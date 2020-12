Credorax yhteistyöhön Hero Gamingin kanssa älykkäiden hankintapalveluiden tarjoamista varten eurooppalaisten käyttäjien maksuprosessin yksinkertaistamiseksi

- Älymaksujen palveluntarjoaja edesauttaa yhden peliteollisuuden hyvämaineisimman yrityksen hankintapalveluita

TEL AVIV, Israel, 15. joulukuuta 2020 /PRNewswire/ -- Johtava älymaksujen palveluntarjoaja ja kauppiaiden maksun saajan pankki, Credorax, sekä johtava Maltaan sijoittautunut peliyritys, Hero Gaming , ilmoittivat tänään yhteistyöstä, jonka ansiosta Hero Gaming voi hyväksyä ja käsitellä maksuja, jotka tulevat pelaajilta eri puolilta Eurooppaa.

Credoraxin älykäs hankintajärjestelmä on suunniteltu tarjoamaan yrityksille ainutlaatuinen kokemus hankinnasta. Hero Gaming saa käyttöönsä Credoraxin räätälöidyn hankintajärjestelmän, johon sisältyvät lisäarvoa tuovat liiketoimintapalvelut, hyväksymisosuuden optimointi ja analysointi sekä ennakoiva kauppiaan tilin valvonta 24/7. This is in addition to the many other benefits Credorax offers, such as telecom-grade (99.999%) availability for maksujen käsittely, designed to maximize business growth and optimise operational processes.

"Olemme innoissamme voidessamme tarjota vakaita hankintapalveluita Hero Gamingille", sanoo Alon Bigler, Credoraxin liiketoiminnan kehityksen varajohtaja. "Korkeiden hyväksymisosuuksiemme ja yhtenäisen ratkaisumme ansiosta Hero Gaming pystyy laajentamaan nopeasti ja luottavaisin mielin uusille markkinoille eri puolille Eurooppaa. Odotamme innolla, että pääsemme tarjoamaan yksilöityjä palveluitamme Hero Gamingin moninaisten maksutarpeiden täyttämiseksi yrityksen vakiinnuttaessa asemaansa Euroopan peliteollisuuden johtajana."

Verkkopelimarkkinoiden kasvu on ollut merkittävää aikana, jolloin ihmiset ovat jääneet koteihinsa ja kasinot ovat olleet kiinni. On tärkeämpää kuin koskaan varmistaa, että maksunkäsittelyjärjestelmien hyväksymisosuudet ovat korkeat eivätkä ne kaadu suurien pelaajamäärien vuoksi. Credoraxin kaltaiset rahoitusteknologian palveluntarjoajat ovat riittävän ketteriä tulemaan mukaan, tarjoamaan erinomaisia rahoituspalveluita ja varmistamaan korkeat hyväksymisosuudet, jotka vääjäämättä johtavat suurempiin konversioprosentteihin.

"Vakaan ja skaalautuvan ratkaisunsa ansiosta Credorax oli ilmiselvä valinta hankkijaa etsittäessä", sanoo David Borg, Hero Gamingin maksujohtaja. "Meillä on vahva luottamus maksunkäsittelyymme ottaessamme seuraavia laajentumisaskeleita Euroopassa. Oli tärkeää löytää kumppani, jonka kanssa voimme kasvaa. Peliteollisuuden jatkaessa laajentumistaan tiedämme, että Credorax tukee meitä päättäessämme laajentaa maksuvalikoimaamme ja palvella uusia markkinoita."

Tietoja Credoraxista

Credorax on älymaksujen palveluntarjoaja ja täysimääräisen toimiluvan saanut kauppiaiden maksun saajan pankki, joka tarjoaa rajat ylittävää verkkokauppa- ja omnichannel-maksujen käsittelyä. Olemme kehittäneet itse yhdyskäytäväteknologiamme, Source™, jotta voimme tarjota yksinkertaistetun, niin älykkään ja turvallisen maksukokemuksen, että kauppiaat voivat saavuttaa täyden liiketoimintapotentiaalinsa helposti hallinnoimalla maksujaan paremmin. Credorax-kauppiaat voivat hyväksyä yli sata korttia ja paikallista maksutapaa sekä saada maksut valitsemassaan valuutassa. Kauppiaamme pääsevät nauttimaan myös luokkaansa parhaasta hyväksymisosuuden optimoinnista, edistyneestä petostentorjuntasuojauksesta, liiketoimintatiedon hallinnasta sekä muista lisäarvoa tuovista palveluista ja tuotteista, jotka varmistavat ainutlaatuisen maksukokemuksen. Saat lisätietoja ottamalla meihin yhteyttä osoitteeseen [email protected] tai käymällä osoitteessa www.credorax.com .

Tietoja Hero Gamingista

Hero Gaming perustettiin vuonna 2013, ja se tarjoaa ainutlaatuisen kokemuksen pelillistetyistä kasinoista. Sen vuonna 2014 lanseerattuun multibrändiin sisältyvät nyt Speedy Casino, Speedy Bet, Speedy Spel, Simple Casino ja Boom Casino. Hero Gamingin intohimo innovaatioita kohtaan, markkinoille tuonnin nopeus ja upeat tulokset ketterässä projektien toteuttamisessa ovat tehneet siitä yhden alan hyvämaineisimmista yrityksistä.

