Création d'une nouvelle référence en matière de stockage de l'énergie dans les batteries au lithium de longue durée : lancement mondial de la série phare Mr. d'EVE Energy

HUIZHOU, Chine, 26 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de l'engagement mondial en faveur du plafonnement carbone et de la carboneutralité, la demande de stockage d'énergie à grande échelle et de longue durée est devenue plus importante.

EVE Energy a dévoilé sa technologie CTT dès octobre 2022 et est l'un des pionniers |dans le domaine du stockage de l'énergie dans les batteries au lithium de longue durée.

Comment réaliser une percée dans le domaine du stockage de l'énergie dans les batteries au lithium de longue durée ? Le 25 janvier 2024, EVE Energy a organisé une conférence de lancement en ligne pour sa série phare Mr. sur le thème « Stockage d'énergie fiable avec les grosses batteries d'EVE Energy », dévoilant sa cellule de batterie Mr. Big et son système Mr. Giant.

La cellule de batterie de Mr. Big a une capacité élevée de 628 Ah et utilise la technologie d'empilage à grande vitesse de troisième génération qui offre une efficacité énergétique de 96 %. Le système Mr. Giant utilise un conteneur standard de 20 pieds, fournissant une capacité énergétique de 5 MWh et un rendement énergétique élevé de 95 %.

M. Yuan Dingding, directeur technique de la division des batteries LFP d'EVE Energy, a expliqué que la nouvelle série phare Mr. est basée sur la technologie et les théories électrochimiques et intègre des technologies innovantes telles que la collecte de courant, la technologie 3T et le séparateur 14 μm, permettant une perte de chaleur minimale entre les cycles de charge et de décharge, et que les produits sont « plus efficaces, plus simples et plus sûrs », inaugurant une nouvelle définition des ESS (systèmes de stockage d'énergie) et répondant efficacement aux besoins du développement du stockage de l'énergie à grande échelle et à longue durée.

La batterie a sa vitalité : Même une augmentation de 1 % de l'efficacité énergétique basée sur les principes électrochimiques compte

Selon les calculs, une augmentation de 1 % de l'efficacité énergétique se traduira par une augmentation de 3,6 millions de yuans du bénéfice d'exploitation pour les clients tout au long du cycle de vie.

Afin d'améliorer l'efficacité énergétique et la rentabilité pour les clients, l'équipe de R&D d'EVE Energy conserve un esprit de recherche scientifique et prend l'initiative de créer un modèle innovant de collecte de courant électrochimique, basé sur le principe de l'électrochimie. Au cours de ce processus, l'équipe de R&D d'EVE Energy a créé des languettes et des pôles de batterie avec des positions et des tailles de « ratio du nombre d'or », comme l'ouverture d'une « autoroute » pour l'électronique, a réalisé une percée en matière d'efficacité énergétique.

« La batterie a sa vitalité et nous fabriquons toujours chaque batterie avec respect. » Telle est la culture d'entreprise d'EVE Energy.

Nous garantissons une alimentation électrique à long terme et assurons la restauration de la Terre à chaque charge et à chaque décharge.

Afin de résoudre le problème de l'uniformité de la température dans les grands volumes de batteries, EVE Energy a inventé la technologie 3T, qui est l'une des technologies de base de la série phare Mr.

Selon Yuan Dingding, l'inspiration pour la technologie révolutionnaire 3T est venue du classique de la science-fiction Le Problème à trois corps. Dans le livre, il existe une arme appelée la feuille bidimensionnelle, qui provoque l'effondrement de l'espace tridimensionnel en espace bidimensionnel. Cette idée a inspiré l'équipe R&D.

EVE Energy a incorporé dans ses batteries des dispositifs de « feuille bidimensionnelle » pour convertir la diffusion thermique dans l'espace tridimensionnel pendant le cycle de charge-décharge des batteries en échange de chaleur dans l'espace bidimensionnel. Elle est parvenue à résoudre le problème de la production de chaleur avec des batteries de grande capacité et à améliorer l'efficacité énergétique des batteries et des systèmes.

La technologie 3T a permis de réduire la différence de température de 8 °C à 1,5 °C pour les batteries Mr. Big. Cela permet aux systèmes Mr. Giant d'afficher une efficacité énergétique pouvant atteindre 95 %, avec des différences de température contrôlées en dessous des 3 °C et une diminution de 5 °C de la température maximale.

Grâce aux progrès constants des technologies de batteries au lithium, les solutions optimisées de stockage de l'énergie permettront de libérer tout le potentiel de l'énergie photovoltaïque, d'assurer une alimentation en électricité stable toute la journée et toute la nuit et de contribuer à la restauration de la Terre.

Construire l'essence même du « stockage fiable de l'énergie avec les grandes batteries d'EVE Energy » pour faire entrer le monde dans l'ère du stockage de l'énergie à grande échelle.

Fondé sur le respect des batteries, EVE Energy adhère constamment à ses aspirations initiales et aborde chaque produit avec sérieux.

Le système intégré Mr. Big, d'une capacité de 628 Ah, a permis de réduire de 50 % le nombre d'éléments de la batterie par rapport à la solution classique de 314 Ah ; en ce qui concerne la conception du bloc-batterie, la conception intégrale du grand bloc-batterie a été adoptée pour réduire de 50 % les points de soudure, les bandes d'acier et les plaques d'extrémité ; au niveau du système, le nombre de points de collecte d'informations et de câbles a été réduit de 50 %.

L'innovation des procédés a toujours été au cœur de l'innovation technologique d'EVE Energy. Par exemple, les séparateurs de 14 μm sélectionnés par EVE Energy pour sa série phare Mr. ont une épaisseur qui dépasse de loin les normes de l'industrie et améliorent considérablement les performances de sécurité des batteries.

Selon Yuan Dingding, cette technologie de séparateur à revêtement spécial a un excellent effet d'arrêt thermique. Lorsque la température atteint une valeur critique, les particules de revêtement fondent et évitent les risques potentiels. En outre, le revêtement double face est conçu pour assurer une sécurité accrue des séparateurs.

En tant que première entreprise à introduire et à réaliser une production de masse rapide de sa série phare Mr., EVE Energy a fait un bond en avant dans la technologie des batteries de stockage de l'énergie. Ces progrès permettront de stimuler la propulsion de la société vers une ère du stockage de l'énergie plus propre, plus efficace et plus durable et de faire entrer le monde dans une ère du stockage de l'énergie à grande échelle.