Criação do Ardonagh Global Partners após aquisição da AccuRisk Solutions LLC

Ardonagh Global Partners acelera estratégia internacional do Ardonagh Group

Anuncia a aquisição da AccuRisk Solutions LLC ("AccuRisk"), um Agente de Subscrição Especializado (Managing General Underwriter, MGU) em stop loss saúde dos EUA

Após o refinanciamento de verão de 2020, até o momento Ardonagh se comprometeu a investir £155 milhões em fusões e aquisições

LONDRES, 6 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- O Ardonagh Group ('Ardonagh' ou o 'Grupo'), um dos 20 maiores Corretores Globais, com prêmio bruto superior a $10 bilhões, anuncia hoje o lançamento do Ardonagh Global Partners ("AGP") e a sua primeira aquisição nos Estados Unidos.

A estratégia do AGP é investir em plataformas líderes que operam em mercados atraentes e verticais de produtos fora do Reino Unido e da Europa e ficará dentro da nova plataforma internacional do Ardonagh. Ao oferecer acesso aos recursos comerciais, experiência em gestão e financiamento do Ardonagh, o AGP se tornará um parceiro preferencial para as melhores equipes de gestão.

O AGP será liderado por Des O'Connor, que conduziu uma estratégia de compra e construção bem-sucedida como CEO do Bravo Group, a maior rede de corretores de seguros independentes do Reino Unido, que se tornou parte do Ardonagh em 2020.

Hoje, o AGP concordou em adquirir a AccuRisk, seguradora de saúde e benefícios dos EUA em uma joint venture com o Amynta Group. Além da AccuRisk, o AGP supervisionará a Resilium, maior rede intermediária independente da Austrália, e a Hemsley Wynne Furlonge LLP, corretora especializada em fusões e aquisições, empresas adquiridas em fevereiro e março de 2021, respectivamente. As três aquisições foram financiadas por meio do compromisso de aquisição do grupo.

A Resilium é a maior rede intermediária de propriedade independente da Austrália e atuará como peça central das operações australianas e permitirá que o Ardonagh alavanque oportunidades para um portfólio mais amplo dentro da Austrália.

A Hemsley Wynne Furlonge é uma corretora de seguros especializada em Fusões e Aquisições, que organiza soluções de seguro sob medida para riscos transacionais, especializada em Garantia e Indenização, Impostos, Riscos Contingentes e Produtos de Indenização Ambiental. Com escritórios em Londres e Alemanha, a empresa cresceu substancialmente desde o seu lançamento em 2014.

A AccuRisk é um Agente de Subscrição Especializado (MGU) sediado em Chicago, especializado em stop loss saúde, acidentes de trabalho e produtos complementares de saúde para pequenas e médias empresas. O mercado de stop loss saúde dos EUA expandiu rapidamente de $10 bilhões de dólares em 2010 para $24 bilhões em 2020, na medida que os empregadores buscam alternativas para o mercado totalmente segurado. A AccuRisk também se expandiu para as linhas de serviço cativos e complementares, uma vez que esses mercados têm oportunidades significativas de crescimento nos EUA. A aquisição permitirá que o Ardonagh entre no estrategicamente importante mercado dos EUA, que é o maior mercado de seguros do mundo.

Em 2020, a Ardonagh gerou 9% de sua renda Pro Forma de £836 milhões de sua plataforma internacional a partir de um início praticamente contínuo em 2019, demonstrando o rápido crescimento deste segmento. O Grupo espera crescimento e investimento substanciais no Ardonagh International nos próximos 12 meses e mais adiante.

David Ross, diretor executivo da Ardonagh, comentou: "A criação do Ardonagh Global Partners abre um novo capítulo empolgante de nossa história, com presença em três continentes, além de nossas operações globais de atacado.

"A cada aquisição, nosso objetivo é nos tornarmos um parceiro estratégico para empresas e equipes de gestão de alta qualidade, aproveitando nossa escala coletiva e experiência para gerar valor para todos os envolvidos."

NOTAS AOS EDITORES

O ARDONAGH GROUP

O Ardonagh Group Limited é uma holding e não é regulamentado. Várias subsidiárias do grupo são regulamentadas, conforme necessário, para conduzir seus negócios.

O grupo é o maior corretor de seguros independente do Reino Unido, com uma rede de mais de 100 locais em todo o Reino Unido e Irlanda, e um quadro de funcionários de mais de 7.000 pessoas.

Formado em 2017, o Ardonagh reúne hoje as melhores marcas da categoria em empresas especializadas em transporte e vans, carros e motocicletas clássicas e seguros de saúde particulares para PMEs do Reino Unido.

O Ardonagh Group foi criado em 2017 com o apoio dos acionistas majoritários HPS e Madison Dealborn Partners, dois grandes grupos de private equity com sede nos EUA.

Para maiores informações, entre em contato pelo e-mail: [email protected]

CONTATO:

+44 (0) 20 7250 1446

FONTE Ardonagh Group

SOURCE Ardonagh Group