apelo global

O CEO da Perfect World, Dr. Robert H. Xiao disse, durante a coletiva, que a missão principal da empresa, desde o início, tem sido deixar os usuários desfrutar do gratificante estilo de vida proporcionado pelos avanços na tecnologia, juntamente com a inovação nas artes e na criatividade. A missão continuará a mesma na medida em que a Perfect World continua a servir os usuários em todo o mundo.

Foco em três principais negócios listados: filmes e TV, jogos e esportes eletrônicos

A Perfect World lançou primeiramente o negócio de jogos em 2004. Seu primeiro título Perfect World alcançou sucesso sem precedentes por seu próprio mecanismo 3D, o primeiro do seu tipo na China, bem como por seu conteúdo no idioma chinês tradicional da série "O clássico das montanhas e dos mares (The Classic of Mountains and Seas), contribuindo para a ascensão inicial do setor chinês de jogos. Em 2008, a Perfect World iniciou seu negócio de filmes e TV e desde então cresceu rapidamente, sendo produtora de conteúdo de filmes, séries para TV e shows de variedades de alta qualidade.

Durante os últimos 15 anos, a empresa vem sendo reconhecida pelos usuários por suas incríveis capacidades de P&D e produção em meio à forte concorrência no setor, enquanto sua implementação estratégica, voltada para o futuro, abriu o caminho para a adoção de novas abordagens para o desenvolvimento contínuo da empresa.

Como parte de seu plano para 2019, a Perfect World está em vias de lançar diversas séries de TV, incluindo Youth Fight, Single Queen, The Legendary Tavern, Fearless, Flight Test Hero, Legend of Youth, Meng Jian Ji,Skate Into Love, Another Me, The Best of You In My Mind, Love Under the Moon, Homeland, Guardian Angel, Year After Year, Burning, Chinese Peacekeeping Force e Bi Hai Dan Xin, além dos filmes Happy Little Submarine: Space Pals e The Whistleblower, bem como do show de variedades Back to Field 3.

Para seu negócio de jogos, os principais produtos da Perfect World incluem os títulos para aparelhos móveis Return of the Condor Heroes 2, Forsaken World, Albireo, New Swordsman, New Fantasy Zhu Xian, Perfect World Mobile e ReEvolve. Os jogos para consoles Human: Fall Flat e Absolver serão também lançados em breve.

Além dos negócios de filmes e TV e jogos, a Perfect World também conquistou uma posição sólida no setor de esportes eletrônicos nos últimos anos. A empresa não é apenas a distribuidora oficial dos títulos de esportes eletrônicos DOTA2 e CS: GO, mas também continua a criar eventos de esportes eletrônicos de grande destaque como os Campeonatos Asiáticos de DOTA2. Particularmente, o Campeonato Internacional DOTA2 (TI9) realizado pela Valve Corporation com assistência da Perfect World, que terá início nesse mês, em Xangai. Até o presente, a Perfect World se tornou uma das principais empresas de esportes eletrônicos.

Revelando a filosofia "Os Cinco Mais (Five Plus)" pela primeira vez

A Perfect World está entre as primeiras empresas de entretenimento que se expandiram além das fronteiras do mercado doméstico, e, como primeiro passo de seu plano de globalização, a Perfect World estabeleceu uma subsidiária integral nos Estados Unidos em 2008. Durante os últimos 11 anos, a empresa levou seus produtos para mais de 100 países e regiões, sendo os mercados principais nos Estados Unidos, Europa e Ásia. A Perfect World tem mais de 20 subsidiárias em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos, Holanda, França, Coreia do Sul e Japão. A empresa também é a primeira empresa chinesa a estabelecer uma parceria de longo prazo com um dos "cinco grandes" estúdios de Hollywood.

O Dr. Xiao relembrou, "A Perfect World vê uma correlação entre o crescimento da empresa e o aumento do interesse pela cultura chinesa em todo o mundo. Com tantos funcionários, usuários e parceiras de alta qualidade em mercados internacionais, basicamente completamos nossa implementação global e entramos numa fase de integração de recursos globais de forma mais eficiente e estamos produzindo produtos atrativos de classe mundial".

Comentando sobre exportações culturais, o Dr. Xiao observou que as empresas lutam para que seus produtos culturais sejam atrativos, enfatizando que, aqueles que obtêm sucesso em sua expansão global, têm que ter desenvolvido um profundo conhecimento dos valores mais comuns que unem todos os membros da humanidade.

Pela primeira vez, ele falou sobre a filosofia "Os Cinco Mais" da Perfect World, a qual se divide em "mais horizonte", promovendo a integração global de recursos, "mais tecnologia", criando uma nova experiência no consumo de entretenimento com tema cultural, "mais lar" aprimorando o apelo da cultura chinesa, "mais formatos", atingindo a integração de formatos múltiplos, e "mais sentimentos", enfatizando a responsabilidade social.

Durante a coletiva de imprensa, o Dr. Xiao disse que a Perfect World planeja se concentrar em três áreas no futuro. Primeiramente, a empresa continuará a promover seu negócio de esportes eletrônicos. Além de operar produtos de esportes eletrônicos e melhorar os eventos de esportes eletrônicos, a empresa explorará um modelo de negócios diversificado e aumentará seus investimentos na educação dos esportes eletrônicos, promovendo intercâmbios culturais entre jovens de todo o mundo.

Em segundo lugar, a empresa irá aderir à sua estratégia de globalização, lançando produtos de qualidade que são uma mistura de versões com grande apelo comercial em muitos mercados, e localizadas para atender às expectativas dos jogadores em diferentes segmentos do mercado. Em terceiro lugar, a empresa construirá grupos industriais, promovendo diferentes modelos para integração internacional com foco na tecnologia, PI e nos usuários que formam o seu principal público, ele disse.

Durante os últimos 15 anos, a Perfect World não somente recebeu o reconhecimento dos usuários por suas excelentes capacidades de produção e P&D, mas também acumulou vantagens exclusivas como resultado da criação de grupos industriais. Atualmente, a Perfect World está constantemente inovando. Como disse o Dr. Xiao, na coletiva de imprensa, a empresa precisa continuar a criar produtos culturais e plataformas com apelo global, que refletem sua missão de expansão contínua nos mercados mundiais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/958358/Perfect_World_CEO.jpg

FONTE Perfect World Co., Ltd.

