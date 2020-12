Credorax samarbeider med Hero Gaming for å tilby smarte anskaffelsestjenester, effektivisere betalingsprosessen for europeiske brukere

- Smart betalingsleverandør vil lette anskaffelse av tjenester for en av spillindustriens mest anerkjente selskaper

TEL AVIV, Israel, 15. desember 2020 /PRNewswire/ -- I dag kunngjorde den ledende leverandøren av smartbetalinger og kjøpebank, Credorax , og det ledende Malta-baserte spillselskapet, Hero Gaming , et samarbeid som vil gjøre det mulig for Hero Gaming å godta og behandle betalinger fra spillere over hele Europa.

Credorax smarte anskaffelsesløsning er designet for å gi selskaper en anskaffelsesopplevelse i motsetning til andre. Hero Gaming vil ha tilgang til Credorax sin skreddersydde anskaffelsesløsning, inkludert verdiøkende forretningstjenester, godkjenningsgrad- og analyseoptimalisering, og 24/7 proaktiv overvåking av kjøperkontoen. Dette er i tillegg til de mange andre fordelene Credorax tilbyr, for eksempel telekomnivå (99,999%) for behandling av betalinger, behandle betalinger , designet for å maksimere forretningsvekst og optimalisere operasjonelle prosesser.

"Vi er glade for å tilby våre robuste anskaffelsestjenester til Hero Gaming," sa Alon Bigler, VP business utvikler hos Credorax. Våre høye nivå av godkjenning og enhetlig løsning vil gjøre det mulig for Hero Gaming raskt og fortrolig å utvide seg til nye markeder over hele Europa. Vi ser frem til å tilby våre personlige tjenester for å møte Hero Gaming sitt mangfoldige betalingsbehov når de etablerer seg som en leder i den europeiske spillindustrien."

Markedet for online spill har opplevd betydelig vekst i en tid da folk er begrenset til sine hjem og kasinoer er stengt. Det er viktigere enn noensinne å sikre at betalingsbehandlingssystemene har høye godkjenningsgrader og ikke krasjer på grunn av mange spillere. Credorax har smidighet til å gå inn og tilby overlegne finansielle tjenester og sikre høye godkjenningsgrader som uunngåelig fører til høyere konverteringsfrekvenser.

"Med sin robuste og målbare løsning, var Credorax det åpenbare valget når vi lette etter en erverver," sa David Borg, leder for betaling hos Hero Gaming. "Vi føler oss ekstremt sikre på vår betalingsbehandling når vi tar de neste skrittene for å utvide i Europa, og det var viktig å finne en partner vi kan vokse med. Etter hvert som spillindustrien fortsetter å utvide seg, vet vi at Credorax vil støtte oss når vi velger å utvide våre betalingstilbud og imøtekomme nye markeder."

Om Credorax

Credorax er en smart betalingsleverandør og fullstendig lisensiert kjøpebank som tilbyr behandling av e-handel og omnikanalbetalinger på tvers av landegrenser. Gateway-teknologien vår, Source™, er utviklet internt for å gi en strømlinjeformet betalingsopplevelse så smart og sikker at selgere kan nå sitt fulle forretningspotensial bare ved å bedre administrere sine betalinger. Credorax selgerne kan godta mer enn hundre kort og lokale betalingsmåter og få betalt i sin valgte valuta. Våre selgere nyter også førsteklasses godkjenningsgradoptimalisering, avansert beskyttelse mot svindel, forretningsinformasjon og en rekke andre merverditjenester og produkter som gir en unik betalingsopplevelse. For å lære mer, kontakt oss på [email protected] eller besøk www.credorax.com .

Om Hero Gaming

Hero Gaming ble grunnlagt i 2013 for å tilby den unike opplevelsen av spillede kasinoer. Multi-merkevaren ble lansert i 2014 og inneholder nå Speedy Casino, Speedy Bet, Speedy Spel, Simple Casino og Boom Casino. Hero Gamings lidenskap for innovasjon, hurtighet til markedet og god erfaring med å gjennomføre prosjekter med smidighet har ført til at det er et av bransjens mest anerkjente selskaper.

