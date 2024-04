EVE Energy beteiligt sich mit zwei Ständen an der Solarex Istanbul in der Türkei

ISTANBUL, April 5, 2024 /PRNewswire/ -- Am 4. April versammelten sich mehr als 350 Aussteller und Zehntausende von Besuchern auf der Solarex Istanbul in der Türkei, um die neuesten Entwicklungen und Zukunftstrends im Bereich der Photovoltaiktechnologien zu erkunden. EVE Energy war zum ersten Mal mit zwei Ständen vertreten und präsentierte eine breite Palette von Energiespeicherprodukten, um seine starke Forschungs- und Entwicklungskompetenz im Bereich der Energiespeicherung zu zeigen, die zu einem der Höhepunkte der Messe wurde.

Mr. Flagship Series definiert ESS neu

Auf dieser Messe hat EVE Energy einen exklusiven Stand für die Produkte der Mr. Flagship-Serie eingerichtet. Die Produkte der Flaggschiffserie mit dem Kernkonzept "Effizient, einfach und sicher" haben das traditionelle Design von Energiespeichersystemen grundlegend verändert, ESS auf der Grundlage der Produktvorteile neu definiert und die Probleme im Zeitalter der groß angelegten Energiespeicherung vorzeitig gelöst. Ihre herausragende Leistung hat die Aufmerksamkeit vieler Besucher auf sich gezogen und sie zu einem Highlight des Veranstaltungsortes gemacht.

Effizient: Mit Unterstützung der innovativen Stromabnahme-Technologie und der exklusiven 3T-Technologie wird die Energieeffizienz der Batteriezellen und -systeme der Mr. Flagship-Serie um 1 % erhöht, wodurch die Betriebskosten der Kunden über die gesamte Lebensdauer um 3,6 Millionen RMB gesenkt werden können;

Einfach: Mit der doppelt so großen Batteriezelle, dem durchgängigen Design und dem minimalistischen Integrationssystem wird die Wartungsfreundlichkeit um 50 % erhöht und die Anforderungen an die Betriebsüberwachung um 50 % reduziert, so dass jeder Kunde den einfachen Betrieb des Energiespeicherkraftwerks genießen kann;

Sicher: Die drei Schichten des strengen Sicherheitsschutzes, einschließlich der speziellen Membranbeschichtung und der Eigensicherheit auf der Zellebene, des Vollzeitüberwachungsschutzes auf der Packebene und des Temperaturmanagements auf der Systemebene, bilden gemeinsam eine sorgenfreie Sicherheitsschutzlinie für die Mr. Flagship-Serie;

Anpassung der Nachfrage an alle Szenarien, Muster der globalen Zusammenarbeit

In Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen der Branche präsentierte EVE Energy in Kooperation mit AKSA ein umfassendes Angebot an Produkten und BMS-Lösungen für die Bereiche Strom, Haushalt und Kommunikation auf dem Messestand. Darunter waren Starprodukte wie LF100MA, LF280K, MB30, MB31, ein 4MWh-Energiespeichersystem und ein Außenschrank mit Flüssigkeitskühlung, die viel Aufmerksamkeit auf sich zogen und viele Besucher zu Gesprächen veranlassten. Diese Produkte sind nicht nur ein Beweis für die starke Forschungs- und Entwicklungskompetenz von EVE Energy im Bereich der Energiespeicherung, sondern spiegeln auch die hohe Anpassungsfähigkeit an die Bedürfnisse aller Szenarien wider.

Bereits im Januar dieses Jahres unterzeichnete EVE eine Absichtserklärung mit dem führenden türkischen Kraftwerks- und Netzbetreiber AKSA zur Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens in der Türkei. Durch die Integration der hervorragenden Ressourcen beider Parteien will EVE dem sich rasch entwickelnden türkischen Energiemarkt neue Impulse verleihen. In der Vergangenheit hat EVE solide Kooperationsbeziehungen mit vielen bekannten Energieunternehmen in der ganzen Welt aufgebaut, wie z. B. POWIN, Wärtsilä und ABS, und gemeinsam die Entwicklung des neuen Energiebereichs gefördert.

Als einer der 3 weltweit führenden Anbieter von Batteriespeicherlösungen kann EVE Energy die Bedürfnisse globaler Kunden mit seinen einzigartigen Vorteilen eines Multi-Szenario- und kundenspezifischen Ansatzes erfüllen und schrittweise ein breites Muster von "globaler Herstellung, globalem Service und globaler Zusammenarbeit" aufbauen. Mit Blick auf die Zukunft wird EVE Energy weiterhin eine grüne, saubere und kohlenstoffarme Entwicklung verfolgen, mit globalen Partnern zusammenarbeiten, um den Wohlstand der neuen Energieindustrie zu fördern und zur grünen Entwicklung der Erde beizutragen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2380050/EVE_Energy.jpg