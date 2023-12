Création d'un nouveau centre d'excellence visant à catalyser la mise en œuvre de l'article 6 de l'Accord de Paris

Le nouveau Centre d'excellence pour l'action climatique (CACE), basé au Qatar, servira de catalyseur pour les partenariats publics-privés afin d'accélérer la mise en œuvre de l'article 6 de l'Accord de Paris sur le climat.

Le CACE offrira le soutien aux gouvernements et au secteur privé pour renforcer le savoir-faire et le financement climatique. Son objectif est de faciliter le flux de financements essentiels vers des projets réduisant les émissions et favorisant les objectifs de développement durable.

Le Global Carbon Council complète cette démarche en présentant un nouveau registre mondial du carbone, fournissant une solution intégrée de pointe pour le suivi des émissions, et en s'engageant dans le développement de méthodologies innovantes liées au captage et au stockage du carbone, ainsi qu'aux solutions fondées sur la nature.

DUBAÏ, EAU, 6 décembre 2023 /PRNewswire/ -- L'Organisation du Golfe pour la recherche et le développement (GORD), promoteur du Global Carbon Council (GCC), un programme international axé sur les crédits carbone et le développement durable, a inauguré aujourd'hui le Centre d'excellence pour l'action climatique (CACE) dans le but d'accélérer la mise en œuvre de l'article 6 de l'Accord de Paris. Cette initiative s'accompagne d'une série de nouvelles mesures sur le marché du carbone visant à appuyer les objectifs mondiaux de décarbonisation.

Dr. Vinitaa Apte, Founder of Terre Policy Centre; Dr Yousef Alhorr, Founding Chairman of Global Carbon Council and the Gulf Organisation for Research & Development; and Kishor Rajhansa, Chief Operating Officer at Global Carbon Council

Le CACE offrira un ensemble complet de solutions à fort impact pour assister les gouvernements et le secteur privé dans la réduction des émissions et la promotion des objectifs de développement durable (ODD). Il apportera une assistance technique aux pays pour accéder aux marchés du carbone, faciliter la réduction et l'élimination des émissions, mobiliser des financements climatiques, optimiser les ressources pour les investisseurs et générer de nouveaux projets.

Cette initiative survient dans un contexte où l'on estime que les pays en développement auront besoin de 4,4 milliards de dollars pour mettre en œuvre leurs contributions déterminées au niveau national, soulignant ainsi l'importance cruciale du financement du secteur privé.

Yousef Alhorr, président fondateur du CCG, a souligné : « Afin de permettre au monde de prospérer face à l'incertitude politique et économique, il est impératif de développer des approches innovantes, efficaces et adaptées pour stimuler et accroître le financement des contributions déterminées au niveau national (CDN) et des plans de développement nationaux. Nous devons encourager les investissements dans les initiatives d'atténuation, et le financement privé joue un rôle crucial à cet égard. Le nouveau CACE est une structure puissante pour établir des partenariats public-privé qui contribueront à la mise en œuvre des mécanismes de l'article 6, favorisant ainsi la création d'un écosystème propice à la transformation économique et à l'accélération de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. »

Le CACE se concentre sur trois piliers stratégiques de soutien, à savoir la préparation à l'article 6, le développement du marché des résultats d'atténuation transférés au niveau international (ITMO) et l'accélération de la décarbonisation. Ces fondements seront étayés par l'utilisation de technologies numériques visant à assurer l'intégrité, à instaurer la confiance et à éviter les doubles comptages lors des échanges d'ITMO. Ils engloberont également des vérifications des garanties environnementales et sociales, ainsi qu'une communication stratégique mondiale sur l'article 6 afin de partager les meilleures pratiques.

Au cours de la COP28, le GCC a par ailleurs conclu un accord avec Global Environmental Markets pour obtenir une solution de registre carbone intégralement intégrée, connue sous le nom de Global Carbon Registry®. Cette solution offrira une plateforme unique aux pays pour établir leurs propres registres nationaux de carbone, capitalisant sur le cadre normatif solide et l'expertise du GCC.

Le GCC a également fourni une mise à jour sur le développement de ses méthodologies innovantes, comprenant son nouveau cadre réglementaire pour la capture et le stockage du carbone, ainsi que le lancement de sa norme de projet pour les solutions fondées sur la nature.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.globalcarboncouncil.com/a-new-centre-of-excellence-announced-aimed-at-catalyzing-the-implementation-of-article-6-of-the-paris-agreement/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2293431/Global_Carbon_Council.jpg