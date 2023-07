Credenciamento do GHA ajuda a posicionar o Hospital Dr. Sulaiman Al-Habib em Al Khobar como um destino confiável para viagens médicas

PALM BEACH GARDENS, Flórida, 19 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Em uma conquista significativa que ressalta firmemente seu compromisso com os mais altos padrões de saúde, o Hospital Dr. Sulaiman AL-Habib em AL Khobar, Arábia Saudita, foi premiado com o distinto credenciamento de serviços de turismo médico pelo Global Healthcare Accreditation (GHA). Essa premiação valida o compromisso do HMG Al Khobar em oferecer uma jornada excepcional para pacientes de viagem médica, desde o primeiro contato até os resultados clínicos superiores e o cuidado pós-tratamento.

O Dr. Sulaiman Al Habib Medical Group (HMG) é conhecido por seus excepcionais serviços de saúde em 9 hospitais de ponta localizados na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Reino do Bahrein. O HMG Al Khobar é o primeiro hospital do HMG a ser credenciado pelo GHA, e espera-se que vários outros iniciem o processo de credenciamento em breve.

O HMG Al Khobar conquistou uma reputação notável dentro do distinto grupo médico, como evidenciado por seus numerosos credenciamentos internacionais. O hospital obteve com sucesso o credenciamento HIMSS EMRAM Estágio 7 dos EUA, Avaliação Hospitalar de Segurança do Paciente da Organização Mundial da Saúde (OMS), American College of Radiology (ACR), College of American Pathologists (CAP) e Association for the Advancement of Blood & Biotherapies (AABB), além do CBAHI. Também é reconhecido como o primeiro projeto de saúde digital totalmente integrado da região.

O GHA é reconhecido como líder global em turismo médico e turismo de saúde, tendo desenvolvido padrões internacionais credenciados pela ISQua/IEEA e normas profissionais para viagens médicas em consulta com os principais especialistas globais nos setores que representa, incluindo prestadores de saúde, seguradoras e empregadores. O selo de credenciamento do GHA ajuda a construir confiança demonstrando aos pacientes e contribuintes internacionais que a organização implementou procedimentos e políticas destinados a mitigar os riscos para pacientes de viagens médicas e melhorar a experiência do paciente em cada etapa da jornada do paciente.

O Sr. Abdullah Abdulaziz Al Turki, diretor geral do HMG Al-Khobar, disse: "Com milhares de histórias de sucesso de nossos valiosos pacientes e suas famílias, o Hospital Dr. Sulaiman Al Habib, em Al-Khobar conquistou uma reputação como prestador de serviços de saúde de classe mundial. Os serviços exclusivos do hospital atraíram pacientes internacionais e seu impacto no país e na comunidade é significativo. A obtenção do credenciamento GHA é um momento de orgulho para nós, sinalizando nosso profundo compromisso com o avanço das experiências e resultados do paciente para pacientes locais e internacionais".

O GHA se dedica ao avanço da qualidade e segurança da saúde no setor de turismo médico. Por meio de seus serviços de credenciamento, certificação, treinamento, desenvolvimento e otimização e consultoria, o GHA visa promover a transparência, o cuidado centrado no paciente e a melhoria contínua. Além disso, o processo de credenciamento do GHA posiciona os profissionais de saúde para atrair e atender pacientes de viagens médicas, melhorando assim não apenas os resultados clínicos e a satisfação do paciente, mas também impactando positivamente o desempenho dos negócios da organização.

A Sra. Renée-Marie Stephano, diretora executiva interina do GHA, enfatizou o papel transformador do credenciamento do GHA, dizendo: "O credenciamento do GHA serve como um selo de confiança e qualidade na assistência médica, garantindo aos pacientes, governos, seguradoras, facilitadores e outras partes interessadas que os hospitais credenciados pelo GHA, como o HMG Al Khobar, estão comprometidos com os mais altos padrões de atendimento ao paciente e resultados médicos bem-sucedidos. Além disso, ao garantir o credenciamento do GHA, o HMG Al Khobar destacou sua dedicação a um objetivo fundamental da Visão 2030 da Arábia Saudita, que é facilitar o acesso e melhorar a qualidade e eficiência dos serviços de saúde. Parabenizamos o HMG Al Khobar por alcançar este respeitado reconhecimento".

Para promover a conscientização sobre a importância do credenciamento do GHA para a segurança e a experiência do paciente, o Global Healthcare Accreditation lançou uma extensa campanha de marketing bilíngue (inglês e árabe) para consumidores e compradores. O objetivo é educar o mercado sobre os benefícios significativos de escolher hospitais que obtiveram o credenciamento do GHA para seus programas de turismo médico.

O Sr. Abdullah Abdulaziz Al Turki continuou dizendo: "Obter o credenciamento do GHA para serviços de turismo médico nos oferece a oportunidade de ingressar na rede internacionalmente reconhecida de provedores do GHA, bem como aumentar a visibilidade por meio das iniciativas de conscientização do consumidor do GHA que alcançam um público global. Estamos entusiasmados por fazer parte dessa missão, impulsionando nosso alcance para pacientes em todo o mundo e afirmando ainda mais nosso status como prestador de serviços de saúde confiável".

A Sra. Stephano observou: "O GHA e nossa equipe de avaliadores gostariam de estender nosso mais profundo apreço e elogio à equipe de Melhoria da Qualidade Corporativa e Segurança do Paciente do HMG Al Khobar por sua dedicação inabalável, compromisso incomparável e trabalho em equipe excepcional que resultou em seu credenciamento bem-sucedido. Seu trabalho árduo e esforços incansáveis realmente elevaram o nível de qualidade, e estamos orgulhosos de estar associados a uma equipe tão notável".

A conquista do HMG Al Khobar é de fato um momento marcante para o setor de saúde da Arábia Saudita, destacando o compromisso da região em fornecer atendimento de classe mundial aos pacientes. Outras instituições de saúde na região e além podem se inspirar nessa conquista, entendendo que o credenciamento do GHA não só melhora sua reputação, mas também as prepara para o crescimento dos negócios e aumento da demanda.

Sobre o HMG Al Khobar:

O HMG Al Khobar é um dos onze hospitais do Dr. Sulaiman Al Habib Medical Group. Ostentando uma das principais redes de saúde do Oriente Médio, a organização está comprometida em avançar as fronteiras da saúde, investindo continuamente em tecnologias médicas de última geração e promovendo uma cultura de aprendizado e inovação contínuos. Essa dedicação em permanecer na vanguarda dos avanços médicos permite que eles ofereçam aos pacientes acesso às mais recentes ferramentas de diagnóstico, tratamentos avançados e avanços médicos inovadores.

Sobre o Global Healthcare Accreditation (GHA):

O Global Healthcare Accreditation® (GHA) é a autoridade global reconhecida em credenciamento e certificação com foco em viagens médicas e de bem-estar, turismo de saúde, segurança e bem-estar. Fundado em 2016, o objetivo inicial de negócios do GHA era melhorar a experiência do paciente para turistas médicos e apoiar os prestadores de serviços de saúde na validação da qualidade, aumento da visibilidade e implementação de um modelo de negócios sustentável para viagens médicas. Desde então, o GHA é pioneiro em vários programas para organizações e indivíduos, que abrangem todo o espectro de atendimento contínuo e oferece certificação e credenciamento em todos os aspectos da saúde e do bem-estar.

