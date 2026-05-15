Créer une synergie et stimuler la prospérité transfrontalière : le salon HOTELEX Shanghai 2026 s'achève avec succès après avoir généré de nouvelles perspectives pour le secteur mondial de l'hôtellerie et de la restauration

SHANGHAI, 16 mai 2026 /PRNewswire/ -- Du 30 mars au 2 avril 2026, la 34e Shanghai International Hospitality Equipment & Foodservice Expo (HOTELEX Shanghai 2026) s'est déroulée avec succès au National Exhibition and Convention Center (Shanghai). En tant qu'exposition centrale de Tourism Plus Shanghai et créateur de tendance annuel de l'industrie mondiale de l'hôtellerie et de la restauration, cette exposition s'est appuyée sur une superficie de 400 000 mètres carrés et sur une solide liste de 4 018 exposants internationaux de grande qualité, établissant un nouveau record de 303 576 visiteurs professionnels.

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Le salon couvre une gamme complète de catégories d'exposition, notamment les fournitures hôtelières, les équipements de restauration, le café et le thé, la boulangerie et les desserts, les matières premières alimentaires, les services de la chaîne d'approvisionnement et les équipements de cuisine. L'événement a réalisé des avancées significatives en matière configuration internationale, devenant un pont essentiel reliant les ressources mondiales en matière d'hôtellerie et de restauration et promouvant la coopération transfrontalière, et construisant une plateforme de haute qualité permettant aux professionnels étrangers d'entrer sur le marché chinois et d'explorer les opportunités commerciales mondiales.

L'exposition a connu une augmentation remarquable de la participation internationale, le segment des pays étrangers étant l'un des points forts de l'événement. Au total, 18 431 visiteurs internationaux ont assisté à l'expo, ce qui représente une augmentation de 48,08 % par rapport à l'année précédente. Ces visiteurs sont venus de 189 pays et régions, la Malaisie, la Corée du Sud et la Russie arrivant en tête. Pour répondre à la demande mondiale, trois sessions de jumelage ont été organisées pour la Malaisie, l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient/Amérique du Nord, mettant en relation 117 acheteurs de 23 pays avec 81 exposants nationaux. En étroite collaboration avec des associations industrielles et des entreprises de premier plan du monde entier, l'exposition a organisé 46 groupes d'acheteurs ciblés comprenant 4 323 acheteurs VIP, y compris de grands acheteurs internationaux d'Argentine, d'Australie, d'Allemagne et des États-Unis, formant ainsi un écosystème commercial transfrontalier efficace.

Au-delà de la mise en relation des entreprises internationales et des ressources d'acheteurs de haute qualité, l'exposition a également servi de plateforme d'échange et d'expérience complète. L'expo comprenait 13 zones d'exposition thématiques, faisant le lien entre les expositions professionnelles et le marché des consommateurs. Par ailleurs, 33 forums de haut vol ont rassemblé 495 chefs d'entreprise pour partager les dernières tendances, et 17 concours internationaux ont été organisés à l'intention des professionnels du monde entier. Soutenue par 392 partenaires médias, l'exposition a enregistré plus de 329 millions d'expositions en ligne, renforçant ainsi son influence mondiale.

HOTELEX Shanghai 2027 se tiendra à nouveau au National Exhibition and Convention Center (Shanghai) du 30 mars au 2 avril 2027. Nous invitons les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, les acheteurs et les investisseurs du monde entier à se réunir à Shanghai pour assister à l'événement et saisir les opportunités commerciales transfrontalières.

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