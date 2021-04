Création d'Ardonagh Global Partners à la suite de l'acquisition d'AccuRisk Solutions LLC

Ardonagh Global Partners accélère la stratégie internationale de The Ardonagh Group

Annonce l'acquisition d'AccuRisk Solutions LLC (« AccuRisk »), un assureur général (souscripteur) basé aux États-Unis

Après le refinancement de l'été 2020, Ardonagh s'est engagé à ce jour à investir 155 millions de livres dans les fusions et acquisitions

LONDRES, 6 avril 2021 /PRNewswire/ -- The Ardonagh Group (« Ardonagh » ou le « Groupe »), l'un des 20 premiers courtiers mondiaux avec une prime brute émise de plus de 10 milliards de dollars, annonce aujourd'hui le lancement d'Ardonagh Global Partners (« AGP ») et sa première acquisition aux États-Unis.

La stratégie d'AGP consiste à investir dans des plateformes de premier plan opérant sur des marchés attrayants et des marchés verticaux de produits en dehors du Royaume-Uni et de l'Europe. Cette stratégie sera intégrée à la nouvelle plateforme internationale d'Ardonagh. En offrant un accès aux capacités commerciales, à l'expertise en gestion et au financement d'Ardonagh, AGP deviendra un partenaire de choix pour les meilleures équipes de gestion.

AGP sera dirigée par Des O'Connor, qui a mené avec succès une stratégie d'achat et de construction en tant que PDG de Bravo Group, le plus grand réseau de courtiers d'assurance indépendants au Royaume-Uni qui a intégré Ardonagh en 2020.

Aujourd'hui, AGP a accepté d'acquérir le souscripteur américain AccuRisk dans une co-entreprise avec le groupe Amynta. Outre AccuRisk, AGP supervisera Resilium, le plus grand réseau d'intermédiaires indépendants d'Australie, et le courtier spécialisé en fusions acquisitions Hemsley Wynne Furlonge LLP, des sociétés que l'entreprise a acquises en février et mars 2021, respectivement. Les trois acquisitions ont été financées par le mécanisme d'acquisition consentie du Groupe.

Resilium est le plus grand réseau d'intermédiaires indépendants d'Australie. Il sera la pièce maîtresse des opérations australiennes et permettra à Ardonagh de tirer parti des opportunités pour l'ensemble du portefeuille en Australie.

Hemsley Wynne Furlonge est un courtier d'assurance spécialiste des fusions-acquisitions, qui structure les solutions d'assurance personnalisées pour les risques transactionnels, se spécialisant dans les produits relatifs aux garanties et indemnisations, à la fiscalité, au risque contingent et à l'indemnisation environnementale. Avec des bureaux à Londres et en Allemagne, l'entreprise a connu une forte croissance depuis son lancement en 2014.

AccuRisk est un assureur général basé à Chicago, spécialisé en assurance maladie en excédent de pertes, en accidents du travail et en produits complémentaires de santé pour les petites et moyennes entreprises. Aux États-Unis, le marché de l'assurance maladie en excédent de pertes a rapidement augmenté, passant de 10 milliards de dollars en 2010 à 24 milliards de dollars en 2020, alors que les employeurs cherchent des solutions de rechange au marché entièrement assuré. AccuRisk s'est également étendu aux lignes de services captives et auxiliaires, car ces marchés offrent d'importantes possibilités de croissance aux États-Unis. L'acquisition permettra à Ardonagh d'entrer sur le marché américain d'importance stratégique, qui est le plus grand marché de l'assurance au monde.

En 2020, Ardonagh a généré 9 % de son chiffre d'affaires Pro Forma de 836 millions de livres sterling sur sa plateforme internationale depuis un démarrage quasi stationnaire en 2019, démontrant la croissance rapide de ce segment. Le Groupe prévoit une nouvelle croissance substantielle et des investissements dans Ardonagh International au cours des 12 prochains mois et au-delà.

David Ross, directeur général d'Ardonagh, a commenté : « La création d'Ardonagh Global Partners ouvre un nouveau chapitre passionnant de notre histoire avec une présence sur trois continents en plus de nos opérations de gros mondiales.

« Avec chaque acquisition, nous visons à devenir un partenaire stratégique pour les entreprises et les équipes de gestion de haute qualité, en tirant parti de l'ampleur de nos activités et de notre expertise collective pour créer de la valeur pour tous les intéressés. »

THE ARDONAGH GROUP

Ardonagh Group Limited est une société de portefeuille et n'est pas réglementée. Diverses filiales du Groupe sont réglementées, selon les besoins, pour mener leurs activités.

Le Groupe est le plus grand courtier d'assurances indépendant du Royaume-Uni grâce à un réseau de plus de 100 sites au Royaume-Uni et en Irlande et à un effectif de plus de 7 000 collaborateurs.

Créée en 2017, Ardonagh rassemble aujourd'hui les meilleures marques de leur catégorie, proposant une couverture dans le secteur du transport, pour les fourgonnettes et entreprises de transport spécialisées, ou les voitures et motos classiques, ainsi que dans le secteur de l'assurance maladie privée pour les PME britanniques.

Le groupe Ardonagh a été créé en 2017 avec le soutien des actionnaires majoritaires HPS et Madison Dearborn Partners, deux grands groupes américains de capital privé.

